Спящие люди пообщались наяву

В осознанном сновидении мозг способен выполнять арифметические действия и отвечать на простые вопросы.

Необязательно будить спящего, чтобы с ним пообщаться: в недавней статье в Current Biology говорится, что если человек пребывает в осознанных сновидениях, он вполне способен понять, что происходит вокруг него. Во время осознанного сновидения мы понимаем, что на самом деле спим и видим сны, а некоторые могут даже управлять их содержанием. Исследователи из Северо-Западного университета США, Сорбонны, Оснабрюкского университета и Университета Неймегена решили узнать, способен ли человек в осознанном сновидении реагировать на внешние раздражители – раз уж он всё равно понимает, что спит.

В эксперименте участвовали 36 человек, в разной степени способных к осознанным сновидениям: одни их видели редко, другие – часто, наконец, один из участников эксперимента страдал нарколепсией и видел осознанные сновидения едва ли не постоянно. Все они засыпали в лаборатории, и пока они спали, у них снимали электроэнцефалограмму, следили за движениями ног, глаз и тонусом мускулатуры в целом, следили за дыханием и т. д.

Мы знаем, что у сна есть две фазы, медленная и быстрая, которые отличаются как по электрической активности мозга, так и по состоянию всего тела. Скажем, быстрая фаза называется REM-сном, где REM – Rapid Eye Movement, то есть «быстрые движения глаз». Когда у спящих начинался REM-сон, с ними пытались взаимодействовать: им что-то объясняли, что-то спрашивали, просили решить простую арифметическую задачу. Оказалось, что если человек пребывает в осознанном сновидении, он различает разные сенсорные стимулы, слышит и понимает, что ему говорят, и даже отвечает. Но отвечает не голосом, а движениями глаз или сокращением мышц лица.

Например, если у человека в осознанном сновидении спрашивали, сколько будет восемь минус шесть, спящий глазами или сокращением мышц отвечал, что будет два. Вообще сложных вопросов спящим не задавали, только такие, на которые можно ответить знаками только «да» или «нет». Соответствующие изменения происходили в электрических ритмах мозга. Достворености полученным результатам добавляет то, что их получили в разных лабораториях четырёх стран. Авторы работы полагают, что те, кто видит осознанные сновидения, помогут лучше понять механизм сновидений вообще и поспособствуют разработке «сонных» методов терапии разных психоневрологических болезней.