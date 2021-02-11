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Пищевая психиатрия: как еда влияет на структуру мозга и настроение

Пищевая психиатрия: как еда влияет на структуру мозга и настроение





На протяжении многих лет нейробиологи пытались исправить старое предположение о том, что сознание человека определяется исключительно деятельностью его мозга. Например, исследование такого феномена, как «микробиом кишечника», показало, что настроение и в целом психическое здоровье тесно связаны с функционированием экосистемы микроорганизмов в пищеварительной системе.



Как пишут исследователи в журнале Neuroscience, «экспериментальные изменения микробиома кишечника могут влиять на эмоциональное поведение и связанную с ним мозговую деятельность, а также играть патофизиологическую роль в заболеваниях мозга, включая расстройство аутистического спектра, тревожность, депрессию и хроническую головную боль».


Openculture сообщает, что согласно результатам исследований микробиолога Саркиса Мазманяна из Калифорнийского университета, даже болезнь Паркинсона, оказывается, связана с кишечными бактериями. По мнению ученого, «70 % всех нейронов периферийной нервной системы (то есть, не головного или спинного мозга) находятся в кишечнике, а нейроны кишечника напрямую связаны с центральной нервной системой через блуждающий нерв».


Наш кишечник также снабжает мозг топливом, и для этого требуется его «постоянный запас», — отмечает доктор Ева Сельхуб в журнале Harvard Health. «Это „топливо" поступает из продуктов, которые вы едите. И то, что содержится в нем, имеет большое значение. Проще говоря: то, что вы едите, напрямую влияет на структуру и функцию мозга и, в конечном счете, на ваше настроение». 

Первоначально нас учили, что «питание и диета не имеют огромного значения для психического здоровья». Дж. Раклидж, как и большинство ее коллег, полагала, что «только лекарства и психотерапия могут устранить или облегчить психические нарушения». Но столкнувшись с доказательствами обратного, она решила заняться своими собственными исследованиями. Ей удалось найти убедительные доказательства резкого снижения уровня депрессии и психоза после диетических процедур.


Это не значит, что лекарства и психотерапия не играют важной роли в лечении психики, и их, разумеется, не следует заменять исключительно внесением корректив в рацион. Как сообщает Джойс Кавай в «The Independent», на сегодня известно, «что многие психические расстройства вызваны воспалением мозга, которое в конечном счете приводит к смерти мозговых клеток». Воспаление, в частности, вызвано «отсутствием питательных веществ — таких как магний, omega-3, витамины и минералы».


Диеты, состоящие в основном из сахара и продуктов с высокой степенью переработки, также являются причиной воспаления. «Многочисленные исследования выявили корреляцию между питанием с высоким содержанием рафинированных сахаров и нарушениями функции мозга», — пишет доктор Сельхуб. — Это способствуют возникновению эмоциональных расстройств, таких как депрессия«.


Переработанные продукты с высоким содержанием углеводов и небольшим количеством питательных веществ создали эпидемию недоедания среди значительной части населения, которая пребывает в уверенности, что имеет много еды. Параллельно возникли соответствующие эпидемии депрессии и других психических заболеваний.


Пищевая психиатрия не является причудой или программой, претендующей на воссоздание рациона первобытных людей. Хотя «потенциальное эволюционное несоответствие между нашим родовым прошлым (палеолит, неолит) и современной питательной средой» заслуживает изучения, пишут авторы статьи, опубликованной в журнале «Физиологическая антропология». В нашем отношении к питанию и психическому здоровью определенную роль играет и множество других современных факторов — таких как экономика и уровень медицины.


Вместо того, чтобы заглядывать в доисторические времена, ученые изучают системы приема пищи в «традиционных» обществах (не зависящих от продуктов массового производства) Средиземноморья и Японии. Исследования обнаружили, что там уровень депрессии на 25-35% ниже. Их рацион отличается «высоким содержанием овощей, фруктов, необработанных зерновых, рыбы и морепродуктов, небольшим количеством постного мяса и молочных продуктов», — пишет Ева Селхуб.


Идеальной диетической формулы, вероятно, не существует. Все процессы индивидуальны. Доктор Селхуб рекомендует отказаться от обработанных продуктов и сахара, а также экспериментировать с добавлением и вычитанием продуктов, параллельно оценивая свое самочувствие. Пищевые эксперименты, подобные этим, вероятно, лучше всего проводить после консультации с врачом.


Изменив стиль питания, человек может повлиять на всю экосистему своего организма, известную как микробиом. Это потребует пересмотра кулинарных пристрастий и привычек. К сожалению, в силу субъективных и объективных причин, не все могут себе это позволить. Тем не менее, для миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями, пищевая психиатрия может стать курсом лечения, изменяющим жизнь к лучшему.


Из: Cameralabs
11 февраль 2021 /
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