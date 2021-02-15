Почему большинству людей не нравится собственный голос в записи?

От звука собственного голоса хочется заткнуть уши? Вы не одиноки

Большинство из нас содрогается, услышав звук собственного голоса. Эта неприязнь настолько распространена, что для нее даже придумали термин: голосовая конфронтация. Причем ученые нашли сразу несколько объяснений этому явлению, как физических, так и психологических. Вот, например, самое простое объяснение с точки зрения анатомии. Когда мы разговариваем, то воспринимаем свой голос не только через колебания воздуха, но и через вибрации костей черепа. Костная проводимость звука обеспечивает богатые низкие частоты, которые не входят в дирижируемый воздухом вокальный звук. Поэтому, когда вы слышите свой записанный голос без этих частот, он звучит выше – и по-другому. Но, как показали результаты некоторых исследований, голосовая конфронтация лишь частично объясняет этот феномен. Например, в исследовании 2013 года испытуемых попросили оценить привлекательность различных записанных образцов голоса. Когда запись их собственного голоса тайно смешивалась с этими образцами, испытуемые давали значительно более высокие оценки своему голосу, потому что не узнавали его.

Как мы воспринимаем звук?

Когда мы слышим тот или иной звук, наши уши улавливают движение воздуха либо от вибрирующего объекта (скрипичная струна), либо от стремительного потока воздуха (флейта). Чтобы звук достиг наших ушей, он должен проходить через среду, которая «несет» вибрации. Наиболее знакомая нам среда – это воздух , но звуковые колебания также могут проходить через другие среды, такие как вода или сталь. Без среды, через которую можно путешествовать, не будет и звука. Например, в вакууме (отсутствие воздуха) невозможно было бы услышать звон колокола. Но откуда тогда берется шум?

Человеческое ухо может различать регулярные и нерегулярные вибрации. Когда регулярные вибрации достигают ушей, мы распознаем их как музыку или речь. С другой стороны, когда нерегулярные вибрации попадают в ухо, мы можем описать их как шипение, скрип, шорох, скрип, дребезжание. В общем все то, что мы часто называем фоновым шумом. А вот громкость – это впечатление, которое мы получаем о силе звука через изменения давления. Его мы и чувствуем в ушах. Чем сильнее давление, тем громче мы воспринимаем звук. Когда мы говорим о громкости, то используем термин децибел (дБ).

Человеческое ухо является сложным и чувствительным органом.

Интересно, что наш диапазон слуха настолько чувствителен, что воспринимает как шуршание сухой листвы на дереве над головой (20 дБ), так и звук взлетающего реактивного самолета (120 дБ). С возрастом, однако, острота слуха может снижаться. А вот при длительном воздействии громких звуков наши уши теряют некоторую чувствительность к звуку, причем чем дольше воздействие звука, тем больше времени требуется слуху для восстановления.

Как мы воспринимаем собственный голос?

Людей, которым звук собственного голоса на записи кажется ужасным, оказалось так много, что ученым пришлось дать этому явлению не только научное название (голосовая конфронтация), но и объяснение. Причин, по которым на записи наш голос звучит по-другому несколько. Так как звук собственного голоса создается вибрацией голосовых связок внутри горла, эти вибрации проходят через рот и распространяются по воздуху, после чего их улавливает наше встроенное сложное оборудование – ухо.

Как только звук оказывается внутри, он передается от барабанной перепонки далее через среднее во внутреннее ухо и наконец достигает слуховых центров головного мозга. В целом, это охватывает основную концепцию того, как мы слышим звук, и называется воздушной проводимостью.

Все это здорово, вот только когда мы слышим свой собственный голос во время разговора, то на самом деле слышим его через второй путь – костную проводимость. Когда мы говорим, мы также создаем вибрации во рту, горле и челюсти, и эти вибрации распространяются до ушей через кости и ткани лица и головы; такой путь восприятия звука называется костной проводимостью.

Когда звук нашего голоса проходит через кости черепа, вибрации слегка изменяются; звуковые волны распространяются, меняя свою частоту, приводя к более низкому звуку. Когда мы слышим свой собственный голос через костную проводимость, то воспринимаем более глубокий звук. Однако, когда мы слышим запись нашего собственного голоса, то воспринимаем его только как звук, который достигает наших ушей через воздух . Мы слышим его только через один путь, а не через два, к которым привыкли.

По мнению психолога Силке Паульман из Эссекского университета, тот факт, что наш голос на записи звучит более пронзительно, чем мы думаем заставляет нас съеживаться, так как не соответствует нашим внутренним ожиданиям. «Наш голос играет огромную роль в формировании нашей личности, и я думаю, что никому не нравится осознавать, что вы на самом деле не тот, кем себя считаете,» – говорит Паульман. И действительно, осознание того, что ваш голос больше похож на голос Микки Мауса, чем на голос главного героя популярных блокбастеров несколько разочаровывает.

Интересно и то, что проблемой восприятия собственного голоса ученые занимаются довольно давно. Так, покойные психологи Фил Хольцеманн и Клайд Роузи в ходе своих экспериментов в 1966 году пришли к выводу, что голосовая конфронтация возникает не только из-за разницы в ожидаемой частоте, но и из-за поразительного откровения, которое происходит при осознании всего, что передает ваш голос. Он не только звучит иначе, чем вы ожидаете; через то, что называется «экстралингвистическими сигналами», он раскрывает аспекты вашей личности, которые вы можете полностью воспринять, только услышав голос на записи. К ним относятся такие аспекты, как уровень тревоги, нерешительность, печаль, гнев и так далее.

Как пишут Роузи и Хольцеманн, нарушение и защитное переживание являются реакцией на внезапную конфронтацию с выразительными качествами в голосе, которые субъект не намеревался выражать и которые до этого момента он не осознавал. Их следующее исследование показало, что билингвы – люди, выучившие второй язык после 16 лет, испытывали больший дискомфорт, когда слышали свои записанные голоса на первом языке – факт, который нелегко объяснить отсутствием проводимых костями звуковых частот.

Марк Пелл, нейробиолог из Университета Макгилла, специализируется на передаче эмоций. Как пишет The Guardian, он поддерживает исследования Хольцеманна и Роузи, утверждая, что когда мы слышим наш изолированный голос, который отделен от остального нашего поведения, мы можем пройти через автоматический процесс оценки нашего собственного голоса так же, как мы обычно делаем с голосами других людей.

«Я думаю, что затем мы сравниваем наши собственные впечатления от голоса с тем, как другие люди должны оценивать нас в социальном плане, что приводит многих людей к расстройству или неудовлетворенности тем, как звучит их голос, потому что сформированные впечатления не соответствуют социальным чертам, которые они хотят проецировать», – слова Пелла приводит британская The Guardian.