Тайны мира » Хочу все знать » 30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями
30 изображений с невероятными визуальными иллюзиями
Анимации и картинки, приведенные ниже, безусловно, изменят ваше отношение к действительности. Глядя на них, можно задаться вопросом: что такое реальность на самом деле? И что наш мозг воспринимает как реальность?
Видимо действительность зависит от того, как мозг способен интерпретировать окружающую среду. А что если ваш мозг получает ложную информацию через органы чувств, если ваша версия реальности не «реальна»?
Приведенные ниже примеры изображений пытаются обмануть ваш мозг и показать вам ложную действительность. Увлекательного просмотра!
На самом деле эти квадраты одинакового цвета. Приложите палец горизонтально на границе между обеими формами и увидите, как всё изменится.
фото: americanscientist
Посмотрите искоса. Здесь вы должны увидеть знакомое лицо.
фото: неизвестно
Если смотреть на нос этой дамы в течение 10 секунд, а затем быстро моргнуть, глядя на светлую поверхность, то её лицо должно появиться в полном цвете.
фото: неизвестно
Эти автомобили выглядят так, словно они разных размеров...
фото: Neatorama
Но на самом деле они одинаковые.
Кажется, что эти точки меняют цвет и вращаются вокруг центра. Но сосредоточьтесь на одной точке — нет ни вращения, ни изменения цвета.
фото: reddit
Смотрите на крест по центру и на пустое место.
фото: неизвестно
Этот парк в Париже выглядит как гигантский 3D-глобус...
Но на самом деле он совершенно плоский.
фото: неизвестно
Который из оранжевых кругов выглядит крупнее?
Удивительно, но они одинакового размера.
фото: неизвестно
Посмотрите на желтую точку, затем придвиньтесь ближе к экрану — розовые кольца начнут вращаться.
фото: неизвестно
Иллюзия Пинна-Брелстафа возникает из-за недостатка периферийного зрения.
Вы не поверите, но квадраты отмеченные буквами «А» и «B» имеют одинаковый оттенок серого.
фото: DailyMail
Вот смотрите...
фото: WikiMedia
мозг автоматически регулирует цвет на основании окружающих теней.
Смотрите на эту закрученную картинку в течение 30 секунд, а затем переместите своё внимание на фото ниже.
фото: неизвестно
Предыдущее GIF-изображение утомило ваши глаза, поэтому неподвижное фото ожило, пытаясь вернуть равновесие.
«Ames Room» — иллюзия создаёт путаницу в восприятии глубины помещения через изменение угла наклона задней стены и потолка.
фото: неизвестно
Кажется, желтый и синий блок движутся друг за другом, верно?
фото: Michaelbach
Если удалить чёрные полосы, вы видите, что блоки всегда параллельны, но чёрные полосы искажают восприятие передвижения.
Медленно двигайте головой в сторону изображения — и свет в середине станет ярче. Переместите голову обратно — и свет станет слабее.
фото: неизвестно
Это иллюзия под названием «Динамическая яркость градиента» Алана Стаббса из Университета штата Мэн.
Сосредоточьтесь на центре цветной версии, подождите пока появится черно-белая.
фото: imgur
Вместо черно-белых тонов, ваш мозг заполняет картинку цветами, которые, по его мнению, вы должны видеть на основе оранжевого и синего. Ещё мгновение — и вы вернётесь к черно-белому.
Все точки на этой фотографии белые, но некоторые выглядят черными.
фото: неизвестно
Сколько бы вы ни пытались, вы никогда не сможете смотреть прямо на черные точки, которые появляются в кругах. Как работает эта иллюзия, пока не разгадали.
Манипулируя человеческим мозгом и зрением, Brusspup способен создавать удивительную анимацию просто чёрной картой.
фото: brusspup
Глаза динозавров следят за вами...
фото: brusspup
Акиоши Китаока использует геометрические формы, цвета и яркость, чтобы создать иллюзии движения. Эти изображения не анимированы, но человеческий мозг приводит их в движение.
фото: ritsumel
Используя аналогичные методы, Рэндольф создаёт подобные, более психоделические иллюзии.
фото: flickr
фото: Beau Deeley
Фотографы могут создавать удивительные двуличные портреты наложением нескольких изображений друг на друга.
фото: Robble Khan
Как движется этот поезд? Если смотреть достаточно долго, то ваш мозг будет менять направление движения.
фото: неизвестно
Как вы думаете, танцовщица посередине вращается по часовой стрелке или против неё? В обе стороны.
