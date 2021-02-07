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Что такое пальмовое масло?

Что такое пальмовое масло?

Вокруг пальмового масла ходит много слухов. Давайте разбираться, что это такое

В составе многих продуктов питания вы могли заметить содержание пальмового масла. Этот компонент извлекается из плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis), которая произрастает на плантациях Африки, Латинской Америки и Азии. В России пальмовое масло появилось только в 1960-е годы и с тех пор оно часто используется в качестве заменителя молочного жира, а также в производстве хлебобулочных изделий. Также он является компонентом биотоплива и входит в состав некоторых шампуней и косметических средств. В общем, пальмовое масло — это важный компонент многих продуктов и о нем можно рассказать много чего интересного. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, когда люди додумались извлекать масло из плодов масличной пальмы и как оно производится в современности. Ну и, конечно же, узнаем о пользе и вредности пальмового масла, потому что этот вопрос явно интересует очень многих людей.

 


История пальмового масла

Первое упоминание пальмового масла датируется XV веком — записи были сделаны португальскими путешественниками, которые побывали в Западной Африке. Именно это место является родиной масличных пальм, из которых местные жители до сих пор извлекают пальмовое масло при помощи традиционных методов. Полученный продукт они употребляют в сыром виде, в качестве важного ингредиента национальных блюд. Тысячи лет назад пальмовое масло начало поставляться в Древний Египет, а в 1870 году оно прибыло в Малайзию. В 1960-е годы, благодаря поставщикам из Индонезии, масло появилось и в России. Масличные пальмы полюбились всеми, потому что они очень выносливы и дают большой урожай, из которого можно получить отличное растительное масло.

Что такое пальмовое масло?

Плантация масличной пальмы


Созревание масличных деревьев

Больше всего плантаций масличных пальм расположено на территории Африки, Латинской Америки и Азии. Деревья достигают зрелости в 3 года и дают плоды на протяжении 35 лет. Чтобы посаженные семена созревали быстрее, их сажают в теплицах — это позволяет сократить время проращивания до 100 дней. Саженцы остаются в контейнерах примерно 5 месяцев до тех пор, пока на них не появляются листья. После этого они перемещаются в питомник, где они остаются на протяжении года, до появления примерно 15 листьев. После этого саженцы высаживаются в открытый грунт.

Что такое пальмовое масло?

Сбор плодов масличной пальмы

Масличные пальмы — очень требовательные к окружающим условиям деревья. Они любят тепло и требуют много воды, поэтому грунт обязательно должен хорошо пропускать влагу. На плантациях часто появляются грызуны, которые портят деревья. Чтобы избавиться от них, на территорию пускают сов, которые активно ловят вредителей и защищают плантации. Преимущество такого способа защиты деревьев заключается в том, что он не вредит окружающей среде. Использование химикатов могло бы создать больше проблем, чем решало.

Производство пальмового масла

Благодаря современному оборудованию, производство пальмового масла происходит почти доведено до автоматизма. Технологию производства можно разделить на 8 стадий:

  • получение свежих плодов, которые в течение 24 часов после сбора отправляются на завод для дальнейшей переработки;
  • стерилизация, в ходе которой плоды очищаются от мусора и насекомых. Для стерилизации обычно используют перегретый пар который, вдобавок, облегчает выделение масла из плодов;
  • обмолот, при котором из собранной кучи выделяются только спелые плоды;
  • вываривание, в процессе которого плоды проходят термическую обработку. Это необходимо для того, чтобы масло быстрее и легче высвобождалось из растительных клеток;
  • прессование, при котором плоды оказываются под большим давлением и высвобождают масло;
  • промывка, в рамках которой масло смешивается с чистой водой и освобождается от водорастворимых примесей. После этого смесь отправляется в центробежный сепаратор, где вода отделяется от масла. В результате получается сырое пальмовое масло, которое уже можно считать самостоятельным продуктом;
  • но есть еще стадия рафинирования, то есть очистки от ненужных примесей. Для этого используется перегретый пар, после которого масло отбеливается и термически обрабатывается в вакуумных условиях;
  • фракционирование — зачастую последний этап обработки пальмового масла. В ходе этого процесса масло обретает жидкую или твердую форму.

Как видно, производство пальмового масла — это сложный, но автоматизированный процесс. После всех этих этапов его можно использовать в изготовлении пищевых продуктов. В чистом виде пальмовое масло имеет красно-оранжевый цвет, а запах и вкус такой же, как у плодов масличной пальмы.

Состав пальмового масла

Пальмовое масло — это 100% жир. Основными жирами являются пальмитиновая, олеиновая, линолевая и стеариновая кислоты. В одной столовой ложке настоящего пальмового масла содержится:

  • 114 калорий;
  • 14 грамм жира;
  • 11% от суточной нормы витамина E, который нужен для защиты клеток, белков и ДНК.

Пальмовое масло в большом количестве содержится в конфетах, сливках, маргарине, печенье, консервах и продуктах детского питания. По данным WWF за 2020 год, пальмовое масло активно скупают такие компании, как PepsiCo, Nestle, McDonalds и Colgate-Palmolive. А это значит, что он также является компонентом газированных напитков, фастфуда и средств личной гигиены. Большая популярность пальмового масла связана с ее относительной дешевизной.

Что такое пальмовое масло?

Пальмовое масло используется практически везде

Польза пальмового масла

В ходе научных исследований ученые смогли доказать, что пальмовое масло может принести человеческому организму большую пользу. Содержащиеся в нем вещества положительно влияют на здоровье головного мозга. Однажды ученые собрали группу из 120 человек и разделили их на две группы. Первая получала плацебо, а вторая — компоненты пальмового масла. Впоследствии оказалось, что у людей со второй группы реже наблюдались поражения головного мозга. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что пальмовое масло защищает от возрастного ухудшения памяти.

Что такое пальмовое масло?

От пальмового масла есть и польза, и вред

Вред пальмового масла

Но в ходе некоторых исследований ученые приходили к выводу, что пальмовое масло все же опасно для человеческого организма. Однажды они заметили, что его употребление приводит к повышению холестерина, что может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно вредным считается повторно нагретое пальмовое масло, потому что оно является причиной отложений внутри артерий.

В общем, если говорить коротко, пальмовое масло хорошо влияет на мозг и плохо на сердце. Но не стоит делать вывод, что пальмовое масло — это плохо. При нагревании выше 200 градусов любой жир становится вредным. При употреблении любого продукта важно соблюдать меру и тогда ничего плохого случиться не должно. На данный момент Всемирная организация здравоохранения не относит пальмовое масло к опасным продуктам. Даже наоборот — специалисты сообщают, что оно является богатейшим растительным источником витамина A. На этот факт стоит обратить внимание веганам, о которых я писал в этом материале.

07 февраль 2021 /
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