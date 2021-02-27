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Мальчики с видеоиграми меньше впадают в депрессию

…а у девочек в социальных сетях депрессия, наоборот, становится только сильнее.

Малоподвижный образ жизни делает человека склонным к тревоге и депрессии. Возможно, это не так выражено у взрослых, но зато хорошо заметно у подростков. Речь, правда, идёт не о настоящей клинической депрессии, а лишь о таких симптомах, как подавленное настроение, неспособность сконцентрироваться на чём-либо, неспособность получить удовольствие от прежде приятных вещей. С одной стороны, вроде ничего серьёзного, с другой стороны, депрессивные симптомы – пусть и без настоящей депрессии – всё-таки сильно портят жизнь, даже если не вспоминать о том, что учиться в таком состоянии становится труднее.

Мальчики с видеоиграми меньше впадают в депрессию
(фото: CroMary / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Рецепт тут, казалось бы, простой – перестать сидеть и начать двигаться. Но если подросток по какой-то причине не может взять и начать двигаться? А в нынешние ковидные времена и подросткам, и взрослым пришлось принудительно перейти на сидячий образ жизни. Сотрудники Университетского колледжа Лондона, Суинбернского технологического университета, Каролинского института и Австралийского католического университета пишут в Psychological Medicine, что спасением от депрессивных симптомов в такой ситуации могут стать компьютерные игры. Правда, рецепт этот подходит не всем, а только мальчикам.

Исследователи воспользовались данными масштабного статистического проекта, в котором участвовали свыше 11 тысяч детей, рождённых в 2000–2002 годах. За ними наблюдали с самого рождения, и в рамках этого проекта они должны были отвечать на разные вопросы. В частности, когда детям было 11, у них спрашивали, сколько времени они проводят в социальных сетях и в интернете вообще, сколько времени играют в видеоигры и т. д. А когда им исполнилось 14, они заполняли психологический опросник, который должен был выявить симптомы депрессии. Разумеется, когда эти данные сопоставляли, то учитывали и социальное положение подростков, и их пол, и физическую активность, и общий психологический портрет личности, и ещё многое другое.

Оказалось, что если в 11 лет мальчик играл в видеоигры реже, чем раз в месяц, то к 14 годам депрессивные симптомы у него будут проявляться на 24% сильнее, чем у того, кто играл в видеоигры более-менее каждый день. (В исследовании оценивали только то, сколько раз подросток садился за игру; общее время, проведённое в игре, в этом случае измерить не удалось.) У девочек такой связи между видеоиграми и депрессией не обнаружилось. Зато у них обнаружилось другое: если девочка в 11 лет заходила в социальные сети не чаще раза в месяц, то к 14 годам депрессия у неё будет (если будет) в среднем на 13% слабее, чем у той, которая в соцсети погружалась часто и регулярно.

Влияние видеоигр и социальных сетей на нашу психику исследуют довольно активно, хотя результаты порой противоречат друг другу. Например, в прошлом году мы писали, что видеоигры ухудшают социальные навыки девочек и не влияют на социальные навыки мальчиков – правда, в той работе речь шла о шестилетних детях. Также есть данные о том, что видеоигры улучшают внимание.

В то же время есть ряд работ (о которых мы также время от времени сообщаем), согласно которым депрессия и социальные сети явно связаны друг с другом. Однако в большинстве подобных исследований авторы осторожно говорят, что они установили пока только корреляцию, но не причинно-следственную связь. Спасают ли видеоигры мальчиков от депрессии, или же просто мальчики, менее склонные к депрессии, больше остальных любят играть – это психологам ещё предстоит понять.

27 февраль 2021 /
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