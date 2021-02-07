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Коммуна белолобых щурок

Коммуна белолобых щурок

На фото — белолобые щурки (Merops bulluckoides) у своих нор в Кении. Эти ракшеобразные гнездятся большими колониями (до 300 птиц) и роют крепкими клювами норы в глиняном или песчаном грунте отвесных скал, оврагов, размытых берегов рек.

Главная социальная единица колонии — это клан, большая семья, которая состоит из размножающейся пары (или нескольких пар) и их молодых сыновей или дочерей, помогающих ухаживать за птенцами. Таких птиц называют помощниками, или хелперами, они есть примерно в половине кланов. Помощники участвуют в выкапывании норы, где самка будет откладывать яйца, во время насиживания кладки приносят еду для самки и уже после вылупления птенцов продолжают обеспечивать пищей свою мать, братьев и сестер.

Помощники — молодые птицы возрастом до четырех лет, но тем не менее это половозрелые особи, готовые к размножению и созданию своей семьи. Зачем же они тратят свои ресурсы на помощь родственникам, если пришло их время оставлять потомство? Это может быть альтруизм: взрослые птицы отказываются от собственной выгоды, от того, чтобы оставить свои гены в своем потомстве, и помогают вместо этого родителям. Эволюционный биолог Уильям Гамильтон в 1960-е годы обосновал альтруистическое поведение теорией родственного отбора (kin selection). Выгоду для себя (вернее, для своих генов) можно получать не только путем размножения, но и за счет положительного влияния на репродуктивный успех своих родственников. Таким образом, помогая родителям растить своих братьев и сестер, можно распространить свои гены. И чем больше будет выживших птенцов, тем чаще будут встречаться эти гены в популяции. Но кроме этого, белолобые щурки-помощники получают опыт, который поможет им удачно размножиться в будущем. Помощники бывают и у других птиц, например у желудевых дятлов (см. картинку дня Кладовая желудевого дятла) и кустарниковых синиц (см. картинку дня Кустарниковая синица).


Коммуна белолобых щурок

Белолобая щурка в Кении. фото © Greg Lasley, 1998 год


Но оказалось, что у белолобых щурок помощники остаются помогать родителям не по своей воле. Молодые самки раньше покидают свою семью и реже помогают своим родителям. Самцы-помощники, не достигшие четырехлетнего возраста, могут улетать из клана и пытаться начать самостоятельную жизнь: находят себе партнершу, роют нору на песчаных склонах для откладки яиц. Но тут прилетают их отцы и разрушают вырытые норы, нападают на сыновей, отгоняя их от партнерш. Молодые птицы не способны отбиться от взрослых и более опытных самцов, поэтому они вынуждены вернуться к родителям и снова помогать им растить потомство.

Самки в колониях щурок тоже подвергаются насилию, но уже сексуальному. Белолобые щурки — социально моногамные птицы, они образуют пару на всю жизнь, но имеют связи на стороне. Самцы подвергают харассменту чужих партнерш. Когда самка в репродуктивный сезон вылетает без сопровождения своего партнера, на нее нападают другие самцы. Если она не успевает улететь или отбиться от преследователей, то ее принуждают силой к спариванию (порой сразу по 12 самцов!).

Обычно пара выходит из своей норы вместе, постоянно перекликаясь. Но если самец улетел далеко, а самке нужно добывать пищу, то она вынуждена выходить в одиночку. И тогда-то она и подвергается преследованиям и харассменту. Причем не каких-то там холостяков — у 85% самцов-насильников есть своя пара. И вместо домогательств к другим самкам в этот момент они должны бы защищать своих партнерш от нападений и добывать для них пищу, потому что это всё происходит в репродуктивный период перед или во время насиживания яиц. Так зачем же нужно насиловать чужих самок вместо защиты своей, тем более что насилие редко приводит к зачатию (примерно в 1% случаев)? Возможно, причина в том, что щурки живут скученно, жертву искать долго не приходится, попытка не отнимает много сил, а возможная награда в виде дополнительного потомства позволяет такому поведению сохраняться.

Жизнь колонии белолобых щурок: регулярное общение, драки за норы

Самки всё равно остаются в колониях, несмотря на насилие. А куда им деваться? Да и можно получать выгоду от помощников. Еще время от времени можно подложить в чужие норы свои яйца. Для того чтобы паразитировать на чужом гнезде, нужно подобрать удачный момент, чтобы в норе и у норы никого не было, поскольку самка сидит на кладке, рядом с ней находится партнер и помощники, которые могут отогнать чужаков. Самки-паразитки откладывают яйца в чужие гнезда, если их партнер погибает, либо если их партнера родители заставляют возвращаться обратно в семью и снова рекрутируют в помощники, или в случае, когда самка подвергалась насилию. Еще один распространённый сценарий — когда помощницы подкладывают яйца своим матерям. Они спариваются с самцами, не образуя с ними постоянной пары и не роя свои норы, поэтому находят, куда пристроить свои яйца. Кстати, самки всегда подбрасывают яйца только своим родственникам, поэтому предлагается называть такое поведение не гнездовым паразитизмом, а коммунальным гнездованием.

Белолобых щурок можно встретить в Восточной и Южной Африке, например в Кении, Намибии, Танзании. В Россию на сезон размножения прилетают их родственники — золотистые щурки (Merops apiaster), они гнездятся в Воронежской, Ростовской, Нижегородской областях, Краснодарском крае. Золотистые щурки тоже ведут социальный образ жизни и гнездятся колониями. Но их поведение не так хорошо изучено, как поведение белолобых щурок.


Коммуна белолобых щурок

Золотистая щурка в Воронежской области. фото © Григорий Евтух, 2016 год


фото с сайта flickr.com, Кения, 5 августа 2018 года.

Мария Романская

07 февраль 2021 /
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