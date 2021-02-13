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Кенгуру начали вредить природе Австралии. Что с этим делать?

Кенгуру начали вредить природе Австралии. Что с этим делать?

Кто бы мог подумать, что кенгуру могут чем-то навредить природе?

Австралия полна разнообразными животными и самыми главными из них являются кенгуру. Эти создания не встречаются ни в одном другом континенте, то есть являются эндемиками. Ученые все время считали, что коренные обитатели материка не могут навредить местной природе — обычно в этом обвиняли животных, завезенных из других мест. Но мнение ученых оказалось ошибочным, потому что в ходе наблюдений они заметили, что кенгуру разрушают почву и тем самым вредят растениям гораздо сильнее, чем кролики. Это очень серьезная проблема, тем более, что в последнее время численность кенгуру в Австралии сильно увеличилось. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, чем эти безобидные на вид создания могут навредить природе и почему их внезапно стало очень много. Ученые пока даже не знают, как можно решить возникшую проблему. Но варианты решения уже есть.

 

Природа Австралии в опасности

Об опасности кенгуру было рассказано в научном журнале Eurekalert. Долгое время ученые были уверены, что в разрушении почв и исчезновении целых видов растений виноваты завезенные в XVIII веке кролики. В этом есть доля правды, потому что они действительно сильно размножились и составили серьезную конкуренцию многим коренным обитателям Австралии. Считается, что поедая растения, они также плохо влияют на плодородие почв. Местные жители пытались решить возникшую проблему многими способами. Самый лучший результат был получен в ходе огораживания — кроликов начали содержать в строго отведенных территориях.

Кенгуру начали вредить природе Австралии. Что с этим делать?

Кролики в Австралии какое-то время доставляли много проблем

На данный момент на территории Австралии есть много заповедников, где обитают кенгуру. В ходе наблюдений ученые выяснили, что эти создания поедают гораздо больше растительности, чем упомянутые выше кролики. То есть, они больше вредят местной природе. И речь идет не только о риске исчезновения некоторых видов растений. Дело в том, что кенгуру могут съесть настолько много растительности, что другим животным попросту не останется еды. Это может привести к вымиранию других растительноядных созданий. А лишенная травяного покрова почва имеет свойство быстро разрушаться. В общем, дела у Австралии не так уж и хороши.

Сколько кенгуру в Австралии?

Проблема усугубляется тем, что в последнее время наблюдается повышение популяции кенгуру. Это связано с сокращением численности одичавших собак динго — их главных врагов. Многие дикие собаки были застрелены потому, что время от времени они нападали на пасущихся овец. Возникает вопрос: если кенгуру тоже стали источником проблем, почему на них не открывают охоту? Это очень рискованно, потому что природа может ответить на это самым неожиданным образом. Например, при резком сокращении кенгуру может возрасти количество других, более проблемных животных. Так что перед объявлением отстрела кенгуру, ученым стоит учесть много факторов.

Кенгуру начали вредить природе Австралии. Что с этим делать?

Собака динго

Стоит отметить, что в некоторых случаях охота на кенгуру все-таки ведется. Местные жители воспринимают кенгуру как нечто обыденное. Они являются чем-то вроде коров и овец для жителей России — ничего удивительного. Мясо кенгуру используется в кулинарии. Оно имеет темно-красный цвет и сильный запах. Но при этом оно является очень чистым, потому что в природе животные редко подвергаются воздействию химикатов. Люди, которые пробовали блюда из мяса кенгуру отмечают, что по вкусу оно похоже на нечто среднее между свининой и говядиной.

Кенгуру начали вредить природе Австралии. Что с этим делать?

В магазинах некоторых стран можно купить мясо кенгуру

Какими были предки кенгуру?

Кенгуру появились в Австралии с незапамятных времен. Предки современных видов были очень высокими, а масса их тела достигала 200 килограмм. У них была короткая морда, которая позволяла им пережевывать твердую пищу. По мнению ученых, сегодня настолько сильными челюстями обладают разве что панды и коалы. Предкам кенгуру приходилось есть твердую пищу, потому что мягкую быстро съедали другие растительноядные животные. Так что же это, может, потомки этих гигантов просто начали мстить за предков?

Кенгуру начали вредить природе Австралии. Что с этим делать?

Предки современных кенгуру выглядели примерно так

Если хотите узнать больше об истории Австралии, переходите по этой ссылке. Там я рассказал о самых крупных животных, которые когда-либо населяли Австралию. О птице Моа вы наверняка знаете, но известно ли вам о существовании сумчатых львов, гигантских гусей и мегалании? Если нет, настоятельно рекомендую к ознакомлению!

13 февраль 2021 /
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