Что такое «гипотеза синглтона» и какое будущее она предсказывает?

Согласно гипотезе синглтона, в будущем нашей планетой может управлять либо могущественный ИИ, либо единое мировое правительство. Появление диктатуры, к слову, также возможно.

«Гипотеза синглтона» шведского философа Ника Бострома из Оксфордского университета гласит, что разумная жизнь на Земле в конечном итоге сформирует «синглтон» – единую организацию, которая примет форму либо мирового правительства, либо искусственного интеллекта, либо диктатуры и будет полностью контролировать все происходящее на планете. Человечество, отмечает Бостром, прошло путь от небольших групп охотников-собирателей до возведения городов, государств и многонациональных корпораций, что в итоге привело нас к глобализации – своего рода прелюдии к синглтону. Усовершенствованная система наблюдения и связи, технологии управления разумом (не зря же Илон Маск чипирует обезьян и свиней), молекулярные нанотехнологии и Искусственный интеллект – все наши будущие открытия в конечном итоге могут привести к появлению синглтона. А вот каким этот синглтон окажется, зависит от множества факторов и в целом является неопределенным. В этой статье рассматриваем гипотезу знаменитого ученого и пытаемся понять, куда заведет сапиенсов стремление к единству.

Как предсказать будущее?

Будучи социальными животными, мы, люди, всеми возможными способами стремимся избежать одиночества. Судите сами – тенденция к сближению и объединению обществ на «более высоких уровнях социальной организации» уже привела к тому, что незнакомые друг с другом люди, находясь в разных полушариях планеты, обмениваются приветствиями, мемами и бог знает чем еще.

Между тем, даже среди научных фантастов прошлого нашлось всего пара-тройка человек, которым удалось предсказать нечто, отдаленно напоминающее интернет. Так, в 1898 году Марк Твен в одном из своих рассказов придумал «телектроскоп» – предмет, похожий на телефон и определяющий точное местоположение человека. Великий американский писатель также предположил, что телектроскоп послужит пищей для сплетен и дискуссий мирового масштаба (ничего не напоминает?), но несмотря на утверждения о том, что именно Твен предсказал появление интернета, его телектроскоп мало чем отличался от старых добрых телефонных разговоров.

Позже научные фантасты, например Уильям Гибсон, написавший в 1984 году «Нейромат» и Дэвид Брин из под пера которого в 1990 году появилась книга «земля », подобрались немного ближе к истине. Но вот незадача – в те годы научное сообщество уже знало о существовании интернета. Так что снимаем шляпу, мистер Твен.

Что же до физиков-теоретиков и их предсказаний, то как пишет астрофизик Лоуренс Краусс в статье, посвященной вопросу о том, почему научные фантасты не предсказали появление всемирной паутины, «если бы 50 лет назад вы заперли физиков-теоретиков в одной комнате и попросили их предугадать будущие научные открытия, то им и бы в голову не пришли темная энергия и темная материя, не говоря уже о доказательстве существования гравитационных волн».

Во имя будущего, объединяйтесь!

Итак, если исходить из предположения о том, что все существовавшие человеческие общества в конечном счете являются прелюдией к синглтону, то куда же мы движемся? По мнению Бострома некоторые нежелательные аспекты технологий ущемляющие индивидуальные свободы вряд ли приведут нас к плачевному результату. Однако единый государственный орган может как взять под контроль общество, так и поддерживать разнообразные технологические решения, идущие этому самому обществу на пользу.

В то же самое время по мере того как мир становится все более сложным, добиваться эффективной координации между странами и отдельными людьми становится все сложнее. Этому могли бы способствовать технические решения в сочетании со сходящимися моральными ценностями и демократическим мировым правительством. Хотя многие могут возразить, что нынешние политические тенденции роста национализма, гибридных войн и антиимигрантских законов наоборот ведут к разобщению.

В интервью изданию Big Think Бостром отметил, что для всех нас было бы лучше, если бы такие страны как США и Китай например, построили более доверительные отношения, а все стычки и напряженность канули бы в небытие.

«Я боюсь, люди забыли, насколько удручающей была холодная война, или же усвоили неправильный урок, пережив ее. Но я думаю, что это больше похоже на то, как если бы кто-то сыграл в русскую рулетку и выжил, а потом сказал: «Эй, это было не так уж плохо, давай сыграем еще один раунд!» С открытием ядерных архивов мы можем видеть, как близко мир подходил к краю пропасти. Позволить себе скатиться в другую ситуацию, хотя бы отдаленно напоминающую ситуацию холодной войны, было бы огромной ошибкой».



К счастью, все политические лидеры приходят и рано или поздно уходят (да-да, все мы смертны). Так что может пройти много времени, прежде чем мы сможем окончательно определить, в какую эпоху живем сейчас. Что же касается грядущих событий, то либо передовые технологии и распространяющийся демократический порядок создадут глобальную техноутопию будущего, либо мы будем порабощены корпоративной гегемонией и международными олигархами. Важно помнить, что однажды созданный синглтон может стать образом жизни в обозримом будущем. Полностью ознакомиться с работой профессора Бострома можно здесь.

И все же, несмотря на вероятность появления глобальной диктатуры, Бостром полагает, что синглтон вряд ли приведет к плачевным последствиям. А как вы думаете, если синглтон наступит, что нас ждет – диктатура, искуственный интеллект или единое правительство?