фото: неизвестно
Средняя танцовщица меняет направление в зависимости от того, на которую девушку вы сначала посмотрите: на ту, что слева или на ту, что справа.
Используя хитроумный дизайн, такие художники, как Ibride способны создать 3D-искусство, которое выглядит невероятно.
фото: brusspup
Задержите свой взгляд на мигающей зеленой точке в течение нескольких секунд, и вы увидите, что произойдёт с желтыми точками...
фото: Michaelbach
Это похоже на лицо в маске, но приглядитесь...
фото: неизвестно
На самом деле это изображение двух целующихся людей.
Сначала они выглядят как три привлекательные женщины...
Но если перевернуть изображение вверх тормашками, вы увидите совсем другую картину.
фото: неизвестно
На фотографии справа Пизанская башня наклонена. В действительности это идентичные фотографии и башни параллельны.
фото: DailyMail
Эти горизонтальные линии, по видимости, наклонные, но если смотреть достаточно долго, вы увидите, что они параллельны между собой.
фото: DailyMail
Эти «пересекающиеся» круги на самом деле идеально круглые и даже не соприкасаются друг с другом.
фото: неизвестно
Вода в озере Флэтхед настолько прозрачная, что кажется, оно очень мелкое. Поверите ли вы, что глубина здесь достигает 370 футов?
фото: National Geographic
Иллюзия очень простая, но всё же замечательная.
фото: неизвестно
Лишь храбрецы осмелятся ходить по этому полу. Хотя весь секрет в 3D покраске помещения.
фото: неизвестно
Эта анимация с ускорением уносит вас по бесконечному коридору.
фото: неизвестно
Из: Cameralabs
Видимо действительность зависит от того, как мозг способен интерпретировать окружающую среду. А что если ваш мозг получает ложную информацию через органы чувств, если ваша версия реальности не «реальна»?
Приведенные ниже примеры изображений пытаются обмануть ваш мозг и показать вам ложную действительность. Увлекательного просмотра!
На самом деле эти квадраты одинакового цвета. Приложите палец горизонтально на границе между обеими формами и увидите, как всё изменится.
фото: americanscientist
Посмотрите искоса. Здесь вы должны увидеть знакомое лицо.
фото: неизвестно
Если смотреть на нос этой дамы в течение 10 секунд, а затем быстро моргнуть, глядя на светлую поверхность, то её лицо должно появиться в полном цвете.
фото: неизвестно
Эти автомобили выглядят так, словно они разных размеров...
фото: Neatorama
Но на самом деле они одинаковые.
Кажется, что эти точки меняют цвет и вращаются вокруг центра. Но сосредоточьтесь на одной точке — нет ни вращения, ни изменения цвета.
фото: reddit
Смотрите на крест по центру и на пустое место.
фото: неизвестно
Этот парк в Париже выглядит как гигантский 3D-глобус...
Но на самом деле он совершенно плоский.
фото: неизвестно
Который из оранжевых кругов выглядит крупнее?
Удивительно, но они одинакового размера.
фото: неизвестно
Посмотрите на желтую точку, затем придвиньтесь ближе к экрану — розовые кольца начнут вращаться.
фото: неизвестно
Иллюзия Пинна-Брелстафа возникает из-за недостатка периферийного зрения.
Вы не поверите, но квадраты отмеченные буквами «А» и «B» имеют одинаковый оттенок серого.
фото: DailyMail
Вот смотрите...
фото: WikiMedia
мозг автоматически регулирует цвет на основании окружающих теней.
Смотрите на эту закрученную картинку в течение 30 секунд, а затем переместите своё внимание на фото ниже.
фото: неизвестно
Предыдущее GIF-изображение утомило ваши глаза, поэтому неподвижное фото ожило, пытаясь вернуть равновесие.
«Ames Room» — иллюзия создаёт путаницу в восприятии глубины помещения через изменение угла наклона задней стены и потолка.
фото: неизвестно
Кажется, желтый и синий блок движутся друг за другом, верно?
фото: Michaelbach
Если удалить чёрные полосы, вы видите, что блоки всегда параллельны, но чёрные полосы искажают восприятие передвижения.
Медленно двигайте головой в сторону изображения — и свет в середине станет ярче. Переместите голову обратно — и свет станет слабее.
фото: неизвестно
Это иллюзия под названием «Динамическая яркость градиента» Алана Стаббса из Университета штата Мэн.
Сосредоточьтесь на центре цветной версии, подождите пока появится черно-белая.
