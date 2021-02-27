Базовые ценности в зеркале гражданской науки
Вероятность волонтёра надолго задержаться в научном проекте зависит от того, насколько он ценит безопасность и стабильность.
Гражданская наука — участие волонтёров в научных исследованиях — продолжает набирать популярность. Однако очень многие проекты научного волонтёрства сталкиваются с, так сказать, «текучкой кадров» — люди приходят, но когда волна первоначального энтузиазма спадает, уходят и не возвращаются.
В проектах гражданской науки важно не только привлечь волонтёров, но и как можно дольше удерживать их интерес к работе. фото: Mart Kose/Wikimedia Commons CC BY 4.0Открыть в полном размере ‹ ›
Поэтому довольно много исследований последних лет были посвящены изучению мотивации заниматься научным волонтёрством и разработке механизмов стимулирования такого участия. Хотя и с мотивацией и с механизмами существуют некоторые методологические проблемы.
В первом случае исследователи опираются на то, что люди рассказывают о себе сами, например, в опросниках, и таким образом не отслеживается связь между тем, что волонтёры говорят о себе и что в реальности делают. Во втором случае разработки основываются на предположении, что механизмы, использующие вознаграждение (например, деньги), могут способствовать росту числа участников, но здесь зачастую не принимают во внимание оборотную сторону медали — большинство привлечённых таким способом волонтёров быстро теряют интерес.
Поэтому группа учёных из Технологического университета Лаппеенранта (Финляндия), а также Университета Квинс в Белфасте и Вашингтонского университета организовала исследование, чтобы выяснить, каковы ценностные ориентации, лежащие в основе участия в цифровых проектах научного волонтёрства, и как они влияют на цифровые взаимодействия между участниками. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале International Journal of Human-Computer Studies.
За основу исследователи взяли теорию базовых ценностей Шалома Шварца. Упрощённо говоря, в рамках этой теории определяется десять основных человеческих ценностей, которые вытекают из трёх универсальных человеческих потребностей: социального взаимодействия, биологических потребностей и потребностей выживания групп. Эти десять основных ценностей соотносятся с четырьмя ценностями более высокого уровня: готовностью к изменениям, альтруизмом, стабильностью и самореализацией.
Соответственно, раз эти ценности могут влиять на онлайн-поведение волонтёров, то изучение этого влияния может дать ценную информацию для разработки механизмов стимулирования. А заодно расширит понимание пользовательского опыта в онлайн-сообществах и будет полезно в целом для создания и оценки цифровых технологий.
Экспериментальной площадкой стал финский город Лаппеенранта, где местные жители, объединившись с учёными, общественными и муниципальными организациями, разработали и внедрили цифровые инструменты гражданской науки для мониторинга окружающей среды. Проект осуществлялся в 2018-19 гг. на протяжении 12 месяцев, и в нём приняли участие 243 человека.
Участники проекта использовали портативные Bluetooth-устройства, с помощью которых они могли сообщать о своих наблюдениях: инвазивное растение, красивое место, брошенные объекты вроде дырявой лодки на берегу озера и т.п. С помощью мобильного приложения волонтёры могли отправлять фотографии, создавать подпроекты наблюдений по конкретным поводам и быть в курсе усилий коллег по проекту. И наконец, был запущен веб-сайт, где публиковались наблюдения, с тем чтобы местная администрация реагировала на полученную от волонтёров проекта информацию.
Выяснилось, что первичное желание участвовать в проекте коррелировало в первую очередь с такими ценностями, как альтруизм и безопасность. Но вот потом проявлялись различия: те, кому важнее была забота о других, альтруизм, с большей охотой присоединялись к проекту, но и гораздо легче бросали его, едва начав. Зато те участники, для которых важнее была безопасность, в два с половиной раза чаще становились постоянными участниками. «Мне нравится мой город и нравится иметь его в хорошем состоянии», — говорили они, поддержание окружающей среды давало им чувство социальной безопасности.
Далее, оказалось, что в паре ценностей «безопасность» и «готовность к изменениям» каждая была связана с разными типами использования цифровых инструментов проекта. Например, участники, открытые новому, охотнее взаимодействовали с цифровой системой, скажем, рассматривали наблюдения, присланные другими участниками, даже если самим им было нечего добавить. А вот ценители «безопасности» не были к этому склонны и подключались к проекту на более короткое время и обычно с чёткой, узко поставленной задачей вроде отправки своего собственного наблюдения.
Авторы делают осторожный вывод, что ценности безопасности и стабильности выглядят как наиболее действенный фактор, побуждающий участников не бросать начатое. Впрочем, играют свою роль и культурные особенности общества, где осуществляется проект, да и постановка задачи тоже имеет значение: если бы участникам предлагали, скажем, «зарабатывать деньги, сообщая о проблемах в городе», профили участников и их наблюдаемое поведение, вероятно, были бы другими.
Так или иначе, для развития гражданской науки важно понимать, к чему апеллировать, призывая людей не только становиться, но и оставаться волонтерами: к их естественному желанию помогать друг другу и к не менее естественному стремлению сохранить достигнутое, обеспечив безопасную среду обитания, в самом широком смысле. Детали, конечно, отличаются в каждом конкретном случае, но очевидно, что при разработке мобильных приложений для проектов гражданской науки важно выходить за рамки узко понятой функциональности, напоминая пользователям, ради чего они пришли.
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