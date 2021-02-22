» » Ученые раскрыли тайну астероида Чиксулуб, который уничтожил динозавров

Ученые раскрыли тайну астероида Чиксулуб, который уничтожил динозавров

Ученые раскрыли тайну астероида Чиксулуб, который уничтожил динозавров

Ученые считают, что астероид Чиксулуб, который уничтожил динозавров и превратил Землю в самый настоящий ад, зародился на самом краю Солнечной системы.

Сегодня никто в научном сообществе не сомневается в том, что динозавры вымерли из-за удара астероида Чиксулуб, который упал у побережья Мексики 65 миллионов лет назад и оставил после себя кратер шириной 149 километров и глубиной 19 километров. Что касается разрушительной силы удара, то тут тоже нет никаких сомнений – Чиксулуб уничтожил почти три четверти всех живых существ и погрузил нашу планету в бесконечную ночь и 18-месячную зиму, правда вместо снега на землю падал огненный дождь. Но несмотря на результаты последних научных исследований в этой области, вопросы к астероиду у ученых все-таки оставались. Так, исследователи не могли прийти к согласию по поводу того, чем Чиксилуб на самом деле является – астероидом или обломком кометы, откуда он взялся, как попал на Землю и почему обрушился на нее с такой разрушительной силой. Между тем, ответы на. эти вопросы могут пролить свет не только на последние минуты жизни динозавров, но и на состояние Солнечной системы и наше место в ней. В конце концов, никто не застрахован от падения подобных астероидов на Землю в будущем.

 


Астероид или обломок кометы?

Ученые довольно давно сошлись во мнении, что удар Чиксулуба о Землю стал причиной лесных пожаров, растянувшихся на сотни километров, вызвал цунами и выбросил миллиарды тонн серы в атмосферу. Эта газообразная дымка блокировала солнечный свет, охлаждая планету и обрекая динозавров и 75% всей жизни на планете на смерть. Но происхождение астероида долгие годы оставалось загадкой.

Недавно в журнале Scientific Reports было опубликовано исследование посвященное вопросам происхождения Чиксулуба. Анализируя данные об объектах, которые летают вокруг Солнечной системы, а также данные, полученные в ходе компьютерного моделирования, ученые из Гарвардского университета наконец нашли способ объяснить, как и почему земля пала жертвой этого таинственного объекта. Интересно, что одним из соавторов исследования стал профессор Гарвардского университета Ави Леб. Недавно он предположил, что астероид Оумуамуа, который вторгся в нашу Солнечную систему в 2017 году, может являться инопланетной технологией. Подробнее читайте в нашем материале.

Ученые раскрыли тайну астероида Чиксулуб, который уничтожил динозавров

Так выглядит облако Оорта по мнению большинства исследователей.

Итак, большинство теорий предполагают, что Чиксулуб был массивным астероидом; сотни тысяч этих космических камней обитают между Марсом и Юпитером. Гарвардские астрофизики, однако, предложили альтернативную идею: они полагают, что Чиксулуб был вовсе не астероидом, а обломком ледяной кометы, которую гравитация Юпитера подтолкнула слишком близко к Солнцу. Как пишут исследователи в своей работе, путешествие Чиксулуба началось в облаке Оорта – гипотетической области Солнечной системы, которая расположена на самом ее краю.

Астероиды и кометы классифицируются NASA как космические камни, но они отличаются по ключевым признакам: кометы формируются из льда и пыли за пределами нашей Солнечной системы и, как правило, маленькие и быстро движущиеся, в то время как скалистые астероиды больше, медленнее и формируются ближе к Солнцу.

«Мы предполагаем, что на самом деле, если разрушить подобный объект, когда он приблизится к Солнцу, это может привести к соответствующей скорости событий, а также к удару такой силы, что уничтожил динозавров», – отметил соавтор исследования Ави Леб в интервью The Independent.

Эта теория, однако, противоречит одной из других основных теорий о том, откуда взялся Чиксулуб: считается, что он был куском более крупного астероида, который прибыл к нам из пояса астероидов между Юпитером и Марсом. Новое исследование предполагает, что Чиксулуб начал свой путь из облака Оорта, так как исследования в кратере Чиксулуб и других подобных кратерах предполагают, что объекты, из-за которых они появились, были относительно примитивными объектами, называемыми углеродистыми хондритами – такой состав гораздо более вероятен в объектах облака Оорта, чем в объектах из пояса астероидов, считают исследователи.

