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Можно ли отучить домашних кошек охотиться?

Можно ли отучить домашних кошек охотиться?

Охотничий инстинкт заложен в кошек природой, но его можно подавить без вреда для них

Домашние кошки, которые живут вместе со своими хозяевами за пределами городов, любят преподносить им неприятные сюрпризы. Причем речь идет не об испорченной мебели и походах мимо лотка. Иногда эти пушистые хищники приносят к порогу дома пойманных птиц и грызунов, которые истекают кровью и ужасно пахнут. Некоторые хозяева хвалят их за охоту на вредителей, но большинству такие подарки ни к чему. Недавно исследователи из английского Университета Эксетера решили выяснить, существуют ли какие-нибудь способы отучить домашних кошек охотиться на диких животных. Это казалось невозможным, потому что желание кошек охотиться — это природный инстинкт, который не поддается контролю. Однако, в ходе наблюдения за кошками и их хозяевами, ученые сделали несколько весьма неожиданных открытий. Они будут особенно интересны, если у вас или ваших знакомых есть домашние животные.

 


Эксперимент с кошками

Результаты проведенной работы были опубликованы в научном журнале Current Biology. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 355 кошек из 219 семей. Перед началом работы, ученые собрали максимум информации о жизни домашних хищников. Хозяева рассказали, насколько часто их любимцы охотятся на диких животных и каким кормом они питаются. Вся эта информация была необходима для того, чтобы сравнить поведение кошек до эксперимента и после него.

Можно ли отучить домашних кошек охотиться?

Рацион питания сильно влияет на поведение кошек

В течение более 2,5 месяцев хозяева по несколько минут в день играли с кошками при помощи игрушек с перьями. В процессе животные могли включать свой охотничий инстинкт на максимум, выслеживая и нападая на игрушечную добычу. После игры животным давали игрушечных мышей, чтобы они могли поиграть с ней как с трофеем. Ведь даже перед съедением реальной добычи кошки некоторое время катают их по земле и только потом приступают к поеданию.

Почему кошки охотятся?

В ходе исследования ученые выяснили, что чем более качественным кормом питаются кошки, тем реже они охотятся на уличных животных. Наблюдения показали, что если в корме много настоящего мяса, животные приносят хозяевам добычу в 36% реже, чем остальные. Помимо корма, на частоту охоты влияет то, играют с кошкой хозяева или нет. Если уделять животному внимание хотя бы по 10 минут в день, оно приносит окровавленных животных в 25% реже.

Можно ли отучить домашних кошек охотиться?

Кошки охотятся не только в деревнях, но и на городских улицах

Исследователи считают, что в большинстве кормов для животных недостаточно мясного белка. В качестве его заменителя часто используются растительные белки вроде сои. Это не так уж и плохо, но в таких заменителях может быть недостаточно микроэлементов, которые есть в животном мясе. Как ни крути, кошки являются хищниками и вегетарианцев из них сделать невозможно. К сожалению, на данный момент ученые не знают, каких именно микроэлементов им может не хватать. Когда они станут известны, можно будет производить более полноценные корма.

Можно ли отучить домашних кошек охотиться?

Важно, чтобы в рационе кошек было достаточно мяса

Что касается пользы активной игры, тут все понятно. Гоняясь за игрушечной добычей, кошки расходуют энергию и бегать за птицами с грызунами им больше не хочется. Вообще, регулярную игру с домашними животными очень важно ввести в привычку. Ведь кошки — социальные животные и время от времени им нужно человеческое внимание. Если выделить животным достаточно времени днем и позволить им наиграться, ночью они меньше будут мешать беготней. Подробнее об активности кошек в ночное время я писал в этой статье.


 

 

Вот чем занимаются кошки ночью, если спали весь день

В конечном итоге получается, что отучить домашних кошек от охоты полностью не получится, но уменьшить их желание вполне возможно. Во-первых, животных необходимо кормить только качественным кормом, где много мяса. В идеале, чтобы составить правильный рацион питания, необходимо поговорить с ветеринаром. Во-вторых, с кошками нужно играть хотя бы по 10 минут в день. Это не только утихомирит их охотничьи инстинкты, но и предотвратит стресс от недостатка внимания.

Кошки, наряду с собаками, являются самыми популярными домашними животными. Они проводят много времени с людьми, поэтому ученые постоянно их изучают. На нашем сайте есть много статей про кошек, потому что время от времени исследователи делают весьма интересные открытия. Например, недавно я опубликовал статью о том, почему кошки боятся воды. Оказывается, этому есть как минимум три причины.

17 февраль 2021 /
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