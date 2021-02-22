Ученые раскрыли тайну астероида Чиксулуб, который уничтожил динозавров
Ученые считают, что астероид Чиксулуб, который уничтожил динозавров и превратил Землю в самый настоящий ад, зародился на самом краю Солнечной системы.
Сегодня никто в научном сообществе не сомневается в том, что динозавры вымерли из-за удара астероида Чиксулуб, который упал у побережья Мексики 65 миллионов лет назад и оставил после себя кратер шириной 149 километров и глубиной 19 километров. Что касается разрушительной силы удара, то тут тоже нет никаких сомнений – Чиксулуб уничтожил почти три четверти всех живых существ и погрузил нашу планету в бесконечную ночь и 18-месячную зиму, правда вместо снега на землю падал огненный дождь. Но несмотря на результаты последних научных исследований в этой области, вопросы к астероиду у ученых все-таки оставались. Так, исследователи не могли прийти к согласию по поводу того, чем Чиксилуб на самом деле является – астероидом или обломком кометы, откуда он взялся, как попал на Землю и почему обрушился на нее с такой разрушительной силой. Между тем, ответы на. эти вопросы могут пролить свет не только на последние минуты жизни динозавров, но и на состояние Солнечной системы и наше место в ней. В конце концов, никто не застрахован от падения подобных астероидов на Землю в будущем.
Астероид или обломок кометы?
Ученые довольно давно сошлись во мнении, что удар Чиксулуба о Землю стал причиной лесных пожаров, растянувшихся на сотни километров, вызвал цунами и выбросил миллиарды тонн серы в атмосферу. Эта газообразная дымка блокировала солнечный свет, охлаждая планету и обрекая динозавров и 75% всей жизни на планете на смерть. Но происхождение астероида долгие годы оставалось загадкой.
Недавно в журнале Scientific Reports было опубликовано исследование посвященное вопросам происхождения Чиксулуба. Анализируя данные об объектах, которые летают вокруг Солнечной системы, а также данные, полученные в ходе компьютерного моделирования, ученые из Гарвардского университета наконец нашли способ объяснить, как и почему земля пала жертвой этого таинственного объекта. Интересно, что одним из соавторов исследования стал профессор Гарвардского университета Ави Леб. Недавно он предположил, что астероид Оумуамуа, который вторгся в нашу Солнечную систему в 2017 году, может являться инопланетной технологией. Подробнее читайте в нашем материале.
Так выглядит облако Оорта по мнению большинства исследователей.
Итак, большинство теорий предполагают, что Чиксулуб был массивным астероидом; сотни тысяч этих космических камней обитают между Марсом и Юпитером. Гарвардские астрофизики, однако, предложили альтернативную идею: они полагают, что Чиксулуб был вовсе не астероидом, а обломком ледяной кометы, которую гравитация Юпитера подтолкнула слишком близко к Солнцу. Как пишут исследователи в своей работе, путешествие Чиксулуба началось в облаке Оорта – гипотетической области Солнечной системы, которая расположена на самом ее краю.
Астероиды и кометы классифицируются NASA как космические камни, но они отличаются по ключевым признакам: кометы формируются из льда и пыли за пределами нашей Солнечной системы и, как правило, маленькие и быстро движущиеся, в то время как скалистые астероиды больше, медленнее и формируются ближе к Солнцу.
Эта теория, однако, противоречит одной из других основных теорий о том, откуда взялся Чиксулуб: считается, что он был куском более крупного астероида, который прибыл к нам из пояса астероидов между Юпитером и Марсом. Новое исследование предполагает, что Чиксулуб начал свой путь из облака Оорта, так как исследования в кратере Чиксулуб и других подобных кратерах предполагают, что объекты, из-за которых они появились, были относительно примитивными объектами, называемыми углеродистыми хондритами – такой состав гораздо более вероятен в объектах облака Оорта, чем в объектах из пояса астероидов, считают исследователи.
Астрофизики также отмечают, что гипотезу можно было бы проверить при дальнейшем изучении самих кратеров, в том числе аналогичных кратеров на Луне. Когда обсерватория Веры Рубин в Чили начнет свою работу в следующем году, ученые также смогут наблюдать за подобными кометами и посмотреть, ведут ли они себя подобным образом.
Интересно, что Амир Сирадж и Ави Леб – не единственные ученые, которые считают, что динозавров обрекла на гибель комета, а не астероид. Группа исследователей из Дартмутского колледжа также предположила в 2013 году, что высокоскоростная комета могла создать кратер Чиксулуб.
Как пишет The Insider, поиск правильного ответа в дебатах о происхождении Чиксулуба полезен, так как может помочь исследователям выяснить вероятность подобного события в будущем. Согласно результатам одного интересного исследования, только две-три комет из Облака Оорта упали на Землю за последние 500 миллионов лет. А вот по данным Планетарного общества, астероид размером с Чиксулуб сталкивается с нашей планетой примерно каждые 100 миллионов лет. А как вы думаете, Чиксулуб это обломок кометы или астероид?
Древние метеориты можно найти в скалах, в форме окаменелостей
Люди производят больше углекислого газа, чем все вулканы планеты
Установлена причина вымирания динозавров
Искусственный интеллект открыл 11 потенциально опасных для Земли астероидов
Почему уничтожить астероиды сложнее, чем мы думаем?
У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