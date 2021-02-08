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Какой была самая смертоносная метель в истории?

Какой была самая смертоносная метель в истории?

Высота снежного покрова после сильнейшей метели достигала 8 метров

Жители России уже давно привыкли к метелям — снежным бурям, которые возникают в зимнее время. В такую погоду рекомендуется оставаться дома, потому что всегда есть риск оказаться под завалами снега и замерзнуть. Нам к таким сюрпризам природы не привыкать, но жителям других стран такие катаклизмы приносят очень много проблем. Самая сильная, долгая и смертоносная метель в истории была зафиксирована в конце XX века. Ужасная снежная буря началась на территории солнечного Ирана, где люди совершенно не были готовы к таким трудностям. Обычно в этой стране очень приятная погода и снег выпадает только в горных районах. Но начавшийся 3 февраля 1972 года снег оказался смертельно опасным, потому что люди попросту не были готовы к такой ситуации. О сильнейшей метели в Иране не так уж и много информации, но я попытался найти как можно больше интересных фактов. Итак, давайте приступим к изучению этой катастрофы.

 

Самая сильная метель в истории

Ровно 49 лет назад в Иране начался снег, который изначально никого не потревожил. Даже наоборот, люди были рады падающим снежинкам, которые украшали деревья и дома. Но они и не предполагали, что в течение нескольких часов небольшой снежок превратится в сильнейшую метель, которая унесет жизни тысяч людей. В больших населенных пунктах никто особо не пострадал, потому что там людям могла быть оказана помощь со стороны спасателей. А вот жители деревенских домов оставалось лишь прятаться в жилищах и ждать завершения снежной бури.

Какой была самая смертоносная метель в истории?

Иран в феврале 1972 года

Они не знали, что ждать придется очень долго. Снег и сильный ветер не прекращались с 3 по 9 февраля — возможно, это самая долгая метель в современной истории. За неделю почти все ведущие к деревням дороги замело, поэтому спасатели не могли приехать людям на помощь. Добраться в деревни было невозможно даже по воздуху на вертолетах, потому что видимость была почти нулевая. А помощь людям требовалась, потому что ветер повредил линии электропередач и связи. Мало того, что деревенские жители не могли выйти на улицу, так еще у них не было света и телефонной связи.

Какой была самая смертоносная метель в истории?

К попавшим в беду людям спасатели добраться попросту не могли

В некоторых районах Ирана высота снежного покрова достигала 8 метров. Чтобы было понятнее, представьте, что выпавший снег достигает 3 этажа хрущевки — снега действительно было очень много. Деревенские дома остались под снегом, который давил на их крыши. Из-за большого давления некоторые дома попросту обрушивались. Некоторые люди остались под завалами, а часть замерзла, потому что температура воздуха достигала -20 градусов Цельсия. В результате ужасной метели погибло около 4000 человек — настолько сильный урон снег в современной истории еще не наносил. В селах иранских селах Каккан и Кумар не осталось ни единого живого человека.

Последствия катастрофы

Большое количество жертв объясняется тем, что спасатели попросту не могли прийти к ним на помощь. Как и говорилось выше, люди не были готовы к настолько сильному снегопаду. Запасов еды у многих семей явно не было, поэтому на протяжении нескольких дней им пришлось голодать. Из-за отсутствия электричества они также не могли обогревать помещения. Так как на улице было очень холодно а крыши были повреждены, многие люди попросту замерзли.

Какой была самая смертоносная метель в истории?

фото после снежной бури

Но проблемы жителей Ирана на этом не закончились. Так как эта страна очень теплая, после 9 февраля огромное количество снега начало быстро таять. Это стало причиной наводнения, из-за которого пострадали даже выжившие люди. На восстановление сооружений ушло довольно много денег, да и времени на это ушло предостаточно. Вдобавок ко всему этому, людям пришлось восстанавливать свое здоровье — из-за неожиданных холодов многие люди заболели.

За всю современную историю произошло довольно много ужасных катастроф. О десяти самых страшных из них читайте здесь. О некоторых из них лично я раньше даже не слышал. Например, в период с 1958 по 1961 год в Китае умерло от 10 до 30 миллионов человек. И причиной их смерти оказались обыкновенные воробьи, которые съедали настолько много человеческой пищи, что многим людям не хватало еды. Чтобы остановить эту катастрофу, пришлось уничтожить около двух миллиардов воробьев. Но с какими еще неприятностями пришлось столкнуться человечеству?

08 февраль 2021 /
Хочу все знать
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