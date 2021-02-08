Угловые ванны: преимущества и недостатки

Неотъемлемой частью интерьера любого санузла является ванна. Даже самая функциональная душевая кабина для многих не может заменить отдых в просторной купели. В ней мы можем расслабиться и отдохнуть от суеты, понежится в воздушной пене. Но крайне важно, чтобы ванна была удобной для каждого члена семьи и соответствовала габаритам санузла.

Появление на рынке угловых моделей стало настоящей сенсацией. На смену стандартным прямоугольным вариантам пришли ассиметричные и угловые модели, которые приятно удивляют уровнем комфорта. Если вам надоели обычные формы и хочется экспериментов, тогда угловая ванна создана именно для вас!

Однако у такого ноу-хау имеются как достоинства, так и недостатки. Рассмотрим подробнее особенности угловые моделей, их плюсы и минусы. А выбрать мини бассейн именно для Вас можно тут https://santehlux.by/vanny/akrilovye-vanny/forma_vanny-uglovaya/.

Размеры и формы

Многие считают, что угловая ванна – это ёмкость для одного человека, но современные модели могут подарить приятный отдых для двоих. Если раньше такое изделие устанавливали, чтобы сэкономить место, то сегодня все чаще их приобретают для просторных санузлов.

В массовом производстве встречаются угловые ванны следующих размеров – 90*140, 150*100, 180*120, 140*140, 170*100 см. По форме чаши может быть ассиметричная, выполненная в форме капли или лепестка. Она может иметь, также форму веера, развернутого на 90 градусов, что позволяет расставить акценты и сделать интерьер боле комфортным.

Благодаря угловой форме внутренний размер превышает габариты обычной прямоугольной модели, а достигается это за счет угла.

Естественно литраж также больше, соответственно для наполнения используются встроенные каскадные смесители.

Какие материалы используются для изготовления угловых ванн?

Для изготовления используются разнородные материалы и сплавы. В продаже можно встретить угловые модели, выполненные из акрила, чугуна, стали. В последнее время широкий ассортимент угловых ванн представляют изделия из акрила. Этот материал настолько пластичен, что легко может принимать любые формы.

Преимущества угловых ванн:

Компактность. Такая модель сэкономит ценные квадратные метры без ущерба для комфорта.

Стильный вариант с оригинальными дизайнерскими решениями. Такие бренды как Сersanit, Bas, Kolo, Triton порадуют вас необычными формами и четкой геометрией.

Разнообразие размеров. В магазине Santehlux.by имеются модели угловые модели для самых крошечных санузлов, а также для просторных санузлов;.

По глубине и объему они просторнее, чем аналогичные прямоугольные варианты.

Выгодная покупка и длительный срок службы. Угловая ванна имеет доступную стоимость, а модели из качественного акрила с хорошим армированием прослужат длительное время.

Недостатки угловых ванн:

Угловая модель достаточно глубокая, поэтому нужно время и больше воды для ее наполнения.

Уход за такой ванной проблематичен. Чтобы дотянуться до противоположного края нужно приложить немало усилий.

На сиденье может застаиваться вода, поэтому необходимо регулярно его протирать.

В целом угловая ванна – достойный вариант для помещений абсолютно любых размеров. Вы можете приобрести как простую модель, так и оснащенную гидромассажными форсунками. Последние могут быть расположены в нужном вам порядке и воздействовать на определенную зону тела.

Санузел будет выглядеть презентабельно и современно, если добавить в него такую оригинальную ванну. Теперь это не просто предмет для купания, а полноценный элемент декора. Ухаживайте за поверхность, и она будет долгое время радовать вас эстетичным внешним видом.