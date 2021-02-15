» » Найден самый древний музыкальный инструмент. Он до сих пор работает

Найден самый древний музыкальный инструмент. Он до сих пор работает

Найден самый древний музыкальный инструмент. Он до сих пор работает

Музыкальный инструмент, который был создан 18 000 лет назад, до сих пор работает

В 1931 году, внутри французской пещеры Марсулас, ученые обнаружили раковину хищной морской улитки. Было выдвинуто предположение, что она использовалась древними людьми в качестве чашки, поэтому объект был отправлен на хранение и о нем быстро забыли. Недавно ученые решили снова заняться изучением раковины и обнаружили у нее несколько странностей. Во-первых, на одном конце было проделано отверстие, то есть она была сквозной. Во-вторых, отверстия были обнаружены и по краям раковины. Так как объект напоминал первобытный духовой инструмент, ученые решили обратиться за помощью к музыковеду. Оказалось, что исследователи все это время действительно имели дело с музыкальным инструментом. Причем очень старым, потому что его возраст был оценен в 18 000 лет. Самое замечательное в этой новости то, что из этого инструмента до сих пор можно извлекать три ноты. Давайте послушаем, как он звучит?

 


Самый первый духовой инструмент в истории

О необычной находке рассказало издание Daily Mail. Пещера Марсулас расположена во Франции, примерно в 650 километрах от Парижа. Она является историческим памятником с 1910 года, причем неспроста. Дело в том, что на ее стенах есть рисунки, оставленные древними людьми. Более того, внутри ученым удалось найти останки древесного угля и медвежьих костей, то есть люди проводили в ней довольно много времени. Там же была найдена и упомянутая выше раковина морской улитки вида Charonia lampas. Предполагалось, что раковина предназначалась для питья, но реальная функция этого объекта оказалось более интересным.

Найден самый древний музыкальный инструмент. Он до сих пор работает

Раковина морской улитки Charonia lampas

По словам ученых, в древности раковины обычно служили в качестве посуды и именно поэтому они сначала сделали поспешные выводы. Им явно стоило учесть, что объект мог использоваться и в качестве музыкального инструмента. Возраст найденных рядом с раковиной останков угля и костей составил 18 000 лет, следовательно, музыкальный инструмент такой же старый. По мнению исследователей, им удалось найти самый древний духовой инструмент в мире и это очень даже важное событие для научного сообщества.

Самая первая музыка

Распознать музыкальный инструмент оказалось довольно сложно, потому что проделанные на нем отверстия были незаметны. Только при тщательном осмотре выяснилось, что заостренный конец раковины был аккуратно удален, чтобы она стала сквозной. Дополнительные отверстия были обнаружены при помощи компьютерной томографии, которая позволяет взглянуть внутрь объектов, не ломая их. Всего их было два, благодаря чему инструмент мог воспроизводить три ноты: до, ре и до-диез. Одна из нот воспроизводилась, когда человек не закрывал ни одну из вспомогательных отверстий.


 

 

Слушайте с 0:12 секунды

Также на поверхности ракушки был нарисован узор. Что именно он означает, ученым неизвестно и вряд ли эта тайна когда-нибудь будет раскрыта. Но исследователи уверены, что этот узор повторяет рисунок, который нарисован на стене пещеры. По словам автора научной работы Жиля Тозелло, это первый случай, когда между музыкой и наскальной живописью была найдена хоть какая-то связь. Все-таки интересно, что именно за узор фигурирует на стене пещеры и музыкальном инструменте. Может, у жителей пещеры была какая-то метка? Или это образ какого-то древнего божества?

Найден самый древний музыкальный инструмент. Он до сих пор работает

Рисунок на стене пещеры Марсулас

Во многих источниках говорится, что самыми первыми музыкальными инструментами являлись флейты из птичьих костей и бивней мамонтов. Теперь же можно считать, что первые духовые инструменты были сделаны из раковин морских животных. При этом было бы логичнее предполагать, что первыми музыкальными инструментами были ударные. Считается, что музыка появилась более 50 000 лет назад, задолго до того, как люди заселили все пригодные для жизни континенты. И музыку, скорее всего, они извлекали при помощи ударов палками по твердым предметам.

Получается, что музыка сопровождает нас с незапамятных времен. И она, безо всяких сомнений, является неотъемлемой частью нашей сегодняшней жизни. Ученые постоянно занимаются изучением музыки и ее влияния на человеческий организм. В конце 2020 года я рассказывал о том, какая музыка может навредить человеческим ушам. И речь не идет о каком-то определенном музыкальном жанре — у нее есть другая особенность, которая может быть опасной. Если вам интересно, на что я намекаю, читайте этот материал.

15 февраль 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Пскове нашли средневековый музыкальный инструмент
Хочу все знать

В Пскове нашли средневековый музыкальный инструмент

Археологи обнаружили варган во время раскопок в Пскове. Инструмент направят на реставрацию.
Пианино Petrof – достойный выбор музыканта
Хочу все знать

Пианино Petrof – достойный выбор музыканта

Многие музыканты понимают, насколько важно успешно и правильно выбрать музыкальный инструмент. Современные технологии способствуют созданию безупречного пианино, которое обязательно порадует высоким
Преимущества гитары бренда Takamine
Хочу все знать

Преимущества гитары бренда Takamine

Этот бренд славится высококачественными музыкальными инструментами. Не так давно компания представила новую модель акустической гитары.
Диджериду — инструмент, который делают термиты и игра на котором лечит храп
Хочу все знать

Диджериду — инструмент, который делают термиты и игра на котором лечит храп

Диджериду (англ. didjeridoo или англ. didgeridoo, оригинальное название «yidaki») — музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии. Один из старейших духовых инструментов в мире. Он делается
Музыкальные инструменты и здоровье
Хочу все знать

Музыкальные инструменты и здоровье

Существует такой феномен, что человек, который часто посещает различные концерты духовой музыки, имеет минимальные проблемы со здоровьем и не страдает психическими заболеваниями. Оказывается это уже
Самый тяжелый музыкальный инструмент
Хочу все знать

Самый тяжелый музыкальный инструмент

Из всех музыкальных инструментов самым тяжелым признан орган, который к тому же является еще и самым большим в мире. За его большие размеры, огромный выбор тембров и неизмеримую широту в плане
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
7 самых странных экспериментов в космосеОбнаружена экзопланета, которая не должна существоватьСмотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII векаЗонд Solar Orbiter сделал потрясающие фотографии Венеры, Земли и МарсаКто может очистить моря и океаны от пластикового мусора?Глобальное будущее человечества — куда мы движемся?Что такое система направленного звука и заменит ли она наушники?


Свежие Статьи
Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»

Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»

Что известно о сигнале с Проксима-Центавра?

Что известно о сигнале с Проксима-Центавра?

Как мозг соединяет две звуковые дорожки в одну

Как мозг соединяет две звуковые дорожки в одну

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+