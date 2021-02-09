Ласка в дупле

На этом снимке, сделанном в декабре в Ленинградской области, ласка выглядывает из дупла. Можно было бы сказать, что зверек очарователен, если бы не тот факт, что маленький хищник в этот момент ищет очередную жертву.

Ласка (Mustela nivalis) — небольшое млекопитающее семейства куньих, вес этих милых пушистиков не превышает 100 грамм, а длина колеблется от 165 до 217 мм. Самцы несколько крупнее самок, других внешних различий нет. В теплое время года окрас спинной стороны бывает всех оттенков коричневого, а брюшко светлое. Зимой же ласки меняют свой мех на белоснежный. Отличить ласку от горностая (Mustela erminea) просто: ласка чуть меньше и кончик хвоста у нее не черный (ради этого черного кончика хвоста из горностаев и делали королевские мантии).

Несмотря на свой маленький рост и симпатичный внешний вид ласка — упорный и целеустремленный хищник. Наверняка вы помните нашумевшее фото ласки верхом на зеленом дятле: она не пожелала оставить добычу даже в воздухе. Из-за ускоренного метаболизма (у мелких животных высокий расход энергии) ласкам необходимо в день съедать количество пищи около половины их собственного веса. Питается зверек исключительно другими животными, и в случае недостатка любимого корма — различных мышей и полевок — может переходить на землероек, птиц, земноводных, пресмыкающихся и рыб.

Ласка с добытой зарянкой. фото с сайта pbase.com

Охотничий участок ласки составляет в среднем 6 км2, что очень много для такого маленького животного. Ласка может охотиться в течение всего дня и ночи. Этот небольшой хищник может посягнуть даже на добычу значительно крупнее себя — например, на крольчонка. В Великобритании доля зайцев и кроликов в рационе ласки составляет до 25%. Многие ученые, занимающиеся изучением куньих, и в частности ласок, сравнивают их охотничьи навыки, их скорость и безжалостность с высшими хищниками — медведями, рысями, крупными кошками.

Ласка охотится на крольчонка в Уэльсе, Великобритания. Не переживайте, крольчонку удалось спастись. Всё же маленькой ласке сложно прокусить череп такого крупного зверя

Зимой же ласкам приходится сложнее, так как для выживания и последующего брачного сезона необходимо еще больше корма. Охотничьи стратегии ласки разнообразны: она ищет жертв в трухлявых деревьях (как на главном фото ), ползает в зарослях густых кустарников, под камнями, забирается в норы вдоль канав, рыщет под кормушками. Часто в парках можно увидеть следы этого стремительного неуловимого хищника. По ним сразу видно, что происходило: вот хищник вышел из норы грызуна, перебежал к ближайшему дереву, осмотрел корни на наличие следов мышей. Дальше к следующему дереву, и к следующему. Перебежал дорогу, проверил под камнем. Вот расстояние между отпечатками лап стало длиннее — возможно, погоня. Метрах в пятнадцати от камня — резкий поворот на 90 градусов и небольшое пятно крови. Дальше след хищника размеренный, более глубокий в снегу, между отпечатками лап тянется непрерывная линия — у следопытов это называется «потаска». Сегодня хищник будет сыт.

Следы охоты ласки. Из нижнего левого угла к норке ведут следы мыши, вокруг следы ласки. Их несложно узнать: ласка ставит лапки попарно, двоит (тогда как горностай иногда оставляет тройки отпечатков лап). Длина прыжка ласки — около 20–25 сантиметров. фото с сайта lesnoyskitalets.livejournal.com

фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, декабрь 2020 года.

Дарья Остапенко