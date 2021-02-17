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В Египте открыли пивоваренный «завод» возрастом пять тысяч лет

За один цикл на нём могли изготавливать более 20 тонн пива, которое использовалось, вероятно, не только в качестве напитка, но и в религиозных ритуалах.

В египетском Абидосе археологи открыли пивоварню возрастом 5 тысяч лет. Возможно, это самое древнее известное предприятие, производившее пиво в почти промышленных масштабах в Древнем Египте. Об открытии сообщил генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири.

В Египте открыли пивоваренный «завод» возрастом пять тысяч лет
Наука и жизнь // Иллюстрации
В Египте открыли пивоваренный «завод» возрастом пять тысяч лет
Наука и жизнь // Иллюстрации
В Египте открыли пивоваренный «завод» возрастом пять тысяч лет
Наука и жизнь // Иллюстрации
В Египте открыли пивоваренный «завод» возрастом пять тысяч лет
Наука и жизнь // Иллюстрации ‹ › Открыть в полном размере

Пивоварение появилось в древнем Египте ещё пять тысячелетий назад. До нас дошли артефакты, связанные с его производством, изображения процесса его изготовления, статуэтки-модели, упоминания в источниках о пиве. Археологи находили свидетельства его производства в культовом центре Верхнего Египта в Иераконполе. А единственный известный участок в Нижнем Египте с остатками небольших пивоварен додинастической эпохи (3200-3090 года до н.э.) был обнаружен польской археологической миссией на городище Телль-эль-Фахра.

Пиво было популярно как повседневный напиток, а также использовалось в жертвенных обрядах при погребальных и памятных церемониях. Оно – важный элемент мифа о спасении человечества от гнева богини Хатхор, который грозил неминуемой гибелью. Именно пиво смогло усмирить кровожадную богиню в образе львицы.

Археологическая экспедиция под руководством Мэтью Адамса (Matthew Adams) из Института изящных искусств университета Нью-Йорка и Деборы Вишак (Deborah Vischak) из Принстонского университета за два сезона изучила остатки пивоварни под некрополем Абидоса и собрала образцы органических материалов для последующего датирования и научного анализа.

Всего было обнаружено восемь больших помещений размером 20 х 2,5 метра. В каждом таком блоке установлено по 40 керамических ёмкостей в два ряда, укрепленных в грунте с помощью глиняных опор. В этих сосудах нагревали воду с зерновой смесью для получения сусла. Масштабы производства впечатляют – за один цикл пивоварня могла выдать около 22 400 литров пива.

И хотя археологам известны пивоварни этого же исторического периода в других древнеегипетских поселениях, комплекс такого размаха найден впервые. Поэтому специалисты предполагают, что пивоварня в Абидосе обслуживала двор Нармера – фараона I династии Раннего царства, который объединил Верхний и Нижний Египет в единое государство. Такие объёмы, по словам Мэттью Аддамса, требовались не только для царского стола, но и для использования в погребальных ритуалах.

Древнеегипетский город Абидос с середины IV тысячелетия до н.э. был важным культовым центром Древнего Египта. Здесь сохранились несколько храмов и большой некрополь додинастического периода и династий Раннего царства (около 3000-2700 до н.э.). Европейские исследователи открыли Абидос в начале XIX века, и с тех пор здесь время от времени ведутся раскопки.

Во время работ в 1912 году под гробницами в северной части абидосского некрополя британский археолог Т.Э. Питт (Egypt Exploration Society) обнаружил более ранние постройки. Он определил их как печи для сушки зерна и отнёс к додинастическому периоду истории Древнего Египта. Но Питту не удалось в полной мере уточнить назначение и масштаб производства, в котором были задействованы найденные им печи. Позднее документы с точным указанием их местонахождения были утеряны, а раскопки в этой части памятника прекращены на столетие. Лишь в 2018 году здесь приступила к раскопкам американо-египетская экспедиция.

фото: Министерство по туризму и древностям Египта

17 февраль 2021 /
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