Дольше всех живут те, кто медленно толстеет
В некоторых случаях лишние килограммы сопутствуют дополнительным годам жизни.
фото: Ivankmit / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›
Избыточный вес повышает вероятность диабета, атеросклероза, болезней печени и онкологических заболеваний. Очевидно, люди с избыточным весом должны жить меньше других? Как говорится, не всё так однозначно – многое зависит от того, как именно этот избыточный вес появляется.
Сотрудники Университета штата Огайо, Мичиганского университета и Института демографии Общества Макса Планка проанализировали истории болезни более чем 4500 взрослых людей и более чем 3700 их детей; медицинские записи охватывали время с 1948 по 2014 гг. Таким образом, удалось сравнить сразу два поколения; каждое поколение анализировали с 31 года и до 80 лет. Авторов работы интересовал прежде всего индекс массы тела, который показывает, нормальная ли масса у человека для его роста или же у него избыточный вес, или же, наоборот, он слишком худой. Кроме того, индекс массы тела позволяет отличать просто избыточный вес от ожирения.
Масса тела у людей в течение жизни меняется, и меняется по-разному. Кто-то в юности может быть полным, а потом сбрасывает вес; кто-то с возрастом толстеет; кто-то всю жизнь остаётся с более-менее постоянной массой тела. Цель была понять, связана ли как-то продолжительность с жизни с динамикой массы тела. Таких динамик удалось вычленить несколько (напомним, что анализировать динамику начинали с 31 года). И как ни странно, дольше всех жили те, кто становился взрослым с нормальной массой и к старости постепенно набирали избыточный вес, но не до ожирения. За ними по продолжительности жизни шли те, кто всю жизнь сохранял нормальный вес. Третье место разделили те, у кого всю жизнь был более-менее постоянный избыточный вес, и те, кто всю жизнь были на нижней границе нормального веса (то есть худые, но без явной патологии).
Затем шли люди, которые начинали взрослую жизнь с избыточным весом и которые с возрастом худели. И, наконец, меньше всех остальных жили те, у кого к 31 году уже было ожирение, и дальше оно только усугублялось. Полностью результаты исследования описаны в статье в Annals of Epidemiology. Стоит уточнить, что авторы работы учитывали разные факторы, которые могут повлиять на продолжительность жизни: пол, вредные привычки, социальный статус и т. д.
Что за механизм тут работает, сказать трудно. Однако стоит заметить, что эти данные подтверждают более ранние результаты тех же исследователей: в 2013 году они опубликовали статью, в которой говорилось, что если к 50 годам у человека есть небольшой лишний вес, то ещё 19 лет жизни ему практически гарантированы – если только этот лишний вес останется таким, каким был.
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Люди становятся холоднее
Почему занятия спортом не помогают сбросить вес?
Ученые нашли ключевой фактор замедления старения
Ожирение может быть показателем раннего старения
Кастрация увеличивает продолжительность жизни на 20 лет
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