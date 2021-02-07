Какими будут дети, рожденные на Марсе?

Рожденные на Марсе дети будут сильно отличаться от своих земных сверстников. Но насколько — пока не ясно

На данный момент поверхность Марса тщательно исследуется при помощи роботов, чтобы в будущем на далекую планету смогли отправиться люди. Компания SpaceX планирует сделать это уже в 2024 году и для осуществления этой миссии строит космический корабль Starship. Если человечеству удастся сделать шаг на марсианскую поверхность, в будущем там наверняка будет построена станция для проведения исследований. И наверняка на этой станции появится первый в истории ребенок, родившийся за пределами Земли. Условия на поверхности Марса сильно отличаются от земных, поэтому рожденные там дети явно будут развиваться по-другому. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, какие именно особенности далекой планеты могут сказаться на внешнем виде «марсианских» малышей. Начнем с того, что сила тяжести на Марсе очень слабая, поэтому дети будут гораздо выше своих земных сверстников.

Рост детей, рожденных на Марсе

Интересный факт: если вы измерите свой рост после нескольких часов сна, скорее всего, вы окажетесь выше обычного. Это связано с тем, что во время бодрствования мы много времени проводим в вертикальном положении, вследствие чего на наше тело действует сила тяжести и расстояние между нашими позвонками уменьшается. А когда мы спим, мы находимся в горизонтальном положении и расстояние между нашими позвонками увеличивается. Поэтому, утром и вечером у человека разный рост.

Во время сна расстояние между позвонками меняется и мы становимся чуть выше, но ненадолго

Это же самое явление можно наблюдать у членов экипажа Международной космической станции. Когда они находятся в невесомости, их тела заметно растягиваются в длину. Когда астронавты возвращаются на Землю, они примерно на 5 сантиметров выше, чем до полета в космос . Со временем, примерно в течение одной недели, длина тела становится прежней.

Члены экипажа МКС во время полета становятся выше ростом

Исходя из всего этого, ученые считают, что марсианские дети тоже будут выше своих земных сверстников. С момента рождения на Марсе их позвоночник не будет подвергаться большой сжимающей силе, как на поверхности Земли. Именно поэтому они явно будут на несколько сантиметров выше, но на сколько именно — ученые пока не знают. Ведь на данный момент это не больше, чем предположение, сделанное на основе имеющихся знаний о Красной планете.

Болезни детей на Марсе

По словам эволюционного биолога Скотта Соломона (Scott Solomon), будущие жители Марса будут подвержены ряду серьезных заболеваний. Вполне логично предполагать, что эти болезни возникнут и у марсианских детей. Как именно будут выглядеть дома на Марсе, пока неизвестно. Скорее всего, жилищные условия колонистов будут очень тесными, что может стать причиной развития миопии, также известной как близорукость. Большую часть времени дети будут проводить внутри станции, потому что внешняя среда полна опасностей вроде повышенной радиации.

Из-за большого радиационного излучения жители Марса сначала могут пострадать от раковых заболеваний. Но если они останутся там надолго, последующие поколения могут выработать механизмы защиты от радиоактивного излучения. В ходе обретения защиты, цвет их кожи тоже может обрести другой оттенок. Но каким он будет, пока тоже не ясно. Не исключено, что кожа окрасится в синий или зеленый цвет и жители далекой планеты будут выглядеть как типичные марсиане из старых фантастических фильмов.

Также Марс может изменить человеческие органы дыхания. Как мы знаем, на далекой планете гораздо меньше кислорода, чем на Земле. Из-за этого организмы взрослых и детей могут измениться так, чтобы медленнее расходовать запасы кислорода. Такую способность уже выработали некоторые жители Земли. Например, живущие в горных районах вроде Тибета люди имеют расширенные сосуды, чтобы легче снабжать мышцы кислородом. А все потому, что в горных районах содержание кислорода в воздухе на 40% ниже, чем на уровне моря.

Новое поколение людей

Само собой разумеется, что рожденные на Марсе дети будут обладать особым мировоззрением. Они будут знать о жизни на Земле только по рассказам взрослых и многие явно будут мечтать о полете на свою родину. Некоторые ученые даже задумывались о том, насколько человечно рождать ребенка на чужой планете. Ведь тем самым они подвергают детей риску — не факт, что жизнь на Марсе будет легкой. Возможно, некоторые дети так и не увидят цветущую Землю, потому что будут вынуждены проводить исследования. Но многие мнения сходятся в том, что человечество уже занималось чем-то подобным. Ведь когда-то давно первобытные люди селились в далеких от своей родины краях и тоже заводили детей. И для их потомков это тоже был своеобразный риск.

Если вам интересна эта тема, рекомендую посмотреть научно-популярный фильм «космос между нами». В ней рассказывается о неком Гарднере Эллиоте, который был рожден на Марсе и вырос в совершенно непривычных для нас условиях. Научной достоверности в этом фильме искать не стоит, потому что никаких изменений в его организме не происходит и он такой же, как земные дети. Но проследить за его жизнью, возможно, кому-то будет интересно. Если знаете другие фильмы на эту тему — делитесь в комментариях.