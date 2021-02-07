Как выглядит и где живет самый маленький хамелеон?

Этот хамелеон со скучающим взглядом — самая маленькая рептилия в мире

Хамелеонами принято называть ящериц, которые живут на деревьях и могут менять цвет своего тела. В мире насчитывается примерно 90 видов хамелеонов и длина большинства из них составляет около 30 сантиметров. Но относительно недавно, на территории острова Мадагаскар, были обнаружены самые маленькие хамелеоны в мире длиной не более 25 миллиметров. Обнаружить их было очень сложно, потому что поиски обычно ведутся ночью, когда животные спят на ветках деревьев. В ходе изучения новых для науки животных было выяснено, что самцы обладают гигантскими относительно своего тела гениталиями. Также ученые попытались выяснить, из-за чего эволюция наделила этих животных настолько крошечными размерами. Ведь подумать только — эти хамелеоны меньше некоторых насекомых вроде сверчков и тем более жуков! У ученых уже есть ответы на возникшие у нас вопросы и они поделились ими.

Самая маленькая рептилия в мире

Об обнаружении нового вида хамелеонов было рассказано в научном издании Gizmodo. Новый вид получил название Brookesia nana, то есть они относятся к роду брукезий. Так называются мелкие хамелеоны, которые обладают маленьким и слегка закрученным хвостом. Над их глазами часто есть зубчатые выросты, а цвет тела бурый или коричневатый — так они могут маскироваться под опавшую листву. Все представители рода брукезий живут исключительно на острове Мадагаскар и их невозможно встретить в других точках нашей планеты. Даже если они попадут на чужую территорию, вряд ли выживут, потому что там они не смогут замаскироваться от хищников.

Места обитания самых маленьких хамелеонов в мире

Самцы хамелеонов вида Brookesia nana не вырастают больше 25 миллиметров. А вот длина тела самок может достигать 4 сантиметров и это совершенно нормально. По-научному различия между самцами и самками называется половым диморфизмом. Еще одной особенностью самцов является то, что они обладают огромными относительно своего тела гениталиями. По словам автора научной работы Мигеля Венцеса (Miguel Vences), большие гениталии нужны, чтобы успешно спариваться с крупными самками.

Теперь мы знаем, «у кого самые большие яйца». У хамелеонов Brookesia nana!

Особенности животных Мадагаскара

Исследователи подчеркнули, что хамелеоны и многие другие животные Мадагаскара обладают маленькими размерами тела потому, что остров сильно изолирован от остального мира. А некоторые виды животных, наоборот, слишком крупные. Например, на так же изолированном острове Мальта когда-то давно можно было встретить слонов размером с собаку. А в Новой Зеландии обитали птицы Моа высотой около 3,5 метра. О них я подробно рассказывал в статье о самых больших животных в мире. Герпетолог Андолалао Ракотоарисон (Andolalao Rakotoarison) отметил, что на Мадагаскаре можно встретить самых маленьких обезьян и лягушек.

Считается, что благодаря маленьким размерам тела, некоторые виды животных легче спасаются от хищников. Также они могут пробираться в места, где может оставаться никем не тронутая пища. Примерно такие же преимущества дает и высокий рост. Благодаря крупному телу, животные могут не бояться хищников и питаться листьями высоких деревьев, которые остальным животным попросту недоступны.

На данный момент маленькие хамелеоны находятся в безопасности, потому что их естественной среде обитания никакая опасность не угрожает. Но исследователи обратили внимание, что на острове идет активная вырубка лесов. На всякий случай среда обитания маленьких хамелеонов была объявлена охраняемой территорией. Остается надеяться, что предпринятые меры помогут сохранить их вид.

Тем временем, некоторые виды хамелеонов Мадагаскара действительно находятся на грани вымирания. Существуют и разновидности, которые долгое время считались полностью вымершими, но оказались живыми. Одна из таких интересных историй недавно произошла с хамелеонами Воельцкова (Furcifer voeltzkowi), которые не показывались на глаза людей с 1913 года. Но в конце прошлого года эти создания были найдены снова. Подробнее об этом открытии можно почитать в этом материале.