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Джон Харви Келлог, изобретатель кукурузных хлопьев и проповедник воздержания

Джон Харви Келлог, изобретатель кукурузных хлопьев и проповедник воздержания




Джон Харви Келлог появился на свет 26 февраля 1852 года в Тайроне, США в многодетной семье Джона Келлога и Анны Стэнли. В семье было 16 детей. Одетый с иголочки, с идеально постриженной бородкой и чистыми ногтями — этот мужчина производил самое благоприятное впечатление. Выросший в многодетной семье, он с детства усвоил: чтобы выделяться, надо быть совершенным во всем.


В 1876 году Джон окончил медицинский колледж. В родном штате Мичиган он присмотрел для работы Институт здоровья, занимавшийся пропагандой здорового образа жизни. Так как располагался институт в маленьком поселении, Келлогу не составило труда вскоре его возглавить.


Через пару лет на базе медицинского учреждения Джон организовал комплексный санаторий «Бэттл-Крик». Люди приходили сюда с единственной целью — стать лучше, чище, здоровее. И получали все, на что рассчитывали. В санатории пациентов лечили по самым передовым технологиям. Здесь имелись ванна для фототерапии, вибрирующий стул для стимуляции кровообращения в органах малого таза, специальная электрокровать, вызывающая сокращения определенных групп мышц.


Пациенты придерживались строгой диеты: мясо исключено, так же как соль и сахар. Зато в меню много зерновых культур, орехов и клетчатки. Чтобы пищеварительная система работала лучше, регулярно применялись клизмы. С помощью ирригатора вводилась не только вода, но и порции натурального йогурта — для оздоровления микрофлоры в прямой кишке.


После пары недель подобного лечения некоторые пациенты шептались по поводу главы санатория: «Он — изверг!» Но Келлог, будучи человеком глубоко верующим, искренне желал оздоровить американскую нацию.




Борьба с онанизмом!



22 февраля 1879 года 27-летний Джон Келлог сочетался узами брака с Эллой Итон. Но в поездке, вместо того чтобы предаваться любовным утехам, молодожены разбрелись по разным углам. Келлог, к примеру, стал работать над книгой «Простые факты для молодых и старых», а если точнее, писать главу про ужасные последствия интимных связей.


Доподлинно неизвестно, как Элла относилась к радикальным взглядам мужа, но сам Келлог неоднократно заявлял: за всю супружескую жизнь он ни разу не имел связи с собственной женой! К слову, дети у пары были — 49 человек. Но все приемные.


Келлог вообще относился к сексу подозрительно: в частности, оргазм называл «нервным спазмом». Но особенно ему не давала покоя мастурбация. В одном из собственных произведений ученый описал сразу 39 заболеваний, которые могут возникнуть у тех, кто занимается самоудовлетворением. Среди них окостенение суставов, эпилепсия, заболевания мочевой системы, ночные выделения, импотенция и даже безумие. Саму мастурбацию Келлог называл не иначе как «самоистязанием» и утверждал, что все, кто делает это, «буквально умирают от собственной руки».


Сексуальное воспитание ученый предлагал начинать с самого раннего возраста. Так, он советовал родителям мальчиков в обязательном порядке делать им обрезание. Причем проводить операцию без анестезии — «кратковременная боль может возыметь благотворное воздействие на сознание».

Девочек ждала еще более незавидная участь. Профессор рекомендовал прижигать им клитор карболовой кислотой, чтобы в дальнейшем у них не возникало сексуального желания.


Весь ужас заключался в том, что Келлога в 1870-х годах считали уважаемым ученым и врачом. Многие родители прислушивались к его советам и, как итог, калечили своих детей. Вскоре обрезание стали проводить прямо в роддомах — для профилактики онанизма.




Кукурузные хлопья



Неизвестно, каких бы еще «высот» Джон достиг в сексологии, но его вовремя остановил успех на другом поприще. Параллельно с руководством санаторием он вместе со своим братом Уиллом начал проводить эксперименты с кукурузными хлопьями. Хотел найти здоровую альтернативу мясу, которое считал возбудителем всех низменных желаний.


Братья вываривали хлопья, сушили, расплющивали, но ничего путного в результате не получалось. Однажды они забыли зерна на двое суток в кастрюле с водой, и те размякли. С помощью скалки Джон и Уилл превратили их в тонкие хлопья. Оказалось, если тщательно их прожарить, то они станут хрустящими, легкими и... вкусными!


С 1906 года начала работать их компания «Кукурузные хлопья Келлога». Продукцию покупали отлично! Тем более что братьям удалось провести пару удачных рекламных кампаний. В рамках одной из них Джон поместил в журналы заметку. В ней значилось: каждая женщина, которая зайдет в магазин за хлопьями и подмигнет продавцу, получит сразу две упаковки бесплатно. Неудивительно, что популярность продукции росла как на дрожжах.


Конкурентов у «хлопьев Келлога» было немало. Спустя всего пять лет в маленьком Бэттл-Крике насчитывалось более сотни брендов, выпускающих под собственными марками изобретение братьев Келлог. Выяснилось, что один из конкурентов — бывший пациент санатория Джона Келлога — попросту украл секретный рецепт из его кабинета.


Стараясь сделать продукцию более привлекательной, Джон старался изо всех сил. Например, пропитывал зерна ячменным солодом. Но его брат пошел дальше — предложил добавить в хлопья... сахар. Прекрасная идея, благодаря которой продукцию особенно полюбили бы дети. Но Джон был вне себя от возмущения: сахар — это же сладкий яд!


Вражда между братьями закончилась разделением бизнеса. Уиллу удалось отсудить у Джона право на использование фамилии. В 1922 году он переименовал общее дело в компанию Kellogg’s, которая успешно существует по сей день.


Пока Уилл производил кукурузные хлопья, Джон продолжал увлекаться научной деятельностью. Он успел выпустить книги «Гид по здоровью и болезни для женщин», «Табачная зависимость, или Как табак убивает людей», «Искусство массажа». Одно из его произведений носило название «Новая человеческая раса». Келлог всерьез считал, что темнокожие и иммигранты способны привести к повреждению генофонда. Фактически он призывал к расовой сегрегации, но всерьез его изыскания не воспринимали.


Куда интереснее оказались изобретения профессора, которые внедрялись во многих американских больницах. Сейчас некоторые из них кажутся дикими. Взять хотя бы его ноу-хау — палатку, которая позволяла человеку во время сна дышать свежим воздухом. Она представляла собой сооружение, которое надевалось на голову; сбоку крепился шланг, протянутый к окну. Или механическая лошадь, поездка на которой помогала разрабатывать вестибулярный аппарат.


Впрочем, были у Келлога и куда более практичные идеи. К примеру, он предложил лечить ушные болезни теплым ламповым светом; использовать специальное массажное устройство, мягко похлопывающее спину. И рецепт ацидофильного соевого молока изобрел именно он.


Умер Джон Харви Келлог 91-летним стариком. И сегодня, увы, его фамилию вспоминают нечасто. Разве что когда открывают новую упаковку хлопьев Kellogg’s.


Из: biography-life.ru
27 февраль 2021 /
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