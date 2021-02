Хотите стать первым зрителем музейных экспонатов? Станете прямо сейчас

Сегодня попасть в музей довольно сложно. Хорошо, что есть виртуальные музеи

Археологи постоянно ведут раскопки в самых разных частях нашей планеты. И во время работ они то и дело находят старинные предметы. В большинстве случаев, у ученых не хватает времени изучить все найденные объекты, поэтому все эти находки отправляются в музейные склады. Кроме археологов, их почти никто не видел, потому что они либо не представляют особой ценности, либо недостаточно хорошо изучены, чтобы стать полноценными экспонатами музеев. Недавно сотрудники Научного музея Лондона буквально дали таким объектам вторую жизнь. Они создали специальный сайт, на котором можно посмотреть на миллионы таких экспонатов в случайном порядке. Доступных для просмотра предметов действительно очень много но, несмотря на это, каждый экспонат сопровождается кратким описанием. Авторы нашего сайта уже провели в этом виртуальном музее достаточно времени. Сейчас расскажу, что интересного там можно найти.

Виртуальный музей

Сайт, о котором идет речь, называется Never Been Seen. Он создан сотрудниками Научного музея Лондона и содержит в себе фотографии и короткие описания 7,3 миллионов музейных экспонатов. Объекты показываются в случайном порядке, сразу же после открытия сайта. Чтобы посмотреть на него, нужно нажать по размытому изображению посередине экрана. В новой вкладке откроется фотография экспоната с коротким описанием. Следующий музейный объект можно посмотреть, вернувшись на предыдущую вкладку и нажав на «Another Object» в верхней части сайта. В принципе, это все, что нужно знать о работе сайта.

Сайт Never Been Seen

Захватывает тот факт, что пользователи сайта могут стать первыми людьми, которые видят демонстрируемые объекты. Разумеется, если не считать сотрудников музея, которые фотографировали их и заполняли короткое описание. На сайте можно найти фотографии древних кувшинов, инструментов и документов. Однако, как и говорилось в начале статьи, в музейные склады часто попадают не представляющие особой ценности предметы. В базе данных сайта они тоже есть, но иногда можно натолкнуться и на весьма интересные вещи.

Недооцененные музейные экспонаты

Вот, например, что мне попалось при первом же поиске. На первый взгляд этот экспонат похож на старый барабан, но нет. Судя по описанию на сайте, это бутылка для воды 1856 года. В основном она сделана из дерева, но дополнительные детали выполнены из металла. Она использовалась военными.

Деревянная бутылка для воды 1856 года

В архиве музея есть и фотографии. На показанном снимке фигурируют мужчины, стоящие рядом с огромными кабельными катушками и классическим автомобилем Rolls-Royce. Судя по всему, фотография была снята в начале XX века. Только вот местоположение неизвестно.

Старинная фотография из сайта Never Been Seen

Вот еще интересный экспонат. Судя по описанию, это — выколотки, использующиеся во время ремонта самолета BAE Systems Nimrod MRA4. Выколотками принято называть ударные инструменты для извлечения элементов крепежа из конструкции. На самом деле, предмет этот не такой уж и старый. Ведь упомянутый выше самолет совершил свой первый полет только в 2004 году.

Выколотки от BAE Systems Nimrod MRA4

А вот следующий экспонат уже поистине древний. Описание гласит, что на фото изображена фигура в виде женщины. Скорее всего, она была сделана в Древнем Риме, примерно в 200 году до нашей эры. Материалом для изготовления стала терракота — красная обожженная глина. На самом деле, на фотографии кажется, что это только часть фигуры. Нижняя часть явно сломана.

Римская фигура в виде женщины

На сайте можно наткнуться и на страницы с несколькими фотографиями. Мне попался экспонат в виде фотоальбома под названием «Ройтон». В нем содержатся фотографии трамваев и омнибусов Британских островов. Для справки стоит отметить, что омнибусами назывались многоместные повозки с запряженными лошадьми. В общем, это было что-то вроде современных автобусов. Посмотреть все фотографии можно по этой ссылке.

Фотоальбом «Ройтон»

Сотрудникам Научного музея Лондона удалось создать действительно интересный сайт, который может затянуть на несколько часов.

Если же сайт Never Been Seen показался вам не интересным, рекомендую почитать статью о самых таинственных музейных экспонатах в мире. Например, там рассказывается про загадочный экспонат британского Музея истории науки Уиппла. Речь идет об изобретении неизвестного инженера, который представляет собой коробочку из дерева и металлического сплава. Главным элементом конструкции является зеркало, которое поворачивается при помощи специальной ручки. Что это такое, ученым до сих пор неизвестно.