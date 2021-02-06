Археологи составили подробную карту Пергама

Это полноценная геоинформационная система, в которую внесли информацию о раскопках последних тридцати лет.

Театр в Пергаме. фото : Hugh Llewelyn / Flickr

Фрагмент новой карты Пергама. фото :Deutsches Archaologisches Institut.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Пергамский алтарь в берлинском музее. фото : Paul VanDerWerf / Flickr.

Германский археологический институт (DAI) опубликовал в Сети самую подробную на сегодняшний день карту древнего Пергама – крупного города на западе Малой Азии, столицы богатого одноимённого царства (территория современной Турции).

Карта на самом деле представляет собой полноценную геоинформационную систему (ГИС). Она включает в себя информацию о раскопках последних 30 лет и охватывает площадь в 12,5 кв. км. Археологи и туристы обычно осматривают только акрополь Пергама, но город намного больше, отмечает Феликс Пирсон, руководитель экспедиции DAI в Пергаме.

ГИС позволяет, в частности, проводить измерения, а также получать справки об отдельных объектах. Археологи обещают добавлять в систему информацию о новых раскопках. Чтобы лучше представить топографию Пергама, неантичные сооружения с карты убраны, но при желании их можно «вернуть» – для этого нужно включить соответствующий слой.

Карту можно посмотреть «онлайн», или загрузить в виде pdf (1, 2) Кроме того, DAI опубликовал обучающий видеоролик.

В проекте, кроме Германского археологического института, участвовали Бергамский музей (Бергам – современный «сосед» Пергама, Турция), Технологического института и Университет прикладных наук в Карлсруэ (Германия).

История Пергама начинается с основания государства Атталидов (283 – 133 гг. до н.э.). Наибольший его расцвет приходится на правление царей Эвмена II и Аттала II – в 188 г. до н.э. площадь города достигла 0,9 кв. км. По замыслу правителей, город должен был стать новыми Афинами, со своим акрополем, храмом, театром на 10 тысяч зрителей и библиотекой. С последней могла соперничать только Александрийская. Около 180 года Эвмен II воздвиг грандиозный алтарь, посвящённый Зевсу и Афине. Он был украшен двумя рельефными фризами – с борьбой богов и гигантов снаружи и сценами из жизни мифического основателя Телефа – внутри. Сейчас алтарь выставляется в Берлине.

В 133 г. до н.э. Пергамское царство по завещанию царя Аттала III отошло Риму. Первоначально город сохранял автономию, но после нескольких восстаний и Митридатовых войн утратил её. Римляне воплотили в жизнь амбициозную строительную программу: в Пергаме появились новые храм и театр, а также амфитеатр. Знаменитым на весь римский мир стало новое святилище Асклепия.

Пергам процветал до III в. н.э., когда после масштабного кризиса в империи начал приходить в упадок. В 262 г. он сильно пострадал от землетрясения.

Пергам был крупнейшим культурным центром Малой Азии и одним из крупнейших – греческого мира. В нём жили многие знаменитые деятели античности – скульптор Эпигон, писатель и инженер Битон, философ Гегесин, греческий ритор, учитель Октавиана Августа Аполлодор, святой Антипа.

По материалам HeritageDaily, Anadolu Agency, Pergamon Micro-Region