» » Археологи составили подробную карту Пергама

Археологи составили подробную карту Пергама

Это полноценная геоинформационная система, в которую внесли информацию о раскопках последних тридцати лет.

Археологи составили подробную карту Пергама
Театр в Пергаме. фото: Hugh Llewelyn / Flickr.
Археологи составили подробную карту Пергама

Фрагмент новой карты Пергама. фото:Deutsches Archaologisches Institut.

Археологи составили подробную карту Пергама
Наука и жизнь // Иллюстрации
Археологи составили подробную карту Пергама

Пергамский алтарь в берлинском музее. фото: Paul VanDerWerf / Flickr.

‹ › Открыть в полном размере

Германский археологический институт (DAI) опубликовал в Сети самую подробную на сегодняшний день карту древнего Пергама – крупного города на западе Малой Азии, столицы богатого одноимённого царства (территория современной Турции).

Карта на самом деле представляет собой полноценную геоинформационную систему (ГИС). Она включает в себя информацию о раскопках последних 30 лет и охватывает площадь в 12,5 кв. км. Археологи и туристы обычно осматривают только акрополь Пергама, но город намного больше, отмечает Феликс Пирсон, руководитель экспедиции DAI в Пергаме.

ГИС позволяет, в частности, проводить измерения, а также получать справки об отдельных объектах. Археологи обещают добавлять в систему информацию о новых раскопках. Чтобы лучше представить топографию Пергама, неантичные сооружения с карты убраны, но при желании их можно «вернуть» – для этого нужно включить соответствующий слой.

Карту можно посмотреть «онлайн», или загрузить в виде pdf (1, 2) Кроме того, DAI опубликовал обучающий видеоролик.
В проекте, кроме Германского археологического института, участвовали Бергамский музей (Бергам – современный «сосед» Пергама, Турция), Технологического института и Университет прикладных наук в Карлсруэ (Германия).

История Пергама начинается с основания государства Атталидов (283 – 133 гг. до н.э.). Наибольший его расцвет приходится на правление царей Эвмена II и Аттала II – в 188 г. до н.э. площадь города достигла 0,9 кв. км. По замыслу правителей, город должен был стать новыми Афинами, со своим акрополем, храмом, театром на 10 тысяч зрителей и библиотекой. С последней могла соперничать только Александрийская. Около 180 года Эвмен II воздвиг грандиозный алтарь, посвящённый Зевсу и Афине. Он был украшен двумя рельефными фризами – с борьбой богов и гигантов снаружи и сценами из жизни мифического основателя Телефа – внутри. Сейчас алтарь выставляется в Берлине.

В 133 г. до н.э. Пергамское царство по завещанию царя Аттала III отошло Риму. Первоначально город сохранял автономию, но после нескольких восстаний и Митридатовых войн утратил её. Римляне воплотили в жизнь амбициозную строительную программу: в Пергаме появились новые храм и театр, а также амфитеатр. Знаменитым на весь римский мир стало новое святилище Асклепия.
Пергам процветал до III в. н.э., когда после масштабного кризиса в империи начал приходить в упадок. В 262 г. он сильно пострадал от землетрясения.

Пергам был крупнейшим культурным центром Малой Азии и одним из крупнейших – греческого мира. В нём жили многие знаменитые деятели античности – скульптор Эпигон, писатель и инженер Битон, философ Гегесин, греческий ритор, учитель Октавиана Августа Аполлодор, святой Антипа.

По материалам HeritageDaily, Anadolu Agency, Pergamon Micro-Region

06 февраль 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Великом Новгороде откопали Немецкий двор
Хочу все знать

В Великом Новгороде откопали Немецкий двор

Археологи постепенно рисуют карту средневекового города.
В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры
Хочу все знать

В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры

Винодельни хоть и не часто, но встречаются при раскопках, а вот модель корабля – уникальная находка.
Как проклинали в античной Ольвии
Хочу все знать

Как проклинали в античной Ольвии

Заклятия из крупного греческого города на юге современной Украины впервые свели в единый корпус.
Создана Единая геологическая карта Луны
Хочу все знать

Создана Единая геологическая карта Луны

Вы когда-нибудь задумывались о том какие породы и камни образуют поверхность Луны? Самую точную и подробную геологическую карту Луны составили в USGS...
В Тунисе археологи раскопали самый укрепленный город времен Древнего Рима
Хочу все знать

В Тунисе археологи раскопали самый укрепленный город времен Древнего Рима

Германо-тунисская археологическая миссия раскопала в Тунисе город Менинкс, который во времена Древнего Рима считался одним из самых защищенных и укрепленных.
Самый древний город в мире
Хочу все знать

Самый древний город в мире

На звание самого древнего города в мире есть несколько претендентов: российский город - Дербент, расположенный в Сирии Дамаск, иранский город – Сузы, Библос, Алеппо и многие другие. Все они пронесли
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Эта машина может разгоняться до 532 км/ч, а вы даже не слышали о нейКак выглядели интерьеры древнеримской закусочнойКак встречали Новый год в России. 1917-1941Самые популярные электромобили в разных странах мира7 самых странных экспериментов в космосеМлечный Путь, возможно, полон мертвых цивилизацийОбнаружена экзопланета, которая не должна существоватьФизики доказали существование энионов – третьего царства частиц


Свежие Статьи
NASA запустило сборку межпланетной станции Psyche. Куда она будет отправлена?

NASA запустило сборку межпланетной станции Psyche. Куда она будет отправлена?

Люди начали употреблять молоко до того, как научились его переваривать

Люди начали употреблять молоко до того, как научились его переваривать

Нейтрино способно толкать ядра атомов

Нейтрино способно толкать ядра атомов

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+