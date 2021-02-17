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Диван клик-кляк - удобный и практичный вид мебели для ежедневного использования

Среди великого множества современных моделей диванов можно встретить не только любопытные дизайнерские решения, но также функциональные идеи. Особо высоким спросом на сегодняшний день пользуются недорогие диваны с механизмом клик-клак. Данные модификации представляют собой более удобный и практичный вариант классической "книжки”. Благодаря удобству в использовании диваны с механизмом клик-клак отлично вписываются в спальню, детскую и гостиную комнаты.

Особенности эксплуатации механизма клик-клак

диван клик-кляк

Прежде чем купить диван-трансформер, необходимо выяснить все тонкости его использования:

  • Модификации клик-клак очень практичны и не вызывают трудностей даже у детей. Своим наименованием механизм обязан характерному клацающему звуку, сопровождающему момент фиксации спинки в сложенном положении.
  • Модели клик-клак отличаются эстетичным дизайном и универсальностью. При желании пользователь может быстро преобразить диван в полноценное ложе, способное с комфортом разместить сразу двух взрослых.
  • Очевидное преимущество механизма клик-клак - легкость раскладывания. Чтобы выполнить трансформацию, достаточно взяться за нижнюю часть сиденья в центре и потянуть ее вверх. Далее спинка фиксируется в нужном положении, и сиденье опускается вниз.

Почему диваны конструкции клик-кляк так популярны?

Данный вопрос мучает многих покупателей, что неудивительно: рынок мягкой мебели поистине многообразен. Неужели даже в столь широком океане выбора механизм клик-клак смог показать себя в выгодном свете?

На самом деле, преимуществ у таких диванов хоть отбавляй:

  • наличие встроенного вместительного хранилища для постельного белья позволяет отказаться от покупки очередной тумбы или комода;
  • пользоваться таким диваном очень удобно: не нужно прикладывать лишних усилий для его раскладывания;
  • помимо прочего, модификация клик-клак славится долговечностью и устойчивостью к деформации;
  • при возникновении неисправности конструкция легко поддается ремонту, а комплектующие - замене;
  • благодаря наличию высокой спинки диваны клик-клак подходят не только для сна, но также станут комфортным местом для просмотра телевизора или работы за ноутбуком;
  • весомый плюс такой мебели - широкий диапазон цен, что делает ее доступной для огромной аудитории покупателей.

Можно сделать вывод о том, что диваны с механизмом клик-кляк из каталога magdek.com.ua/divany-kiyev/ интернет магазина "Магдек" являются беспроигрышным вариантом для каждого, кто находится в поисках надежной, стильной и практичной мебели.

17 февраль 2021 /
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