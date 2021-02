Что такое медные маски и чем они лучше хирургических?

Годовщина пандемии COVID-19 ознаменована появлением новых защитных масок для лица.

И снова поговорим о масках. Несмотря на то, что в некоторых регионах России отменили обязательный масочный режим, забудем мы о них не скоро. Дело в том, что даже прошедшим вакцинацию людям врачи рекомендуют продолжать соблюдать профилактические меры. Все потому, что ученые до сих пор не знают, могут ли недавно прошедшие вакцинацию люди являться переносчиками коронавирусной инфекции. А пока исследователи занимаются важным делом, люди по всему миру выбирают себе защитные маски. И новый 2021 год задает новые тренды – маски с ионами меди и серебра. Да-да, именно такие маски сегодня трудно найти в аптеках, так как спрос на них значительно превышает предложение. Так, за последние несколько месяцев на рынке материалов из меди произошел небывалый всплеск – спрос на медные простыни, носки и маски для лица, вырос в несколько раз. Все из-за рекламы, в которой утверждается, что ткань с ионами меди и серебра способна убивать микробы. Эксперты, однако, считают, что потребители должны быть осторожны, так как медь не является панацеей от нового коронавируса. Так насколько эффективны подобные маски для борьбы с COVID-19?

Защитные маски с ионами меди

Медь, как известно, убивает микробы и даже помогает ограничить распространение таких инфекций как кишечная палочка, сальмонелла и грипп, а результаты последних научных исследований показали, что медь потенциально может бороться и с новым коронавирусом. Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, показало, что вирус держался на меди всего несколько часов, по сравнению с несколькими днями на нержавеющей стали и пластике — хотя The New York Times отмечает, что исследователи не считают поверхности основным способом передачи коронавируса от человека к человеку.

Результаты еще одного исследования, опубликованного в журнале PLOS One, выявили, что маски с ионами меди «могут значительно снизить риск загрязнения рук или окружающей среды и, следовательно, последующего заражения из-за неправильного обращения и утилизации масок.» (Стоит отметить, однако, что исследование было проведено учеными, которые работают в компании Cupron, производящей те самые маски).

Так как иммунная система человека использует медь для борьбы с микробами, по словам Майкла Шмидта, профессора микробиологии и иммунологии в Медицинском университете Южной Каролины, способность меди бороться с вирусами подобна «гранате». Вот только для того, чтобы медные маски работали должным образом, количество меди в них должно быть достаточным для борьбы с вирусными частицами. В свою очередь микробиолог Майкл Джонсон из Университета Аризоны, отмечает, что ионы металлов содержатся примерно в 40% белков с известными структурами – и когда медь проникает в клетку или вирус , она может вытеснять другие ионы металлов, которые могут ингибировать или разрушать белки.

И все же долговечность таких масок вызывает озабоченность, особенно если их часто стирать или дезинфицировать, поскольку многие бытовые чистящие средства содержат соединения, которые могут удалять ионы меди. Как отмечает Уильямс Шаффнер, медицинский директор Национального фонда инфекционных заболеваний США, идея о том, что маски с ионами меди защищают от вирусов лучше, чем обычные маски, «сомнительна.» Он добавил, что его куда «меньше волнуют конкретные материалы, из которых сделаны маски», так как главное, чтобы люди вообще их носили.

Интересно, что раньше исследователи полагали, что использование меди на больничных поверхностях может помочь держать вирус под контролем – хотя эксперты предупреждали, что воздействие меди не является мгновенным и поэтому не должно заменять мытье рук, социальное дистанцирование и другие профилактические меры для защиты от нового коронавируса. Но предотвращают ли противомикробные маски заражение коронавирусом?

Как сообщается на сайте ВОЗ, COVID-19 в основном распространяется при контакте человека с человеком или при контакте с некоторыми загрязненными поверхностями. Существует ограниченная информация об эффективности ношения маски, изготовленной из антимикробного материала. Также те, кто носят противомикробные маски, могут чувствовать себя более защищенными, несмотря на малое количество доказательств. Подобная ложная уверенность может привести к тому, что носители будут реже дезинфицировать маску, что может снизить ее эффективность.

Хирургические маски

Хирургическая маска создает физический барьер между ртом и носом носителя и потенциальными загрязнителями в непосредственной окружающей среде. Хирургические маски изготавливаются разной толщины и с разной способностью защищать человека от контакта с жидкостями. Эти свойства могут также оказывают влияние на то, насколько легко через маску дышать, а также на способность маски защищать от инфекции.

При правильном ношении хирургическая маска помогает блокировать крупные капли и брызги, в которых могут содержаться микробы (вирусы и бактерии). Нельзя забывать, что хирургические маски предназначены для однократного использования. Если ваша маска повреждена или испачкана, или если дыхание через нее становится затрудненным, маску необходимо правильным образом снять и выбросить, заменив на новую. Перед тем как надеть, снять или выкинуть маску, необходимо тщательно мыть руки.

Считается, что медные хирургические маски могут самоочищаться, а используемые в них ионы меди также предотвращают прилипание вируса к новой поверхности.



Что касается других видов защитных масок, то рекомендую к прочтению наш материал, посвященный многим видам защитных масок. Ну а возвращаясь к маскам с ионами меди и серебра, то вполне вероятно, что защитные средства с такими характеристиками будут использоваться для борьбы с будущими пандемиями. Уже сегодня существуют стандарты для измерения эффективности дезинфицирующих средств, например, против микробов. Но когда дело доходит до безопасного повторного использования защитных масок для лица, хотелось бы видеть больше доказательств. Так что будем ждать дальнейших исследований.