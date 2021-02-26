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Преимущества и области применения герметика Loctite

Клей Локтайт обладает низкой вязкостью и подходит для склеивания таких материалов, как дерево, металл, бумага, кожа, а также ткань. Далее следует более подробно рассмотреть области применения и возможности герметика.

Области применения

Герметик loctite купить довольно просто. «Уралпромклей» предлагает приобрести клей на самых выгодных условиях. Наша продукция справляется с самыми сложными задачами.

Марка Loctite принадлежит корпорации Henkel Group, которая производит различные клеевые составы.

Продукция применяется в следующих отраслях:

  • автомобилестроение;
  • создание электроприборов;
  • аэрокосмическая отрасль;
  • медицина;
  • разработка биопрепаратов;
  • химическая промышленность;
  • нефтегазовая отрасль.

Качественная продукция гарантирована как крупным, так и небольшим предприятиям. У нас приемлемая цена и удобные условия покупки.

Преимущества продукции

Клей обладает неоспоримым преимуществом перед составами других брендов. Прежде всего, он быстро полимеризуется, а в течение 24-х часов происходит полная фиксация. Благодаря своим свойствам, состав отлично скрепляет материалы с пористыми поверхностями. Он подходит как для бытового применения, так и в промышленных масштабах. Герметиком можно скреплять бумагу, металл, дерево, ткань, пластик. Кроме того, с помощью клея можно заполнять зазоры. Он быстро затвердевает и высыхает, обеспечивания надежное сцепление с поверхностью. Он бывает белый, прозрачный и черный. Это очень удобно, особенно при бытовом использовании. Свойства состава делают продукт крайне популярным среди российских потребителей.

Преимущества:

  • моментально склеивает детали;
  • повышает прочность мест соединения;
  • способствует целостности элементов;
  • герметизирует резьбовые и вал-втулочные соединения;
  • осуществляет фланцевую герметизацию;
  • быстро соединяет металлические детали;
  • очищает и защищает поверхности от повреждений;
  • можно использовать в качестве смазки узлов металлических конструкций.

Рекомендации к применению

Чтобы проявились лучшие качества клея, его нужно наносить только на чистые и сухие поверхности. Вместе с герметиком желательно приобретать очиститель той же марки. Он легко удалит всю грязь и тщательно очистит поверхность.

Чтобы фиксация была более надежной, нужно увеличить зону нанесения клея. Окончив работу, удалите остатки клея с носика емкости. Иначе клеящие фрагменты закупорят отверстие. Для более точной дозировки состава можно приобрести специальные насадки.

Чтобы обеспечить надежную фиксацию, наносите как можно меньше состава. Так он быстрее высохнет и скрепить соединения.

Приобрести продукт у нас можно по приемлемой цене. Мы гарантируем надежные поставки и удобные условия покупки.

26 февраль 2021 /
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