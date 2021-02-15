В Казахстане образовался вулкан, который извергается водой

Ледяной вулкан в Казахстане

На территории одной из равнин Казахстана образовался 14-метровый вулкан , который извергается водой. Необычные природное явление было замечено неподалеку от казахских деревень Кеген и Ширганак, куда вот уже несколько дней подряд съезжаются любопытные люди. Так как выходящая из жерла «вулкана» вода испаряется, кажется, будто его вершина окутана дымом. Из-за низкой температуры воздуха, падающие на склоны ледяной горы капли сразу же замерзают и вулкан становится все выше. Об этом необычном явлении пишут даже зарубежные СМИ, потому что ледяные вулканы такой высоты встречается очень редко. Но вообще, это не такое уж и редкое явление, возникающее в самых разных уголках нашей планеты. Прямо сейчас мы выясним, из-за чего образуются ледяные вулканы и где еще на них можно посмотреть. Вы удивитесь, но они есть даже в космосе.

вулкан в Казахстане

О казахском вулкане рассказало издание Business Insider. В статье сказано, что высота вулкана равна 13,7 метрам. Но из его жерла постоянно выплескивается вода, часть которой мгновенно замерзает и увеличивает высоту ледяной горы. Так что на момент публикации этой статьи вулкан наверняка стал больше. По словам местных жителей, такое явление они наблюдают каждую зиму. Но в этом году природа сотворила гиганта, с которым все прежние ледяные образования не сравнятся. Посмотреть на необычное явление захотели многие, поэтому фотографий с огромной горой хоть отбавляй.

Вид на вулкан сверху

Само собой разумеется, что между настоящими вулканами и этим «чудом» нет ничего общего. Обычные вулканы опасны и извергают горячую лаву и газы, поступающие из недр Земли. А ледяной вулкан в Казахстане — всего лишь замерзший подземный источник. В летнее время он бьет ключом и осыпает все вокруг себя каплями воды. А зимой вырывающаяся из источника вода замерзает, в результате чего образуется гора с дыркой посередине. Высота и форма у ледяных образований всегда разная и зависит от температуры воздуха, а также силы и направления ветра.

Ледяной вулкан в Казахстане

Ледяные вулканы на Земле

Во время написания статьи я обнаружил, что ранее уже писал об этом природном явлении. В начале 2020 года ледяные вулканы образовались в озерах американского штата Мичиган. В статье я упомянул, что вода вырывается из их жерла из-за возникающего подо льдами давления. Иногда извергающаяся вода выглядит горячей, но на самом деле она очень холодная. Нечто похожее на дым — это всего лишь пар, который возникает когда температура воздуха резко повышается и вода начинает мгновенно испаряться. Подробнее о мичиганских вулканах и их потенциальной опасности можно почитать по этой ссылке.

Ледяные вулканы в космосе

Важно отметить, что ледяные вулканы есть не только на Земле. В 2015 году бортовая камера межпланетной станции New Horizons сфотографировала Плутон с расстояния примерно 48 тысяч километров. Ученым удалось найти на снимке вулкан , который тоже извергает потоки льда. Им только не ясно, каким образом планета берет энергию для создания давления под внешней оболочкой. Ведь она является карликовой и ее диаметр составляет всего лишь 2 370 километров. Для сравнения, диаметр Земли равен 12 742 километрам. Плутон попросту слишком маленький, чтобы его недра могли сохранять тепло. К тому же, поблизости нее нет никаких планет-гигантов, которые могли бы ее подогревать за счет приливных сил.

Признаки ледяных вулканов есть и на шестом по размеру спутнике Сатурна — Энцеладе. В октябре 2015 года аппарат «Кассини» сделал фотографии этого спутника с расстояния 96 тысяч километров. Ученые нашли на них мелкие частицы льда, в которую превратилась вода в полостях с температурой около 0 градусов Цельсия. Это очень горячие области, учитывая что температура поверхности большей части Энцелады составляет около -200 градусов Цельсия. Некоторые из частиц льда, которые вылетают из спутника, могут становиться частями прозрачных колец Сатурна.

На нашем сайте довольно много статей, посвященных вулканам. Во второй половине 2020 года мой коллега Артем Сутягин рассказал о самых больших извержениях вулканов в истории человечества. Он затронул и извержение Везувия, и взрыв вулкана Кракатау. В статье есть даже рассказ о вулкане Пинатубо, извержение которого произошло в 1991 году. Если хотите расширить свой кругозор, рекомендую к прочтению! Переходите по этой ссылке.