В Африке найден наскальный рисунок с загадочными существами

Странный рисунок на одной из скал Танзании

Несколько сотен лет назад на территории нынешней республики Танзания (Африка) жили предки народа сандаве. Судя по наскальным рисункам, они активно занимались охотой и верили в мифических существ. В 2018 году, во время изучения рисунков древних людей, исследователи обнаружили изображение нескольких антропоморфных существ. Антропоморфизмом принято называть перенесение человеческих черт лица и тела на образы неодушевленных предметов или животных. На первый взгляд образы похожи на людей с головами буйволов, но говорить об этом с полной уверенностью ученые пока не спешат. К большому счастью, на протяжении многих лет рисунок оставался хорошо защищенным от дождя и других природных явлений, поэтому хорошо сохранился. Так что же это — изображение инопланетян, герои местных сказок или что-то совершенно другое? У исследователей уже есть весьма интересные мысли на этот счет.

Загадочный рисунок древности

О необычной находке было рассказано в научном издании Sci-News. Сообщается, что рисунок был обнаружен на территории заповедника Свага Свага. Странные существа являются частью огромной картины, которая нарисована на месте под названием «скальное убежище Амакхи 4». В изображенной сцене фигурируют люди, жирафы и даже домашний скот. Загадочные образы нарисованы на правой части картины. По словам автора научной работы Мацея Гржелчика (Maciej Grzelczyk), в центральной части голов этих созданий будто бы есть впадина, прямо как у буйволов. Также у фигур есть рога и опущенные уши.

Полная картина в «скальном убежище Амакхи 4» Лично я бы не заметил рисунка и прошел мимо. А вы?

По расчетам исследователей, рисунок был создан несколько сотен лет назад, но точная дата пока неизвестна. Несмотря на большой возраст, изображение хорошо сохранилось. А все потому, что оно находится под выступом скалы, который защищает краску от солнечного света и воды. Большинство образов нарисовано красным цветом, но есть и белые образы. От чего зависел выбираемый древним художником цвет, не ясно. Исследователи отметили, что на территории Танзании можно найти еще несколько наскальных рисунков с похожим сюжетом.

Если вы не можете разобрать, что нарисовано на скале, вот подсказка

Культура народов Африки

В попытках выяснить, кто именно изображен на картине, ученые обратились к народу сандаве. Считается, что рисунки были сделаны их далекими предками. Однако, в мифах и легендах этого народа нет даже намека на сказочных созданий с головами буйвола. Более того, в их культуре даже нет сказок, где герои умеют превращаться в животных. Однако, представители этого народа до сих пор выполняют ритуал, именуемый как «симбо» и входят в состояние транса. Исходя из этого можно подумать, что древний художник изобразил состояние, в котором людям было легче общаться с божествами.

Таким образом то, что изображено на древней картине, остается для ученых большой загадкой. Но они намерены продолжить изучение древних произведений искусства и в будущем вполне могут найти ответы на интересующие вопросы. Скорее всего, для этого также придется лучше изучить культуру народа сандаве. На данный момент численность этого народа составляет около 60 000 человек. Как правило, они живут мелкими группами по несколько семей. Для добычи пропитания они занимаются охотой, собирательством и рыболовством. Земледелие, скотоводство и птицеводство они освоили только в начале XX века. Они искренне верят в духов леса, а также магические способности растений, животных и даже скал.

Люди начали рисовать на стенах пещер и скалах тысячи лет назад. Недавно в Индонезии был найден одно из самых древних изображений животного. Речь идет о свинье в натуральную величину, которая была обнаружена на стене одной из пещер индонезийского острова Сулавеси. По расчетам исследователей, рисунок был сделан примерно 45 500 лет назад при помощи охры — природной краски, состоящей из железа и глины. На территории упомянутого острова есть много других пещер, внутри которых тоже можно встретить сделанные древними людьми шедевры. На данный момент ученым удалось найти около 250 рисунков, но это явно не предел. Если хотите взглянуть на самый древний рисунок, переходите по этой ссылке.