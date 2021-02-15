Найден самый древний музыкальный инструмент. Он до сих пор работает

Музыкальный инструмент, который был создан 18 000 лет назад, до сих пор работает

В 1931 году, внутри французской пещеры Марсулас, ученые обнаружили раковину хищной морской улитки. Было выдвинуто предположение, что она использовалась древними людьми в качестве чашки, поэтому объект был отправлен на хранение и о нем быстро забыли. Недавно ученые решили снова заняться изучением раковины и обнаружили у нее несколько странностей. Во-первых, на одном конце было проделано отверстие, то есть она была сквозной. Во-вторых, отверстия были обнаружены и по краям раковины. Так как объект напоминал первобытный духовой инструмент, ученые решили обратиться за помощью к музыковеду. Оказалось, что исследователи все это время действительно имели дело с музыкальным инструментом. Причем очень старым, потому что его возраст был оценен в 18 000 лет. Самое замечательное в этой новости то, что из этого инструмента до сих пор можно извлекать три ноты. Давайте послушаем, как он звучит?

Самый первый духовой инструмент в истории

О необычной находке рассказало издание Daily Mail. Пещера Марсулас расположена во Франции, примерно в 650 километрах от Парижа. Она является историческим памятником с 1910 года, причем неспроста. Дело в том, что на ее стенах есть рисунки, оставленные древними людьми. Более того, внутри ученым удалось найти останки древесного угля и медвежьих костей, то есть люди проводили в ней довольно много времени. Там же была найдена и упомянутая выше раковина морской улитки вида Charonia lampas. Предполагалось, что раковина предназначалась для питья, но реальная функция этого объекта оказалось более интересным.

Раковина морской улитки Charonia lampas

По словам ученых, в древности раковины обычно служили в качестве посуды и именно поэтому они сначала сделали поспешные выводы. Им явно стоило учесть, что объект мог использоваться и в качестве музыкального инструмента. Возраст найденных рядом с раковиной останков угля и костей составил 18 000 лет, следовательно, музыкальный инструмент такой же старый. По мнению исследователей, им удалось найти самый древний духовой инструмент в мире и это очень даже важное событие для научного сообщества.

Самая первая музыка

Распознать музыкальный инструмент оказалось довольно сложно, потому что проделанные на нем отверстия были незаметны. Только при тщательном осмотре выяснилось, что заостренный конец раковины был аккуратно удален, чтобы она стала сквозной. Дополнительные отверстия были обнаружены при помощи компьютерной томографии, которая позволяет взглянуть внутрь объектов, не ломая их. Всего их было два, благодаря чему инструмент мог воспроизводить три ноты: до, ре и до-диез. Одна из нот воспроизводилась, когда человек не закрывал ни одну из вспомогательных отверстий.





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Также на поверхности ракушки был нарисован узор. Что именно он означает, ученым неизвестно и вряд ли эта тайна когда-нибудь будет раскрыта. Но исследователи уверены, что этот узор повторяет рисунок, который нарисован на стене пещеры. По словам автора научной работы Жиля Тозелло, это первый случай, когда между музыкой и наскальной живописью была найдена хоть какая-то связь. Все-таки интересно, что именно за узор фигурирует на стене пещеры и музыкальном инструменте. Может, у жителей пещеры была какая-то метка? Или это образ какого-то древнего божества?

Во многих источниках говорится, что самыми первыми музыкальными инструментами являлись флейты из птичьих костей и бивней мамонтов. Теперь же можно считать, что первые духовые инструменты были сделаны из раковин морских животных. При этом было бы логичнее предполагать, что первыми музыкальными инструментами были ударные. Считается, что музыка появилась более 50 000 лет назад, задолго до того, как люди заселили все пригодные для жизни континенты. И музыку, скорее всего, они извлекали при помощи ударов палками по твердым предметам.

Получается, что музыка сопровождает нас с незапамятных времен. И она, безо всяких сомнений, является неотъемлемой частью нашей сегодняшней жизни. Ученые постоянно занимаются изучением музыки и ее влияния на человеческий организм. В конце 2020 года я рассказывал о том, какая музыка может навредить человеческим ушам. И речь не идет о каком-то определенном музыкальном жанре — у нее есть другая особенность, которая может быть опасной. Если вам интересно, на что я намекаю, читайте этот материал.