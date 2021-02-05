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Как ученые сделали качественную фотографию Луны, не летая в космос?

Как ученые сделали качественную фотографию Луны, не летая в космос?

Фотография Луны, сделанная при помощи наземного телескопа

При помощи профессионального фотоаппарата можно снять очень даже красивую фотографию Луны. Но чтобы на снимке можно было увидеть мельчайшие детали вроде кратеров и других неровностей, необходимы мощные научные приборы. Обычно, чтобы получить максимально детальные фотографии, используются космические телескопы, которые находятся за пределами Земли. Но недавно фотография удивительного качества была сделана наземным телескопом. С расстояния сотен тысяч километров от поверхности Земли, ученым удалось снять место посадки членов экипажа «Аполлон-15». На фотографии со впечатляющим разрешением можно разглядеть объекты диаметром от 5 метров. Возникает вопрос: какая супер-технология позволила ученым получить настолько хороший снимок, сидя на мягком кресле? На самом деле, использованная технология не новая и в теории позволяет делать снимки еще более далеких объектов.

 


Самая четкая фотография Луны от земного телескопа

Об удивительной фотографии Луны было рассказано в научном издании ScienceAlert. На снимке показано место посадки экипажа миссии «Аполлон-15», которая была проведена летом 1971 года. В ее рамках люди в четвертый раз высадились на поверхность Луны и провели на ней почти 3 дня. Астронавты впервые использовали для передвижения лунный автомобиль и проехали на нем 27,9 километров. Они собрали 77 килограммов лунного грунта. В целом, миссия прошла очень даже успешно и была названа «одной из самых блистательных с научной точки зрения».

Как ученые сделали качественную фотографию Луны, не летая в космос?

Лунный автомобиль, использованный в рамках миссии «Аполлон-15»

На опубликованной недавно фотографии Луны можно разглядеть объекты диаметром до 5 метров в ширину. На верхней части снимка, посередине, есть углубление — это кратер Хэдли С диаметром около 6 километров. А рядом есть линия, которая напоминает русло реки. На самом деле, это древняя лавовая трубка Хэдли Рилль. Считается, что когда-то давно на спутнике нашей планеты существовали действующие вулканы. Внутри лавы образовались тоннели, которые и называются лавовыми трубками. Считается, что в будущем посетители Луны смогут использовать их в качестве укрытия.

Как ученые сделали качественную фотографию Луны, не летая в космос?

ратер Хэдли С и лавовая трубка Хэдли Рилль


Новая технология съемки космоса

Фотография была сделана благодаря технологии, разработанной сотрудниками обсерватории Грин-Бэнк, Национальной радиоастрономической обсерватории и Raytheon Intelligence & Space. Все они принадлежат США. По сути, исследователи установили на телескоп Грин-Бэнк мощное устройство для передачи радиоволн в космос. После этого телескоп был направлен в сторону, где находится место посадки «Апполона-11». Эти волны отразились от неровностей на поверхности Луны и были собраны серией радиоантенн, расположенной по все территории Северной Америки. Из полученных данных удалось получить единую фотографию. На самом деле, технология далеко не новая. Радиолокация часто используется для обнаружения самолетов и даже поиска древних сооружений под землей.

Как ученые сделали качественную фотографию Луны, не летая в космос?

Радиотелескоп Грин-Бэнк

Первое испытание улучшенного телескопа Грин-Бэнк было проведено в ноябре 2020 года. Результат, как видно, оказался потрясающим. В будущем исследователи намерены разработать более мощный радиолокационный передатчик и посмотреть, что из этого выйдет. Ожидается, что более длинные волны позволят снять на фото и более отдаленные объекты Солнечной системы. Например, ученые хотят взглянуть на Нептун — восьмую и самую отдаленную от Земли и Солнца планету. Это первая планета, которая была открыта исключительно благодаря математическим расчетам. Единственный космический аппарат, который его посетил, это «Вояджер-2». Он пролетел вблизи планеты 25 августа 1989 года. Атмосфера планеты в основном состоит из водорода и гелия, а твердой оболочки у нее нет.

Как ученые сделали качественную фотографию Луны, не летая в космос?

Если кто-то попробует ступить на поверхность Нептуна, то сразу провалится вниз. Во время спуска будет увеличиваться температура и давление окружающей среды

На самом деле, это не единственная удивительная фотография, сделанная учеными за последнее время. В сентябре 2020 года мой коллега Александр Богданов рассказал о том, как спутнику GREGOR удалось сделать один из самых детализированных фотографий Солнца. Фотография действительно оказалась удивительной, потому что звезда оказалась совсем не такой, как мы ее себе представляем. По словам научного сотрудника проекта GREGOR Люсии Кляйнт, для получения такого кадра им пришлось полностью переработать оптику, механику и электронику. Результат работы исследователей можно посмотреть по этой ссылке.

05 февраль 2021 /
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