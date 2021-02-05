Boston Dynamics обновила робота Spot. Что он теперь умеет?
Новая версия робота Spot не отличается внешне от предшественника, но обладает новыми функциями
Компания Boston Dynamics, безо всяких преувеличений, является создателем самых удивительных роботов в мире. Наибольшей популярностью пользуется робот Spot, который похож на четвероногого пса. В 2020 году он наконец-то поступил в продажу и на данный момент используется некоторыми компаниями в строительных работах. В начале февраля производитель анонсировал выход новых продуктов, среди которых есть и свежая версия четвероногого робота. Она получила название Enterprise Spot и внешне почти не отличается от предшественника. Но все интересное заключается в ее возможностях. Например, владельцы робота наконец-то смогут оснастить его рукой, при помощи которой роботизированная собака Spot может перетаскивать тяжелые строительные материалы и даже собирать по дому разбросанную одежду. И, самое забавное — своим поведением новинка слегка напоминает робота-пылесоса. Но с чего вообще взялась такая ассоциация?
Новый робот Spot от Boston Dynamics
Как и говорилось, внешне новый Enterprise Spot похож на предшественника. Его корпус по-прежнему выполнен в черно-желтом стиле, у него есть четыре ноги и множество датчиков и камер. Самое главное новшество заключается в том, что робот получил обновленный разъем для зарядки и док-станцию. И именно из-за этой особенности у меня возникла ассоциация новинки с роботом-пылесосом. Как и «умный» домашний помощник, роботизированная собака Spot выполняет свою работу и возвращается на свою станцию для зарядки. Благодаря этому его почти никогда не нужно ставить на зарядку вручную. Если не нагружать его работой и регулярно давать отдохнуть на док-станции, он всегда будет полон энергии.
робот Spot с манипулятором
Во время выполнения задач, робот может собирать различные данные. Чтобы быстро отправлять их на компьютер, новая версия оснащена модулем Wi-Fi и Ethernet-портом. Передача данных будет осуществляться во время зарядки. При необходимости, владельцы робота могут отключить передачу данных на сервера Boston Dynamics. Подробнее о возможностях Enterprise Spot рассказано на видеоролике ниже. Там показано, как он может использовать камеру для снятия показаний с различных датчиков, измерять температуру приборов и выявлять слишком громкие шумы. Ролик сам по себе очень красивый, рекомендую посмотреть.
Компания также объявила, что совсем скоро владельцы робота Spot смогут купить для него роботизированную руку. Она способна двигаться в разные стороны и оснащена механизмом захвата. Если рука согнута, она может поднимать объекты весом до 11 килограмм. Но если она полностью выдвинута, силы хватает только на поднятие 5-килограммового груза. Если предмет можно просто тащить за собой, робот может перемещать объекты весом до 25 килограмм. Эта возможность показана на видео ниже — робот без проблем тащит за собой строительный блок.
А это видео еще лучше. Обратите внимание на моменты, где робот прыгает через скакалку и сажает растение — удивительно!
Другие разработки Boston Dynamics
Для управления роботом было выпущено программное обеспечение Scout. При помощи него владельцы могут давать ему задачи и следить за их автоматическим выполнением. При необходимости, управление можно полностью взять на себя. Это может быть полезно, когда нужно осмотреть какую-либо территорию. Ведь робот Spot также очень хорош для проведения разведок. В 2020 году он даже побывал на территории Чернобыльской АЭС и оценил уровень радиации.
Стоит отметить, что изначально компания Boston Dynamics занималась разработкой роботов для американских военных. Первые механизмы были похожи на огромных буйволов и это не удивительно. Ведь компания хотела, чтобы ее роботы помогали военным перетаскивать тяжелые грузы во время военных операций. Но в 2015 году компания перестала сотрудничать с военными, ведь стало ясно, что ее роботы не подходят для этих целей. Дело в том, что они слишком неуклюжие и сильно шумят при ходьбе. Так что незаметно подкрадываться к врагам с этими помощниками никак не удастся.
Военный робот Boston Dynamics. Вы только послушайте, как шумит!
На данный момент у Boston Dynamics есть 3 продукта, которые доступны для коммерческого использования. Во-первых, это роботизированная собака Spot. Во-вторых, это программное обеспечение Pick для промышленных роботов других производителей. В-третьих, это робот Handle, который может выполнять работу грузчиков на складах. В 2019 году компания выпустила новую версию с колесами и рукой-присоской.
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