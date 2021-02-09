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Дольше всех живут те, кто медленно толстеет

В некоторых случаях лишние килограммы сопутствуют дополнительным годам жизни.

Дольше всех живут те, кто медленно толстеет
(фото: Ivankmit / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Избыточный вес повышает вероятность диабета, атеросклероза, болезней печени и онкологических заболеваний. Очевидно, люди с избыточным весом должны жить меньше других? Как говорится, не всё так однозначно – многое зависит от того, как именно этот избыточный вес появляется.

Сотрудники Университета штата Огайо, Мичиганского университета и Института демографии Общества Макса Планка проанализировали истории болезни более чем 4500 взрослых людей и более чем 3700 их детей; медицинские записи охватывали время с 1948 по 2014 гг. Таким образом, удалось сравнить сразу два поколения; каждое поколение анализировали с 31 года и до 80 лет. Авторов работы интересовал прежде всего индекс массы тела, который показывает, нормальная ли масса у человека для его роста или же у него избыточный вес, или же, наоборот, он слишком худой. Кроме того, индекс массы тела позволяет отличать просто избыточный вес от ожирения.

Масса тела у людей в течение жизни меняется, и меняется по-разному. Кто-то в юности может быть полным, а потом сбрасывает вес; кто-то с возрастом толстеет; кто-то всю жизнь остаётся с более-менее постоянной массой тела. Цель была понять, связана ли как-то продолжительность с жизни с динамикой массы тела. Таких динамик удалось вычленить несколько (напомним, что анализировать динамику начинали с 31 года). И как ни странно, дольше всех жили те, кто становился взрослым с нормальной массой и к старости постепенно набирали избыточный вес, но не до ожирения. За ними по продолжительности жизни шли те, кто всю жизнь сохранял нормальный вес. Третье место разделили те, у кого всю жизнь был более-менее постоянный избыточный вес, и те, кто всю жизнь были на нижней границе нормального веса (то есть худые, но без явной патологии).

Затем шли люди, которые начинали взрослую жизнь с избыточным весом и которые с возрастом худели. И, наконец, меньше всех остальных жили те, у кого к 31 году уже было ожирение, и дальше оно только усугублялось. Полностью результаты исследования описаны в статье в Annals of Epidemiology. Стоит уточнить, что авторы работы учитывали разные факторы, которые могут повлиять на продолжительность жизни: пол, вредные привычки, социальный статус и т. д.

Что за механизм тут работает, сказать трудно. Однако стоит заметить, что эти данные подтверждают более ранние результаты тех же исследователей: в 2013 году они опубликовали статью, в которой говорилось, что если к 50 годам у человека есть небольшой лишний вес, то ещё 19 лет жизни ему практически гарантированы – если только этот лишний вес останется таким, каким был.

09 февраль 2021 /
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