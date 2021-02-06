Деньги влияют на счастье больше, чем считалось раньше
Как показали результаты нового исследования, ваше эмоциональное благополучие связано с деньгами больше, чем считалось раньше.
В новом исследовании изучалось, как доход влияет на реальное и оценочное благополучие, которые исследователи обычно используют для оценки счастья. Результаты показали, что как оценочное, так и реальное по мнению испытуемых благополучие, как правило, увеличивается вместе с доходом. Полученные результаты, однако, не означают, что вы должны придавать большее значение деньгам или связывать с ними свои представления о личном успехе. Но вопрос о том, можно ли за деньги купить счастье по-прежнему актуален. В 2010 году исследование Принстонского университета показало, что деньги действительно влияют на счастье, но они перестают иметь значение после того, как заработок составляет около 75 000 долларов в год. Люди, которые зарабатывали меньше этой суммы, как правило, сообщали о более низком уровне эмоционального благополучия, возможно, из-за стресса, связанного с удовлетворением основных потребностей. Но как только ежегодный доход превышает 75 000 долларов в год, все более или менее одинаково счастливы. Новые исследование ставит под сомнение эти широко цитируемые выводы.
Доход и благосостояние
Пенн Мэтью Киллингсворт, старший научный сотрудник Уортонской школы Пенсильванского университета и один из авторов нового исследования в интервью изданию Big Think рассказал о том, что посмотрев на широкий диапазон уровней дохода, то обнаружил, что все формы благосостояния продолжают расти вместе с доходом. «Я не вижу никакого изгиба кривой, в которой деньги перестают иметь значение. Вместо этого кривая лишь продолжает расти», – сообщил он.
В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, приняли участие 33 391 работающих взрослых американцев в возрасте от 18 до 65 лет. Как и в предыдущих исследованиях, испытуемые отвечали на вопросы о доходах и удовлетворенности жизнью. Специально для нового исследования Киллингсворт создал приложение для смартфонов, в котором испытуемых спрашивали о том, как они чувствуют себя в течение дня. Это помогло запечатлеть переживаемое участниками благополучие, которое является мерой счастья в определенный момент времени.
Другой способ, с помощью которого исследователи измеряют счастье – это оценочное благополучие, своего рода «глобальная оценка» людьми своей жизни, включая общую удовлетворенность жизнью. Новое исследование измеряло как реальное, так и оценочное благополучие.
В отличие от работы 2010 года, новое исследование показало, что ни оценочное, ни реальное благополучие не было достигнуто с уровнем дохода в 75 000 долларов в год. Фактически, результаты показали, что оба показателя благосостояния выросли.
Авторы исследования также отмечают, что связь между доходом и счастьем сегодня сильнее, чем в предыдущие десятилетия. При этом снижение уровня счастья среди людей с низкими доходами может быть результатом роста неравенства, увеличения стоимости недвижимости и снижения способности населения платить за образование.
Почему деньги имеют значение?
Так как в новом исследовании нет убедительных объяснений корреляции между уровнем дохода и счастьем, Киллингсворт предложил несколько вариантов, способных прояснить ситуацию. Один из них заключается в том, что дополнительный доход помогает людям уменьшить страдания и увеличить удовлетворенность собственной жизнью. Да, проще и банальнее некуда.
Другое объяснение сосредоточено на контроле над жизнью: ответы на вопрос о том «в какой степени вы чувствуете, что контролируете свою жизнь?» были на 74% связаны с доходом и переживаемым благополучием. Наконец, финансовая неуверенность, измеряемая участниками, которые сообщили о трудностях с оплатой счетов, составила 38% ассоциации «доход-счастье». Но в то время как доход может влиять на благосостояние больше, чем считалось в прошлом, результаты нового исследования не предполагают, что вы должны придавать большее значение деньгам или связывать свои идеи личного успеха с доходом. А как вы думаете, действительно ли счастье можно купить за деньги?
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