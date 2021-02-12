Любители кофе реже болеют сердцем

С кофе и кофеином уменьшается вероятность сердечной недостаточности.

Мы готовы согласиться с тем, что кофе может быть полезен для мозга. Но для сердца от него, кажется, никакой пользы быть не может, только вред: от кофе повышается давление, мы чувствуем сердцебиение и т. д. Тем не менее, авторы только вышедшей в Circulation: Heart Failure утверждают обратное: те, кто пьёт кофе, реже страдают от проблем с сердцем.

Причём речь тут идёт об обычном кофе, который с кофеином. Авторы работы воспользовались данными трёх масштабных медицинских исследовательских проектов, посвящённых сердечно-сосудистому здоровью. В этих исследованиях собраны данные более чем 21 тыс. человек, за которыми наблюдали в течение 10 лет. У них не только снимали сердечно-сосудистые показатели, но также регулярно спрашивали, что они едят и пьют.

В целом оказалось, что у тех, кто пьёт кофе, вероятность сердечной недостаточности ниже. В двух статистических исследованиях цифры были такие: в течение десяти лет шансы приобрести проблемы с сердцем меньше на 5–12% в расчёте на одну чашку кофе в день. То есть у тех, кто пьёт одну чашку кофе в день, шанс получить сердечную недостаточность на 5–12% меньше, чем у тех, кто его не пьёт; если человек пьёт больше двух чашек, то эти проценты только вырастут. Анализ данных третьего исследования дал другие цифры: одна чашка в день никак на сердце не влияет, зато две чашки снижают вероятность сердечной недостаточности аж на 30%.

Декофеинизированный кофе либо никак не связан с состоянием сердца, либо даже слегка его ухудшает. Это навело авторов статьи на мысль, что всё дело именно в кофеине. Они проверили, связано ли как-то состояние сердца с употреблением кофеина из других источников. Предположение подтвердилось: если человек употребляет кофеин как-то ещё, не обязательно с кофе, проблем с сердцем у него будет меньше.

Впрочем, здесь всё равно нужно с осторожностью говорить о том, что именно кофе и кофеин как-то поддерживают сердце. Чтобы уверенно сделать такой вывод, нужно понять физиологический механизм, который тут задействован. Пока что мы имеем дело с корреляцией двух параметров: состояния сердца и употребления кофе.

Тут есть ещё одна проблема: употребление кофе оценивали только со слов участников исследований, и не было какой-то единой меры, которая позволила бы привести употреблённый кофе (или кофеин) к одному знаменателю. Но если один человек пьёт кофе покрепче, а другой пожиже, то вполне возможно, что эффект от кофе у них будет разный. Кроме того, есть любители капучино, макиато, латте и т. д., что опять-таки хорошо бы как-то учесть.

Впрочем, если вернуться к механизму действия, то кое-что тут уже сделано. Кофе защищает сердце от воспаления: кофеин препятствует активации генов, которые кодируют воспалительные сигнальные белки – эти воспалительные сигнальные белки в первую очередь вредят сердцу и сосудам. Ну и в целом есть ряд исследований, согласно которым кофе просто продлевает жизнь. Если бы он кофе вредил сердцу, вряд ли те, кто его пьют, сумели бы прожить дольше остальных.