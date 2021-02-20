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В США найдены останки самого богатого пирата в истории

В США найдены останки самого богатого пирата в истории

Сэмюэль Беллами, его останки внутри затвердевшего песка и его корабль

В 1982 году, в водах расположенного в американском штате Массачусетс полуострова Мыс Код, были обнаружены останки пиратского корабля «Уида». Несмотря на то, что из него уже было поднято много украшений, исследователи до сих пор продолжают работу. И не зря, потому что недавно там нашлись останки шести людей, которые явно были членами экипажа корабля. Ученые считают, что одно из тел может принадлежать Сэму Беллами — пирату, который за всю свою карьеру захватил 54 судна и разграбил сокровища на общую сумму 120 миллионов долларов. Его считают одним из самых богатых пиратов в истории, поэтому обнаружение его останков является важным событием для историков. Наверное, многие из вас в детстве любили фильмы и книги о пиратах. Так давайте узнаем больше о морском разбойнике и его корабле?

 


Обнаружение затонувшего корабля

О необычной находке рассказало издание Daily Mail. Корабль «Уида» является единственным найденным судном, который принадлежал пиратам. Конечно, на дне морей обнаруживались и другие пиратские корабли, но весомых доказательств этому нет. Внутри найденного корабля исследователи обнаружили более 200 000 старинных предметов, включая золотые монеты. Однако, исследователи уверены, что на дне можно найти и другие сокровища. Некоторые предметы удается реставрировать и они отправляются в музеи.

В США найдены останки самого богатого пирата в истории

Драгоценности, найденные внутри корабля

Недавно внутри корабля были найдены останки шести людей. Они отлично сохранились, потому что со временем оказались внутри плотной массы из камня и песка. К сожалению, на данный момент посмотреть на эти останки нельзя, потому что они до сих пор внутри этой массы. Узнать, что внутри есть кости, удалось только благодаря рентгену. Автор исследования Барри Клиффорд (Barry Clifford) надеется, что благодаря новым технологиям, им удастся узнать имена пиратов и даже найти их потомков.

В США найдены останки самого богатого пирата в истории

Модель корабля «Уида»

Самый успешный пират в истории

Больше всего исследователям хочется найти пирата Сэма Беллами, который также известен как Черный Сэм и Принц пиратов. Он родился в 1689 году в английском графстве Девоншир. В подростковом возрасте он присоединился к британскому флоту, после чего попал в команду пирата Бенджамина Хорниголда. Быстро обретя доверие команды, он стал капитаном корабля «Уида» и вместе со своей командой разграбил 54 судна. По данным Forbes, Сэм Беллами является самым прибыльным пиратом в истории.

В США найдены останки самого богатого пирата в истории

Извлечение монет из затвердевшего песка

Если верить историческим данным, 26 апреля 1717 года корабль «Уида» попал в сильный шторм. Он столкнулся о так называемую песчаную косу и перевернулся как раз у побережья Кейп-Код, где и были найдены останки корабля. Пираты явно видели, в какой стороне находится берег, но им все равно не удалось спастись. На борту находилось 146 человек и выжили из них только двое. тела большинства пиратов со временем прибило к берегу и они были захоронены. Среди них Сэма Беллами, судя по всему, не было.

В США найдены останки самого богатого пирата в истории

Песчаная коса

В 2018 году исследователь Кейси Шерман (Casey Sherman) нашел в Англии потомков знаменитого пирата. Он взял у них образцы ДНК, по которым можно будет распознать тело пирата, в каком бы он состоянии не находился.

Сколько затонувших кораблей в мире?

Точных данных нет, но прямо сейчас на дне морей и океанов могут лежать останки миллионов затонувших кораблей. По данным ЮНЕСКО, их количество может превышать 3 миллиона. Время от времени они обнаруживаются при помощи специального оборудования. Хорошо в этом деле помогает эхолокация, когда исследователи отправляют в глубину морей и океанов звуковые волны и они отражаются от лежащих на дне объектов.

В США найдены останки самого богатого пирата в истории

Затонувший Титаник

А вообще, если вы хотите узнать больше о самых громких случаях обнаружения кораблей, перейдите по этой ссылке. В статье я рассказал про самые крупные кладбища кораблей в мире. В ней упоминается не только знаменитый «Титаник», но и легендарная «Месть королевы Анны». Уж поверьте, об этих кораблях можно говорить часами. Приятного чтения!

20 февраль 2021 /
Хочу все знать
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