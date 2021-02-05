Правда ли, что астероид Оумуамуа – инопланетный посланник?

На рисунке изображен межзвездный объект «Оумуамуа» как масса фрагментов, вытесненных в вытянутую форму звездными приливными силами.

Не знаю, в курсе ли вы, но 18 октября 2017 года состоялось самое настоящее вторжение в нашу Солнечную систему. Таинственный объект «Oumuamua», что на гавайском языке означает разведчик или посланник издалека, был обнаружен астрономами с помощью телескопов сети Pan-STARRS на Гавайях и изначально классифицировался как межзвездная комета. Однако дальнейшие наблюдения при помощи телескопа VLT в Европейской южной обсерватории не выявили никаких признаков кометы и вскоре Оумуамуа обзавелся статусом астероида. Примечательно, что скорость этого небесного гостя была настолько велика, что после открытия у астрономов было всего четыре месяца для наблюдений – спустя 120 дней после своего открытия объект отошел слишком далеко от Солнца и все наблюдения за ним были прекращены. Но как и почему Оумуамуа попал в нашу, довольно неприметную, Солнечную систему? Профессор кафедры астрономии Гарвардского университета Ави Леб, кажется, нашел ответ на этот и другие вопросы. Вот только научное сообщество пока с выводами не спешит.

Межзвездный гость

Астероид Оумуамуа не похож ни на один объект, который астрономы когда-либо видели. Он двигался слишком быстро, чтобы быть родом из нашей Солнечной системы, его орбита была необычной, а еще у него не было никаких традиционных признаков астероида или кометы. Более того, проведенный анализ данных показал, что астероид имеет необычную вытянутую сигарообразную форму и движется со скоростью около 26 километров в секунду относительно Солнца.

В 2018 году исследователи из Института астрономии общества Макса Планка выяснили, что Оумуамуа, с большой долей вероятности, прибыл из созвездия Кита, расположенного в 77 световых годах от Земли. Другими кандидатами стали созвездие Единорога в 135 световых годах от нас и точки, близкой к солнечному апексу в созвездии Лиры Солнечный апекс – это точка на небесной сфере в сторону, которой движется тот, или иной космический объект в данный момент времени.

Учитывая, что объектов, подобных Оумуамуа ученые никогда прежде не видели, тайной его происхождения заинтересовались астрономы всего мира. Весной 2020 года астрофизики из Университета Калифорнии и Национальных астрономических обсерваторий Китая использовали компьютерное моделирование, чтобы показать, как объекты, подобные межзвездному гостю, могут формироваться под влиянием приливных сил, подобных тем, что влияют на океаны Земли. Их теория образования объясняет все необычные характеристики Оумуамуа.



«Мы показали, что межзвездные объекты, подобные Оумуамуа, могут образовываться в результате обширной приливной фрагментации во время близких столкновений их родительских тел со звездами-хозяевами, а затем выбрасываться в межзвездное пространство», — слова почетного профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета приводит сайт университета.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Astronomy, также утверждают, что в среднем каждая планетная система должна выбрасывать в общей сложности около 100 триллионов объектов, похожих на Оумуамуа. Но не все ученые согласны с полученными выводами. Среди тех, кто считает что межзвездный гость не так прост как кажется, профессор астрономии Гарвардского университета Ави Леб. Он предположил, что необычные характеристики Оумуамуа можно объяснить… инопланетным вмешательством.

Оумуамуа – инопланетный корабль?

Израильско-американский физик-теоретик Ави Леб, декан факультета астрономии Гарвардского университета является одним из самых изобретательных и красноречивых ученых в мире. Он часто пишет для Scientific American и выпускает статьи по широкому кругу вопросов. В своей новой книге «Инопланетяне: Первые признаки разумной жизни за пределами Земли», профессор приводит убедительные научные аргументы о потустороннем происхождении Оумуамуа и углубляется в то, почему его коллеги так враждебно настроены относительно идеи жизни за пределами нашей планеты.

Во-первых, по мнению Леба мы просто не успели собрать достаточно данных об Оумуамуа, чтобы с уверенностью говорить о происхождении объекта. К тому же, никто не ожидал, что он окажется таким странным. Только год спустя после обнаружения астероида научное сообщество осознало, что этот межзвездный путешественник необычен, а дополнительное ускорение он получал без выброса газа. Леб утверждает – нельзя исключать, что из-за своей схожести со световым зондом Оумуамуа является частью инопланетной исследовательской миссии.

Во-вторых, как пишет The New York Times, центральное место в аргументации Леба занимает то, что он называет «пари Оумуамуа» – речь о знаменитом пари Паскаля о том, что положительные стороны веры в Бога намного перевешивают отрицательные. Точно так же вера в то, что Оумуамуа – инопланетный космический корабль, может только сделать нас более бдительными и восприимчивыми к нестандартному мышлению.

«Если мы осмелимся поставить на то, что Оумуамуа – образцец передовой внеземной технологии, мы только выиграем», – пишет Леб. «Около четверти из 200 миллиардов звезд нашей галактики находятся около планет, которые потенциально обитаемы, как и Землян. Учитывая множество миров с подобными благоприятными для жизни условиями, весьма вероятно, что разумные организмы эволюционировали где-то еще».



Астероид Оумуамуа и правда может быть космическим кораблем.

В-третьих, Леб сравнивает изучение межзвездных объектов со сбором ракушек, выброшенных на берег. Изучая ракушки мы узнаем об их различном происхождении, но не все они одинаковые – иногда в руки попадается то, что когда-то было пластиковой бутылкой. Точно так же, как мы изучаем ракушки на морском берегу, астрономы должны исследовать любой объект, входящий в Солнечную систему, и изучать его свойства. И действительно – обнаружение инопланетной жизни стало бы величайшим открытием в истории науки и человеческой цивилизации. А как вы думаете, прав ли Ави Леб?