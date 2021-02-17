Диван клик-кляк - удобный и практичный вид мебели для ежедневного использования

Особенности эксплуатации механизма клик-клак

Среди великого множества современных моделей диванов можно встретить не только любопытные дизайнерские решения, но также функциональные идеи. Особо высоким спросом на сегодняшний день пользуются недорогие диваны с механизмом клик-клак. Данные модификации представляют собой более удобный и практичный вариант классической "книжки”. Благодаря удобству в использовании диваны с механизмом клик-клак отлично вписываются в спальню, детскую и гостиную комнаты.

Прежде чем купить диван-трансформер, необходимо выяснить все тонкости его использования:

Модификации клик-клак очень практичны и не вызывают трудностей даже у детей. Своим наименованием механизм обязан характерному клацающему звуку, сопровождающему момент фиксации спинки в сложенном положении.

Модели клик-клак отличаются эстетичным дизайном и универсальностью. При желании пользователь может быстро преобразить диван в полноценное ложе, способное с комфортом разместить сразу двух взрослых.

Очевидное преимущество механизма клик-клак - легкость раскладывания. Чтобы выполнить трансформацию, достаточно взяться за нижнюю часть сиденья в центре и потянуть ее вверх. Далее спинка фиксируется в нужном положении, и сиденье опускается вниз.

Почему диваны конструкции клик-кляк так популярны?

Данный вопрос мучает многих покупателей, что неудивительно: рынок мягкой мебели поистине многообразен. Неужели даже в столь широком океане выбора механизм клик-клак смог показать себя в выгодном свете?

На самом деле, преимуществ у таких диванов хоть отбавляй:

наличие встроенного вместительного хранилища для постельного белья позволяет отказаться от покупки очередной тумбы или комода;

пользоваться таким диваном очень удобно: не нужно прикладывать лишних усилий для его раскладывания;

помимо прочего, модификация клик-клак славится долговечностью и устойчивостью к деформации;

при возникновении неисправности конструкция легко поддается ремонту, а комплектующие - замене;

благодаря наличию высокой спинки диваны клик-клак подходят не только для сна, но также станут комфортным местом для просмотра телевизора или работы за ноутбуком;

весомый плюс такой мебели - широкий диапазон цен, что делает ее доступной для огромной аудитории покупателей.

Можно сделать вывод о том, что диваны с механизмом клик-кляк из каталога magdek.com.ua/divany-kiyev/ интернет магазина "Магдек" являются беспроигрышным вариантом для каждого, кто находится в поисках надежной, стильной и практичной мебели.