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30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями

Анимации и картинки, приведенные ниже, безусловно, изменят ваше отношение к действительности. Глядя на них, можно задаться вопросом: что такое реальность на самом деле? И что наш мозг воспринимает как реальность?



Видимо действительность зависит от того, как мозг способен интерпретировать окружающую среду. А что если ваш мозг получает ложную информацию через органы чувств, если ваша версия реальности не «реальна»?


Приведенные ниже примеры изображений пытаются обмануть ваш мозг и показать вам ложную действительность. Увлекательного просмотра!



На самом деле эти квадраты одинакового цвета. Приложите палец горизонтально на границе между обеими формами и увидите, как всё изменится.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: americanscientist



Посмотрите искоса. Здесь вы должны увидеть знакомое лицо.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно



Если смотреть на нос этой дамы в течение 10 секунд, а затем быстро моргнуть, глядя на светлую поверхность, то её лицо должно появиться в полном цвете.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно


Эти автомобили выглядят так, словно они разных размеров...



30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: Neatorama



Но на самом деле они одинаковые.



30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



Кажется, что эти точки меняют цвет и вращаются вокруг центра. Но сосредоточьтесь на одной точке — нет ни вращения, ни изменения цвета.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: reddit



Смотрите на крест по центру и на пустое место.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно



Этот парк в Париже выглядит как гигантский 3D-глобус...




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями




Но на самом деле он совершенно плоский.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно



Который из оранжевых кругов выглядит крупнее?




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



Удивительно, но они одинакового размера.



30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно



Посмотрите на желтую точку, затем придвиньтесь ближе к экрану — розовые кольца начнут вращаться.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно


Иллюзия Пинна-Брелстафа возникает из-за недостатка периферийного зрения.



Вы не поверите, но квадраты отмеченные буквами «А» и «B» имеют одинаковый оттенок серого.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: DailyMail



Вот смотрите...




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: WikiMedia


мозг автоматически регулирует цвет на основании окружающих теней.



Смотрите на эту закрученную картинку в течение 30 секунд, а затем переместите своё внимание на фото ниже.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями

30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно


Предыдущее GIF-изображение утомило ваши глаза, поэтому неподвижное фото ожило, пытаясь вернуть равновесие.



«Ames Room» — иллюзия создаёт путаницу в восприятии глубины помещения через изменение угла наклона задней стены и потолка.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно



Кажется, желтый и синий блок движутся друг за другом, верно?




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: Michaelbach


Если удалить чёрные полосы, вы видите, что блоки всегда параллельны, но чёрные полосы искажают восприятие передвижения.



Медленно двигайте головой в сторону изображения — и свет в середине станет ярче. Переместите голову обратно — и свет станет слабее.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно


Это иллюзия под названием «Динамическая яркость градиента» Алана Стаббса из Университета штата Мэн.




Сосредоточьтесь на центре цветной версии, подождите пока появится черно-белая.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: imgur


Вместо черно-белых тонов, ваш мозг заполняет картинку цветами, которые, по его мнению, вы должны видеть на основе оранжевого и синего. Ещё мгновение — и вы вернётесь к черно-белому.




Все точки на этой фотографии белые, но некоторые выглядят черными.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно


Сколько бы вы ни пытались, вы никогда не сможете смотреть прямо на черные точки, которые появляются в кругах. Как работает эта иллюзия, пока не разгадали.




Манипулируя человеческим мозгом и зрением, Brusspup способен создавать удивительную анимацию просто чёрной картой.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: brusspup




Глаза динозавров следят за вами...




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: brusspup




Акиоши Китаока использует геометрические формы, цвета и яркость, чтобы создать иллюзии движения. Эти изображения не анимированы, но человеческий мозг приводит их в движение.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: ritsumel




Используя аналогичные методы, Рэндольф создаёт подобные, более психоделические иллюзии.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: flickr



30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: Beau Deeley




Фотографы могут создавать удивительные двуличные портреты наложением нескольких изображений друг на друга.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: Robble Khan




Как движется этот поезд? Если смотреть достаточно долго, то ваш мозг будет менять направление движения.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно




Как вы думаете, танцовщица посередине вращается по часовой стрелке или против неё? В обе стороны.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно


Средняя танцовщица меняет направление в зависимости от того, на которую девушку вы сначала посмотрите: на ту, что слева или на ту, что справа.




Используя хитроумный дизайн, такие художники, как Ibride способны создать 3D-искусство, которое выглядит невероятно.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: brusspup



30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями

30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями





Задержите свой взгляд на мигающей зеленой точке в течение нескольких секунд, и вы увидите, что произойдёт с желтыми точками...




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: Michaelbach




Это похоже на лицо в маске, но приглядитесь...




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно


На самом деле это изображение двух целующихся людей.




Сначала они выглядят как три привлекательные женщины...




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями





Но если перевернуть изображение вверх тормашками, вы увидите совсем другую картину.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно




На фотографии справа Пизанская башня наклонена. В действительности это идентичные фотографии и башни параллельны.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: DailyMail




Эти горизонтальные линии, по видимости, наклонные, но если смотреть достаточно долго, вы увидите, что они параллельны между собой.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: DailyMail




Эти «пересекающиеся» круги на самом деле идеально круглые и даже не соприкасаются друг с другом.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями

30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно




Вода в озере Флэтхед настолько прозрачная, что кажется, оно очень мелкое. Поверите ли вы, что глубина здесь достигает 370 футов?




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: National Geographic




Иллюзия очень простая, но всё же замечательная.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно




Лишь храбрецы осмелятся ходить по этому полу. Хотя весь секрет в 3D покраске помещения.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно




Эта анимация с ускорением уносит вас по бесконечному коридору.




30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями



фото: неизвестно


Из: Cameralabs
11 февраль 2021 /
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