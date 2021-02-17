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Лекарство от диабета помогает похудеть

Антидиабетический препарат семаглутид за полтора года помогает сбросить около 14,9% массы тела.

Препарат семаглутид, также известный под торговыми названиями Рибелсус и Оземпик, прописывают при диабете второго типа. Семаглутид усиливает синтез инсулина и стимулирует рост бета-клеток поджелудочной железы, которые его производят. Инсулин заставляет ткани поглощать глюкозу из крови, так что под действием семаглутида уровень глюкозы в крови падает. В то же время семаглутид подавляет активность гормона глюкагона. Глюкагон заставляет клетки печени расщеплять запасённый гликоген – полисахарид, составленный из глюкозы. Образующаяся при этом глюкоза поступает в кровь, но если семаглутид подавляет работу глюкагона, то глюкозы опять же будет появляться меньше.

Лекарство от диабета помогает похудеть
(фото: olly18 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако действие семаглутида видно не только по гормонам и глюкозе. Он также подавляет аппетит, замедляет переваривание пищи и способствует уменьшению жировых запасов. В результате масса тела должна уменьшиться. Действительно, в последние годы выходило несколько работ, в которых говорилось о том, что семаглутид помогает сбросить вес. Но это до поры до времени наблюдали только как его сопутствующий эффект.

Сотрудники Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона и ряда других научных центров решили целенаправленно и по всем правилам проверить, как семаглутид действует на лишний вес. В исследовании участвовали около без малого две тысячи человек с избыточным весом и ожирением. Им раз в неделю в течение почти полутора лет вводили или семаглутид, или плацебо для сравнения. Кроме того, им раз в месяц рассказывали о том, как перейти на более здоровое питание и поощряли к физической активности.

В статье в The New England Journal of Medicine говорится, что те, кто получал плацебо, в итоге сбросили в среднем 2,4% от общей массы тела, а те, кто получал семаглутид – 14,9%. Портал LiveScience пишет, что против ожирения есть и другие препараты, но с ними можно похудеть только на 7,5%. Кроме того, эти другие препараты принимают обычно недолго, не более полутора месяцев, а семаглутид, как было сказано, вводили почти полтора года. Правда, он известен побочными эффектами: тошнотой, диареей, запорами и пр., но они носят временный характер и постепенно исчезают.

Возможно, что семаглутид можно принимать и дольше. Если так, то с его помощью можно контролировать свой вес всю жизнь. Впрочем, насколько он безопасен при длительном применении, станет ясно только после дополнительных клинических испытаний.

17 февраль 2021 /
Хочу все знать
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