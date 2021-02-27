Иммунитет помогает коронавирусу заражать клетки

Под действием иммунного белка на клетках слизистой оболочки появляется много молекулярных входов для вируса.

коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетку с помощью своего белка S, которым усеяна липидная оболочка вируса. Белок S взаимодействует с другим белком, который есть у многих наших клеток – рецептором ACE2, или ангиотензинпревращающим ферментом. ACE2 помогает управлять кровяным давлением, но коронавирус научился использовать его в своих целях: после того, как вирусный S-белок связался с ACE2, клеточная мембрана прогибается и вирус погружается в клетку. Вообще говоря, тут играют роль и другие белки SARS-CoV-2, сидящие в его оболочке вместе с S-белком, но главными всё равно остаётся S и клеточный ACE2.

Очевидно, чем больше на клетке сидит рецептора-фермента ACE2, тем проще вирусу в неё проникнуть, тем больше вирусных частиц её заразят. Сотрудники Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка, клиники «Шарите», Свободного университета Берлина и других научных центров пишут в статье в EMBO Molecular Medicine, что белка ACE2 на клетках может стать больше из-за активной работы иммунитета. Когда вирус появляется в организме, иммунные клетки начинают выделять гамма-интерферон. Это один из главных сигнальных белков, который стимулирует активность иммунных клеток и усиливает производство разных токсинов.

Оказалось, что под действием гамма-интерферона клетки слизистой оболочки синтезируют больше ACE2. То есть иммунный белок помогает коронавирусу войти в клетки. Эксперименты ставили с кишечным органоидом: микроскопическим подобием кишечника, сформированном стволовыми клетками, которым позволили сложиться в трёхмерную структуру. (Известно, что новый коронавирус заражает не только клетки дыхательной системы, но и клетки кишечника.) Когда к органоиду добавляли гамма-интерферон, в клетках его слизистой оболочки повышалась активность гена, кодирующего ACE2, и самого ACE2 становилось больше. И если к органоиду добавляли ещё и SARS-CoV-2, то в клетках слизистой после интерфероновой обработки появлялось больше коронавирусной РНК.

Возможно, что особо тяжёлые и особо длительные случаи коронавирусной инфекции связаны, среди прочего, и с действием гамма-интерферона. Так это или не так, нужно проверить в клинических исследованиях, поскольку одно дело – органоид, а другое дело – настоящий сложный организм. Но если же всё окажется именно так, то можно будет подумать, как не допустить интерфероновую помощь коронавирусу со стороны иммунитета.