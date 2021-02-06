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Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Древний погребальный культ фараона Тети в Саккаре существовал дольше, чем считалось ранее.

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре
Египетские археологи в Саккаре./ Министерство туризма и древностей Египта Открыть в полном размере ‹ ›

Министерство туризма и древностей Египта объявило о новых открытиях в знаменитом некрополе в Саккаре. Раскопками в районе пирамиды фараона Тети занимается Египетская археологическая миссия под руководством знаменитого Захи Хавасса. За первый месяц наступившего года археологи обнаружили больше полусотни антропоморфных деревянных саркофагов с мумиями, которые относятся к более позднему историческому периоду – Новому царству.

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Захи Хавасс (слева) на раскопках в Саккаре / Министерство туризма и древностей Египта.

Саркофаги находились внутри 52 погребальных шахт глубиной 10-12 метров. Традиционно для древнеегипетской религии саркофаги были украшены многоцветными росписями с изображением богов в момент поклонения им, а также отрывками из Книги мёртвых. Эти заупокойные тексты помогали умершим во время перехода в потусторонний мир и обеспечивали правильную загробную жизнь.

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Саркофаги, открытые в Саккаре в январе 2021 года / Министерство туризма и древностей Египта.

Шахты содержали большое количество предметов, которые требовались древним египтянам в загробном мире: деревянные погребальные маски, статуи Анубиса, Осириса и Птах-Сокара-Осириса, древние настольные игры, маленькие модели лодок, статуэтки птиц, шкатулки и т.п. Обязательные для любого древнеегипетского захоронения фигурки-ушебти из дерева, камня и фаянса изображают людей для обслуживания умершего в загробной жизни. А роскошный бронзовый топор, как считают археологи, принадлежал какому-то из захоронённых в Саккаре военачальников.

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Фигурки-ушебти найдены сложенными в специальный ящик / Министерство туризма и древностей Египта.

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Артефакты из погребальных шахт (включая настольную игру и топор) / Министерство туризма и древностей Египта.

Той же цели, что и надписи на саркофагах, служил фрагментарно сохранившийся четырёхметровый папирус с текстом главы 17 из Книги мёртвых. На папирусе, а также на одном из саркофагов и нескольких ушебти написано имя их владельца – Pw-Kha-Ef.

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Папирус длиной 4 метра из погребальных шахт / Министерство туризма и древностей Египта.

Разнообразная керамика эпохи Нового царства из раскопок свидетельствует о налаженных торговых отношениях Древнего Египта с Критом, Сирией и Палестиной.

Целую историю жизни можно прочесть по изображениям на погребальных известняковых стелах. Одна из найденных стел принадлежала чиновнику высокого ранга – колесничему фараона по имени Kha-Ptah и его супруге Mwt-em-wia. В верхней части стелы представлена сцена поклонения супружеской пары Осирису, а в нижней – сам Kha-Ptah с семьёй. Из текста на стеле мы узнаём, что одну из дочерей он назвал в честь главной царицы, первой супруги фараона XIX династии Рамсеса II Нефертари, а одного из сыновей – в честь четвёртого, любимого сына того же фараона – Хаэмуаса.

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Стела царского колесничего / Министерство туризма и древностей Египта.

Археологи также приступили к раскопкам найденного ещё в 2018 году храма супруги фараона Тети. Первые три помещения на его юго-восточной стороне оказались складами для хранения храмовых продуктов, подношений и инструментов, а одной из находок стал план храма. Другой обнаруженный храм из кирпича-сырца находится на глубине в 24 метра, и археологи надеются, что его погребальная камера сохранилась неразграбленной.

И ещё одна новость, но уже не от археологов, а от профессора радиологии Сахара Селима. Он обследовал с помощью рентгена мумию женщины из последних раскопок, а также определил причину её смерти. Жительница Древнего Египта страдала бруцеллёзом – инфекционным заболеванием, которое передаётся от скота к человеку и поражает органы и системы организма. Надо заметить, что в погребениях Саккары уже находили мумии людей с бруцеллёзом. А два года назад археологи открыли гробницу высокопоставленного вельможи Птамеса и обнаружили внутри одного из керамических сосудов остатки древнейшего сыра из коровьего и козьего или овечьего молока. Продукт оказался заражён бактерией Brucella melitensis, которая и вызывает бруцеллёз.

Египетские археологи переписывают историю древнего некрополя в Саккаре

Мумия женщины / Министерство туризма и древностей Египта.

Саккара – древнейший некрополь Мемфиса, столицы фараонов III-VI династий (III тыс. до н.э.), хотя самые ранние захоронения в мастабах (гробницах в форме усечённой пирамиды) относятся к I династии. К периоду III династии относится и центральное сооружение некрополя Саккары – пирамида фараона Джосера. Но особенно популярным, если можно так говорить о кладбище, он стал во время царствования фараона Тети (XXIV век до н.э.) и после его смерти. Ранее уже было известно, что культ Тети поддерживался в Саккаре до периода Среднего царства (XIX-XVI века до н.э.). Нынешние находки свидетельствуют, что почитание Тети продолжалось и через 700 лет после его убийства во время дворцового переворота. Возможно, вокруг его пирамиды продолжали хоронить тех, кто отправлял его культ. Кроме того, хоть некрополь и использовался вплоть до римского времени, саркофаги возрастом в 3 тысячи лет были найдены тут впервые.

Раскопки в некрополе Саккары ведутся с середины XIX века, но сложившегося представления о его устройстве у египтологов пока нет. Каждый сезон приносит новые и важные данные. А власти Египта рассматривают результат деятельности археологов как дополнительную рекламу страны.

06 февраль 2021 /
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