фото: imgur
Вместо черно-белых тонов, ваш мозг заполняет картинку цветами, которые, по его мнению, вы должны видеть на основе оранжевого и синего. Ещё мгновение — и вы вернётесь к черно-белому.
Все точки на этой фотографии белые, но некоторые выглядят черными.
фото: неизвестно
Сколько бы вы ни пытались, вы никогда не сможете смотреть прямо на черные точки, которые появляются в кругах. Как работает эта иллюзия, пока не разгадали.
Манипулируя человеческим мозгом и зрением, Brusspup способен создавать удивительную анимацию просто чёрной картой.
фото: brusspup
Глаза динозавров следят за вами...
фото: brusspup
Акиоши Китаока использует геометрические формы, цвета и яркость, чтобы создать иллюзии движения. Эти изображения не анимированы, но человеческий мозг приводит их в движение.
фото: ritsumel
Используя аналогичные методы, Рэндольф создаёт подобные, более психоделические иллюзии.
фото: flickr
фото: Beau Deeley
Фотографы могут создавать удивительные двуличные портреты наложением нескольких изображений друг на друга.
фото: Robble Khan
Как движется этот поезд? Если смотреть достаточно долго, то ваш мозг будет менять направление движения.
фото: неизвестно
Как вы думаете, танцовщица посередине вращается по часовой стрелке или против неё? В обе стороны.
фото: неизвестно
Средняя танцовщица меняет направление в зависимости от того, на которую девушку вы сначала посмотрите: на ту, что слева или на ту, что справа.
Используя хитроумный дизайн, такие художники, как Ibride способны создать 3D-искусство, которое выглядит невероятно.
фото: brusspup
Задержите свой взгляд на мигающей зеленой точке в течение нескольких секунд, и вы увидите, что произойдёт с желтыми точками...
фото: Michaelbach
Это похоже на лицо в маске, но приглядитесь...
фото: неизвестно
На самом деле это изображение двух целующихся людей.
Сначала они выглядят как три привлекательные женщины...
Но если перевернуть изображение вверх тормашками, вы увидите совсем другую картину.
фото: неизвестно
На фотографии справа Пизанская башня наклонена. В действительности это идентичные фотографии и башни параллельны.
фото: DailyMail
Эти горизонтальные линии, по видимости, наклонные, но если смотреть достаточно долго, вы увидите, что они параллельны между собой.
фото: DailyMail
Эти «пересекающиеся» круги на самом деле идеально круглые и даже не соприкасаются друг с другом.
фото: неизвестно
Вода в озере Флэтхед настолько прозрачная, что кажется, оно очень мелкое. Поверите ли вы, что глубина здесь достигает 370 футов?
фото: National Geographic
Иллюзия очень простая, но всё же замечательная.
фото: неизвестно
Лишь храбрецы осмелятся ходить по этому полу. Хотя весь секрет в 3D покраске помещения.
фото: неизвестно
Эта анимация с ускорением уносит вас по бесконечному коридору.
фото: неизвестно
Из: Cameralabs
11 февраль 2021 /
Похожие новости
Как появилась всем известная фото с Эйнштейна
Вот так выглядит полная версия самой узнаваемой фотографии Альберта Эйнштейна.
Фон для фотоколлаж
Коллаж из фотоснимков - отличный способ сделать приятный сюрприз для ваших близких и творчески запечатлеть яркие моменты вашей жизни.
Как найти человека по фото
Иногда возникает необходимость найти человека по его фотографии. Или попросту опознать кто, или что на фото. На помощь придут инструменты поиска во Всемирной Паутине.
Тайна первой цветной фотографии разгадана спустя 170 лет
Применение современных методов века текущего позволили, наконец, выяснить, откуда на фотоснимке 1848 года возникли цвета.
Печать на холсте
Холст издавна служил материалом для произведений искусства. Его естественная основа и текстура, казалось, подталкивали к покраске.
Уникальное фото
На фото — случайный посетитель фотосалона, который пришел сделать снимок на документы в городе Бодайбо, Иркутская область, в 1996 году. Фотографировал профессиональный фотограф Олег Владимирович
Комментарии
Популярные новости
Эта машина может разгоняться до 532 км/ч, а вы даже не слышали о ней7 самых странных экспериментов в космосеОбнаружена экзопланета, которая не должна существоватьГлубоководная живопись«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII векаКто может очистить моря и океаны от пластикового мусора?Зонд Solar Orbiter сделал потрясающие фотографии Венеры, Земли и МарсаЧто доказывает теорема Пуанкаре о возвращении
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