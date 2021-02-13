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И кошки сыты, и птицы целы

Чтобы мелкие птицы и звери реже попадали котикам в лапы, с котиками нужно играть и лучше кормить.

С домашними котиками есть одна проблема – они истребляют много птиц и мелких зверей. По некоторым подсчётам, чуть ли не миллиарды животных ежегодно погибают из-за кошек. Конечно, среди них есть такие, которые видели птиц разве что сквозь окно -надцатого этажа. Но многие гуляют в своё удовольствие, живя с хозяевами в частных домах, или даже в многоквартирных домах, где к гуляющим котикам все относятся лояльно. Их можно было бы запереть, но это не вполне гуманная мера, как по отношению к кошкам, так и в какой-то мере по отношению к хозяевам. Привязывать к шее кота какой-нибудь колокольчик тоже не всегда получается: часто кот или кошка начинают нервничать, и их можно понять.

И кошки сыты, и птицы целы
(фото: DarkBird / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Эксетерского университета нашли тут прекрасное решение. В статье в Current Biology они пишут, что для того, чтобы унять хищнические инстинкты котиков, их нужно лучше кормить. «Лучше» – это значит «больше мяса», то есть кошачий корм должен быть по возможности похож на естественную добычу. Но дело не только в корме: чтобы кошки меньше охотились на окружающую фауну, с ними нужно каждый день играть, пусть и не долго.

Исследователи поставили эксперимент с 355 домашними котами и кошками. Сначала их владельцы должны были учитывать каждую жертву, которую котик принёс в дом, чтобы понять охотничьи наклонности каждого животного. Дальше всех кошек разбили на несколько групп: одних в течение полутора месяцев переключали на корм, в котором злаковые добавки были заменены на животный белок; с другими хозяева специально играли каждый день 5–10 минут; третьим приходилось доставать еду из особой кормушки, с которой надо было ещё сообразить как добраться до корма; четвёртым просто надевали на шею колокольчик или ошейник, предупреждавший птиц о приближении кошки. Наконец, кошки в пятой группе продолжали жить, как жили.

Выяснилось, что на более мясном корме кошки приносят в дом на 36% меньше добычи. Котики, которым давали поиграть с искусственной мышью или шариком в перьях, приносили в дом на 25% меньше животных, причём эти проценты приходились в большей степени на мелких зверей, нежели на птиц.

Кошки, которым приходилось есть из какой-то хитроумной кормушки, наоборот, начинали приносить больше добычи. Колокольчик на шее никакого влияния на охотничьи успехи котиков не оказывал. Специальный ошейник, который предупреждал птиц о приближении кошки, помогал уменьшить количество убитых пернатых на 42%, но мелких зверей кошки в ошейнике убивали столько же, сколько без ошейника.

Насчёт успокоительного действия игр всё понятно. Что до корма, то мы уже как-то писали, что кошачьи эволюционировали как «сверхплотоядные» – в том смысле, что они питаются только мясом; в отличие от тех же псовых, которые, в общем-то, относительно всеядны. При этом домашние собаки одомашнены давно и хорошо, кошки по сравнению с ними остаются во многом неприручёнными. И требования к еде у них соответствующие.

Вероятно, если совместить корм помяснее и игры с искусственной мышкой, охотничьи позывы котиков стихнут окончательно, и мелкая фауна будет спасена.

13 февраль 2021 /
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