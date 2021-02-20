Как полететь в космос на воздушном шаре и сколько это стоит?

Воздушный шар и капсула Zero 2 Infinity

Испанская компания Zero 2 Infinity будет отправлять людей в космос на воздушном шаре. Причем речь идет не о профессиональных астронавтах, а об обычных людях, которые хотят увидеть космос . Само собой разумеется, что о полетах на далекие планеты речь не идет — шар будет подниматься на высоту не более 40 километров. Цифра не впечатляет, но этого вполне достаточно, чтобы увидеть Землю из космоса. Путешествие будет длиться около 6 часов, а стоимость билета составит примерно 130 000 долларов. По нынешнему курсу это почти 10 миллионов рублей, поэтому цена может показаться очень высокой. Но на самом деле это довольно приемлемая стоимость и этому есть объяснение. Так давайте разберемся, каким образом компания собирается использовать воздушный шар для полетов в космос и почему это так круто?

Полет в космос на воздушном шаре

Компания Zero 2 Infinity хочет разбогатеть на космическом туризме с 2009 года. Чтобы отправлять людей в космос она разрабатывает аппарат, который состоит из двух частей. Во-первых, это огромный воздушный шар, который и будет использоваться для подъема на большую высоту. Во-вторых, это капсула с местами для пассажиров, которая будет привязана к шару прочным тросом. Первый прототип был создан в 2012 году и во время испытаний он успешно поднялся на 40-метровую высоту. Внутри капсулы находился манекен и он не пострадал.

Испытания прототипа Zero 2 Infinity

В 2017 году был создан прототип Bloostar, который состоял из воздушного шара и модуля с ракетными двигателями. В ходе испытания он поднялся до необходимой высоты и при помощи включенных двигателей успешно менял траекторию движения. На видеоролике ниже можно посмотреть, как должны выглядеть полеты в идеале. Люди будут садиться в капсулу и подниматься в небо при помощи 128-метрового гелиевого шара. Проведя время на орбите, капсула будет аккуратно опущена на землю. Мягкую посадку будут обеспечивать подушки, которые надуваются при приземления. Только вот на видео нет модуля с ракетными двигателями — видимо, он появится в финальной версии аппарата.

Полет в космос на воздушном шаре в представлении Zero 2 Infinity

Сколько стоит космический туризм?

По словам главы Zero 2 Infinity Хосе Мариано Лопес-Урдиалеса (Jose Mariano Lopez-Urdiales), на данный момент у компании есть все, чтобы сделать Испанию лидером в области космического туризма. В распоряжении имеются технологии, штат опытных сотрудников и готовый летательный аппарат. Нужны только деньги для официального запуска проекта. Это значит, что финальная версия летательного аппарата уже создана и только ждет своего часа.

Приземление капсулы с пассажирами

У компании Zero 2 Infinity действительно есть шанс обрести большую известность. Она готова предложить 6-часовые полеты на высоте 40 километров за 132 500 долларов. Это очень привлекательная цена, потому что компания Virgin Galactic просит за один билет 250 000 долларов. Но более высокая стоимость оправдана, потому что созданный ею космический корабль VSS Unity сможет поднимать людей на высоту до 100 километров. А в салоне будет очень удобно и пассажиры смогут побывать в невесомости. Также внутри корабля есть огромное зеркало, чтобы люди могли смотреть на трюки, которые они вытворяют во время полета. Посмотреть на салон космического корабля VSS Unity можно по этой ссылке.

Космический корабль VSS Unity

Полеты в космос на воздушном шаре хочет предложить и американская компания Space Perspective. Правда созданный ею аппарат сможет подниматься на 30-метровую высоту и держаться там примерно 2 часа. Путешествие будет менее захватывающим и долгим, но зато обойдется дешевле, чем у Zero 2 Infinity. Один билет будет стоить 125 000 долларов и их продажи должны начаться уже в 2021 году. Подробно об этом я рассказывал в этом материале. Там же я объяснил, чем космический туризм может быть интересен обычным людям.

Пассажирская капсула Space Perspective

Как лучше слетать в космос ?

Получается, что Zero 2 Infinity — это нечто среднее. Путешествие на воздушном шаре явно будет не таким захватывающим как полет на космическом корабле Virgin Galactic. Но клиенты испанской компании смогут получить чуть более яркие впечатления чем те, кто обратился к американской Space Perspective. Впрочем, это пока не точно. Ведь впечатления будут зависеть не только от высоты полета, но и от уровня безопасности и комфорта внутри пассажирской капсулы.

Под конец статьи хочу провести интерактив. Представьте, что у вас есть выбор отправиться в космос на воздушном шаре от Zero 2 Infinity или Space Perspective. Какой бы вариант вы выбрали и почему? Пишите в комментариях.