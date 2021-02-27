Мыши умнеют рядом с людьми

Чем дольше мыши прожили рядом с человеком, тем лучше они решают нестандартные задачи и тем лучше у них развит самоконтроль.

Человек для животных – элемент окружающей среды, и элемент очень непростой. Животным, которые постоянно обитают рядом с людьми, приходится приспосабливаться к человеческому поведению, а поскольку поведение у людей сложное, то и среди животных эволюционное преимущество получают те, кто умнее остальных.

Несколько лет назад мы писали, что у некоторых грызунов и летучих мышей, которые веками живут рядом с людьми, мозг постепенно увеличивается. Наверно, если увеличился мозг , то и интеллект стал сильнее? Сотрудники Института эволюционной биологии Общества Макса Планка пишут в Proceedings of the Royal Society B, что так оно и есть.



Эксперименты ставили с обычными домовыми мышами, которые живут с людьми с незапамятных времён. Однако тут надо помнить, что в разных странах, на разных континентах сожительство мышей с людьми началось в разное время. Например, индийские мыши живут с людьми дольше, чем мыши в США. И вот исследователи решили оценить интеллект мышей, взятых из трёх разных регионов, в каждом из которых мыши присоседились к человеку в разное время.

Мыши должны были пройти несколько тестов. Например, они должны были понять, как достать труднодоступную еду; в другом случае они должны были продемонстрировать, что способны волевым усилием прекратить делать что-то, что они делают на автомате. Например, если мышь грызёт зерно, и тут в помещение входит человек, то для мыши разумнее прервать свой обед, просто чтобы её не заметили. Но прервать обед сможет не всякая мышь, что и было видно в экспериментах. В среднем те мыши, которые жили с человеком примерно 3000 лет, соображали во всех смыслах хуже, чем те, которые жили с человеком около 11 000 лет. Мыши, которые долго жили рядом с людьми, лучше решали нестандартные задачи, лучше чувствовали себя, оказавшись в нестандартной ситуации, лучше владели собой – иными словами, они были лучше приспособлены к жизни рядом с таким непростым соседом, как человек.

Однако далеко не все животные умнеют от соседства с людьми. У некоторых, например, даже мозг уменьшается. Вероятно, тут дело в том, что некоторым животным рядом с человеком жить проще. Например, там, где живут люди, издавна было много объедков, и чтобы насытиться, можно просто прийти на помойку, а не искать пищу по полям и лесам.