Астрофизики также отмечают, что гипотезу можно было бы проверить при дальнейшем изучении самих кратеров, в том числе аналогичных кратеров на Луне. Когда обсерватория Веры Рубин в Чили начнет свою работу в следующем году, ученые также смогут наблюдать за подобными кометами и посмотреть, ведут ли они себя подобным образом.

Ученые раскрыли тайну астероида Чиксулуб, который уничтожил динозавров

Так выглядит кратер в месте падения Чиксулуба.

Интересно, что Амир Сирадж и Ави Леб – не единственные ученые, которые считают, что динозавров обрекла на гибель комета, а не астероид. Группа исследователей из Дартмутского колледжа также предположила в 2013 году, что высокоскоростная комета могла создать кратер Чиксулуб.

Как пишет The Insider, поиск правильного ответа в дебатах о происхождении Чиксулуба полезен, так как может помочь исследователям выяснить вероятность подобного события в будущем. Согласно результатам одного интересного исследования, только две-три комет из Облака Оорта упали на Землю за последние 500 миллионов лет. А вот по данным Планетарного общества, астероид размером с Чиксулуб сталкивается с нашей планетой примерно каждые 100 миллионов лет. А как вы думаете, Чиксулуб это обломок кометы или астероид?

22 февраль 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Древние метеориты можно найти в скалах, в форме окаменелостей
Хочу все знать

Древние метеориты можно найти в скалах, в форме окаменелостей

Кометы посещают внутреннюю часть Солнечной системы и уходят, не попрощавшись. Может быть, они оставляют за собой след пыли, и когда земля проходит через него, мы получаем красивое световое шоу в
Люди производят больше углекислого газа, чем все вулканы планеты
Хочу все знать

Люди производят больше углекислого газа, чем все вулканы планеты

Ученые считают, что вулканическая активность может привести, а в далеком прошлом уже привела к вымиранию различных видов животных. Результаты новейших исследований показывают, что в триасовом
Установлена причина вымирания динозавров
Хочу все знать

Установлена причина вымирания динозавров

Ученые Коннектикутского университета в США выяснили, что столкновение астероида с Землей, которое привело к мел-палеогеновому вымиранию 66 миллионов лет назад, вызвало долгое блокирование солнечного
Искусственный интеллект открыл 11 потенциально опасных для Земли астероидов
Хочу все знать

Искусственный интеллект открыл 11 потенциально опасных для Земли астероидов

Солнечная система, как и ее ближайшие соседи, буквально наполнена астероидами. Большинство из этих объектов никогда не пересекуться с нами, но некоторые из них действительно представляют или будут
Почему уничтожить астероиды сложнее, чем мы думаем?
Хочу все знать

Почему уничтожить астероиды сложнее, чем мы думаем?

Несмотря на то, что многие люди по-настоящему боятся падения на нашу планету гигантского астероида, который уничтожит нас как динозавров 65 миллионов лет назад, вероятность гибели цивилизации от
У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет
Хочу все знать

У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет

Ледяные тела, задержавшиеся между орбитами гигантских планет Солнечной системы, могут перемещаться к центру через небольшой участок возле Юпитера....
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»Зонд Solar Orbiter сделал потрясающие фотографии Венеры, Земли и МарсаЧто такое система направленного звука и заменит ли она наушники?Boston Dynamics обновила робота Spot. Что он теперь умеет?Японец заработал 30 млн иен за 2,5 года, работая профессиональным бездельникомНайдены самые первые деньги в истории. Как они выглядят?Художница превращает морские раковины в произведения искусстваЭдмон Альбиус – человек, который смог «поженить» ваниль


Свежие Статьи
Фараон Секененра Таа II был жестоко убит на поле боя

Фараон Секененра Таа II был жестоко убит на поле боя

Коронавирусные звери

Коронавирусные звери

Почему люди перестали коллекционировать бабочек?

Почему люди перестали коллекционировать бабочек?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+