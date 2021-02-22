Ученые раскрыли тайну астероида Чиксулуб, который уничтожил динозавров

Ученые считают, что астероид Чиксулуб, который уничтожил динозавров и превратил Землю в самый настоящий ад, зародился на самом краю Солнечной системы.



Сегодня никто в научном сообществе не сомневается в том, что динозавры вымерли из-за удара астероида Чиксулуб, который упал у побережья Мексики 65 миллионов лет назад и оставил после себя кратер шириной 149 километров и глубиной 19 километров. Что касается разрушительной силы удара, то тут тоже нет никаких сомнений – Чиксулуб уничтожил почти три четверти всех живых существ и погрузил нашу планету в бесконечную ночь и 18-месячную зиму, правда вместо снега на землю падал огненный дождь. Но несмотря на результаты последних научных исследований в этой области, вопросы к астероиду у ученых все-таки оставались. Так, исследователи не могли прийти к согласию по поводу того, чем Чиксилуб на самом деле является – астероидом или обломком кометы, откуда он взялся, как попал на Землю и почему обрушился на нее с такой разрушительной силой. Между тем, ответы на. эти вопросы могут пролить свет не только на последние минуты жизни динозавров, но и на состояние Солнечной системы и наше место в ней. В конце концов, никто не застрахован от падения подобных астероидов на Землю в будущем.

Астероид или обломок кометы?

Ученые довольно давно сошлись во мнении, что удар Чиксулуба о Землю стал причиной лесных пожаров, растянувшихся на сотни километров, вызвал цунами и выбросил миллиарды тонн серы в атмосферу. Эта газообразная дымка блокировала солнечный свет, охлаждая планету и обрекая динозавров и 75% всей жизни на планете на смерть. Но происхождение астероида долгие годы оставалось загадкой.

Недавно в журнале Scientific Reports было опубликовано исследование посвященное вопросам происхождения Чиксулуба. Анализируя данные об объектах, которые летают вокруг Солнечной системы, а также данные, полученные в ходе компьютерного моделирования, ученые из Гарвардского университета наконец нашли способ объяснить, как и почему земля пала жертвой этого таинственного объекта. Интересно, что одним из соавторов исследования стал профессор Гарвардского университета Ави Леб. Недавно он предположил, что астероид Оумуамуа, который вторгся в нашу Солнечную систему в 2017 году, может являться инопланетной технологией. Подробнее читайте в нашем материале.

Так выглядит облако Оорта по мнению большинства исследователей.

Итак, большинство теорий предполагают, что Чиксулуб был массивным астероидом; сотни тысяч этих космических камней обитают между Марсом и Юпитером. Гарвардские астрофизики, однако, предложили альтернативную идею: они полагают, что Чиксулуб был вовсе не астероидом, а обломком ледяной кометы, которую гравитация Юпитера подтолкнула слишком близко к Солнцу. Как пишут исследователи в своей работе, путешествие Чиксулуба началось в облаке Оорта – гипотетической области Солнечной системы, которая расположена на самом ее краю.

Астероиды и кометы классифицируются NASA как космические камни, но они отличаются по ключевым признакам: кометы формируются из льда и пыли за пределами нашей Солнечной системы и, как правило, маленькие и быстро движущиеся, в то время как скалистые астероиды больше, медленнее и формируются ближе к Солнцу.



«Мы предполагаем, что на самом деле, если разрушить подобный объект, когда он приблизится к Солнцу, это может привести к соответствующей скорости событий, а также к удару такой силы, что уничтожил динозавров», – отметил соавтор исследования Ави Леб в интервью The Independent.

Эта теория, однако, противоречит одной из других основных теорий о том, откуда взялся Чиксулуб: считается, что он был куском более крупного астероида, который прибыл к нам из пояса астероидов между Юпитером и Марсом. Новое исследование предполагает, что Чиксулуб начал свой путь из облака Оорта, так как исследования в кратере Чиксулуб и других подобных кратерах предполагают, что объекты, из-за которых они появились, были относительно примитивными объектами, называемыми углеродистыми хондритами – такой состав гораздо более вероятен в объектах облака Оорта, чем в объектах из пояса астероидов, считают исследователи.

Астрофизики также отмечают, что гипотезу можно было бы проверить при дальнейшем изучении самих кратеров, в том числе аналогичных кратеров на Луне. Когда обсерватория Веры Рубин в Чили начнет свою работу в следующем году, ученые также смогут наблюдать за подобными кометами и посмотреть, ведут ли они себя подобным образом.

Интересно, что Амир Сирадж и Ави Леб – не единственные ученые, которые считают, что динозавров обрекла на гибель комета, а не астероид. Группа исследователей из Дартмутского колледжа также предположила в 2013 году, что высокоскоростная комета могла создать кратер Чиксулуб.

Как пишет The Insider, поиск правильного ответа в дебатах о происхождении Чиксулуба полезен, так как может помочь исследователям выяснить вероятность подобного события в будущем. Согласно результатам одного интересного исследования, только две-три комет из Облака Оорта упали на Землю за последние 500 миллионов лет. А вот по данным Планетарного общества, астероид размером с Чиксулуб сталкивается с нашей планетой примерно каждые 100 миллионов лет. А как вы думаете, Чиксулуб это обломок кометы или астероид?