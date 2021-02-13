Самое жаркое место на Земле: где оно находится и кто там живет?

Пустыня Деште-Лут и ее ярданги

Некоторые люди ошибочно считают, что самое жаркое место в мире — это пустыня Сахара. На самом же деле это звание принадлежит пустыне Деште-Лут, которая расположена на территории Ирана. В 2005 году поверхность этой точки земного шара нагрелась до +71 градуса Цельсия. И обжигающий песок в этой пустыне очень даже частое явление. Если вы вдруг решите прогуляться по песку этой пустыни, вам будет казаться, что вы ходите по разогретой сковороде! У местных жителей даже поверье, что если на раскаленных камнях пустыни оставить лепешку, со временем она попросту сгорит. Вообще, на нашей планете насчитывается 51 пустыня, но информацию о Деште-Луте очень трудно найти. В рамках данной статьи предлагаю рассмотреть несколько интересных фактов о самой жаркой пустыне Земли. Мы выясним, какие растения и животные встречаются в этих экстремальных условиях и бывает ли там когда-нибудь комфортная погода. Ведь неужели там всегда экстремальные условия?

Самая жаркая пустыня в мире

Ученые считают, что миллионы лет назад на территории Деште-Лута располагалось море. Из-за столкновения находящихся под нами тектонических плит, однажды дно моря поднялось. В результате образовались пустыни Деште-Кевир и Деште-Лут. Вода либо ушла в пески, либо испарилась из-за сформировавшегося жаркого климата. На данный момент площадь пустыни Деште-Лут составляет 51 квадратный километр. Ее территория покрыта ярдангами — узкими бороздами и разделяющими их острыми гребнями. Высота ярдангов в пустыне Леште-Лут достигает 80 метров. Также есть много солончаков, представляющие собой почвы с легкорастворимыми солями. Недавно фотографиями необычных мест иранской пустыни поделился российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

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Пустыня Деште-Лут со всех сторон окружена горами. Из-за них влажный воздух со стороны Средиземного и Аравийского морей до нее попросту не доходит. В результате и образуется так называемый «полюс жары». По окраинам пустыни, у подножия гор, расположены несколько оазисов. Так называются места в пустыне, где есть растения и вода. Иногда в этих районах возникает река, которая берет начало в северных горах Бирдженда. Иногда она пытается дойти до центральной части пустыни, но быстро теряется в солончаках. Вода в пустыне очень соленая, поэтому растительность растет очень плохо. Изредка можно встретить тамариск — это деревья или кустарники, которые могут вырастать до 10 метров. Также можно повстречать полынь и пустынный лишайник.

Растение тамариск

Какие животные обитают в пустыне?

Животный мир Деште-Лута представлен различными грызунами, которые ведут ночной образ жизни. Подробной информации о них найти не удалось. Скорее всего, речь идет о сусликах и тушканчиках, которые часто обитают в пустынных местностях. Но зато, в сентябре 2020 года, в пустыне был обнаружен совершенно новый для науки вид ракообразных существ. Креветка Phallocryptus fahimii была найдена в небольшом озере, которое время от времени возникает в южной части пустыни. По словам доктора Хоссейна Раджаи (Hossein Rajaei), эти животные могут десятилетиями выживать в высохших отложениях и вылупляться перед сезоном дождей.

В то время как поверхность пустыни нагревается до 70-80 градусов Цельсия, температура воздуха обычно равна примерно +39 градусам. Несмотря на жару, по пустыне часто ездят автомобили. Дело в том, что там проложен кратчайший путь из южного Ирана в Хорасан — историческую область страны, которая известна производством шафрана и барбариса. Это единственная дорога во всей пустыне и ее длина равна 200 километрам. Населенных пунктов на территории Деште-Лута тоже нет. Но автомобилисты могут остановиться в так называемых «намазханах», которые предназначены для совершения молитвы. В них есть краны с водой, которая качается из-под земли.

Как видно, пустыня Деште-Лут является удивительным и очень экстремальным местом. Но самой известной пустыней по-прежнему остается Сахара. Очень очень большая и не менее экстремально. Миллионы лет назад она вообще была самым опасным местом на нашей планете, потому что на ее территории было очень много опасных хищников. О каких древних монстрах идет речь моя коллега Любовь Соковикова рассказывала в этой статье. Рекомендую к прочтению!