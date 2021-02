Перед вами сонограмма криков загадочного китообразного, известного публике под названием «пятидесятидвухгерцевый кит». Основная частота (см. Fundamental frequency) и первая гармоника (частота, кратная основной; см. Harmonic) на этой сонограмме не видны, так как на них почти нет энергии, зато хорошо выражена несущая максимум энергии вторая гармоника — это и есть частота 52 Гц, давшая имя киту. Над ней, более слабая, видна третья гармоника.

Впервые об этом ките стало известно в 1989 году. Когда закончилась холодная война, США предоставили исследователям китов доступ к системе стационарных гидрофонов, смонтированных на дне Тихого океана для слежения за советскими подводными лодками. Ученые обнаружили на записях странные крики, которые были не похожи на крики других китов (послушайте здесь). Звуки следовали друг за другом сериями разной длины и напоминали звуки синего кита или финвала, но были значительно выше — в районе 52 Гц, в то время как синие киты обычно кричат в диапазоне около 10–40 Гц, а финвалы — на частоте около 20 Гц (послушайте здесь).

Серия звуков 52-герцевого кита. Одна вертикальная палочка — один звук. Изображение из статьи W. A. Watkins et al., 2004. Twelve years of tracking 52-Hz whale calls from a unique source in the North Pacific

Звуки появлялись на записях из года в год в один и тот же сезон (обычно с сентября по январь) и перемещались по сходной траектории: как все нормальные сородичи, пятидесятидвухгерцевый кит совершал ежегодные миграции. В некоторые годы, правда, вместо меридиональных перемещений он совершал кочевки с запада на восток, и в целом картина его миграций не соответствовала ни одному из известных видов.

Карта перемещений 52-герцевого кита в разные годы. Слева — перемещения в направлении запад–восток в 1993–1994, 1995–1996 и в 1999–2000 гг. Справа — перемещения в направлении север–юг в остальные годы. Изображение из статьи W. A. Watkins et al., 2004. Twelve years of tracking 52-Hz whale calls from a unique source in the North Pacific

Из года в год за китом следил исследователь морских млекопитающих из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) в Массачусетсе (США) Уильям Уоткинс (William A. Watkins) — 52-герцевый кит стал для него своего рода идеей фикс, и ученый неутомимо анализировал записи с гидрофонов в поисках заветных криков. Уоткинс скончался в 2004 году в возрасте 78 лет, но за несколько месяцев до своей смерти он завершил работу над статьей, в которой подводились результаты анализа записей за 12 лет. Статья вышла в журнале Deep-Sea Research через пару месяцев после смерти автора. Уоткинс подчеркивал в своей статье, что, несмотря на тщательный анализ записей, ему удалось обнаружить только один-единственный источник загадочных звуков — за все годы 52-герцевые крики ни разу не появлялись в двух местах одновременно. Из этого он сделал вывод, что все эти звуки издавал один и тот же кит. Уоткинс предполагал, что это либо какая-то аномальная особь, либо гибрид. Гибриды синего кита и финвала встречаются в природе не так уж редко, но как они кричат — пока никто так и не выяснил.

Гибрид синего кита и финвала по прозвищу Flue. У него светлый пятнистый окрас, как у синего кита, и относительно высокий спинной плавник формой как у финвала. фото © Michael Fishbach со страницы в фейсбуке Лос-Анджелесского отделения Американского общества китообразных, Калифорнийский залив, февраль 2020 года

Пятидесятидвухгерцевый кит путешествовал вдали от берегов, а найти его в море практически нереально, так что загадка его странного голоса по-прежнему остается загадкой. Эта история так и осталась бы забавным курьезом, известным лишь десятку специалистов, если бы не журналисты. Они подхватили ее и трансформировали по ходу, превратив ее главного героя в «самого одинокого в мире кита». По версии журналистов, пятидесятидвухгерцевый бедняга плавает по морям один-одинешенек и жестоко страдает от одиночества, так как другие киты неспособны его услышать. Это, конечно, полная чушь. Во-первых, другие усатые киты прекрасно слышат звуки в этом диапазоне, а во-вторых, даже самые обычные киты нередко плавают в одиночестве и ничуть от этого не страдают.

После смерти Уоткинса отслеживанием 52-герцевого кита никто специально не занимался, но похожие звуки продолжали время от времени появляться в записях со стационарных гидрофонов в разных районах тихоокеанского побережья Северной Америки. Например, в 2007 году очень похожие по форме и частоте, но несколько более длинные звуки были записаны канадскими учеными у побережья Британской Колумбии. Впоследствии у побережья Калифорнии исследователи из Института Скриппса неоднократно обнаруживали 52-герцевые крики в двух местах почти одновременно (в пределах нескольких часов) — например, у побережья Сан-Диего и в 300 километрах к северо-западу, в проливе Санта-Барбара (Santa Barbara Channel). Один и тот же кит не мог за несколько часов пройти такое расстояние — значит, их стало как минимум двое. Так был разрушен романтический образ самого одинокого в мире кита.

На самом деле, загадочные звуки в океане — довольно обычное явление. Известно немало разнообразных криков, источник которых ученые до сих пор не смогли определить, хотя и предполагают, что это какие-то морские млекопитающие. Например, со стационарных гидрофонов в открытом море западнее Коста-Рики было записано несколько разновидностей неизвестных звуков — 28-герцевые стоны, восходящие крики с частотой 22–32 Гц и несколько типов импульсных звуков, а в водах Австралии исследователи регулярно отмечают звуки на частоте 22–29 Гц с характерной восходяще-нисходящей формой частотной модуляции.

Иногда некоторые из таких загадок удается разгадать. В 1950-х годах гидрофоны американских подводных лодок у Калифорнии и Гавайев зарегистрировали странные дребезжащие подводные звуки. На протяжении многих десятилетий источник их оставался загадкой, пока ученые наконец не выяснили, что их издает один из самых обычных видов китов — малый полосатик.

Звуки усатых китов пока еще плохо изучены, и функции большинства из них неизвестны. Некоторые крики имеют сезонную приуроченность, а некоторые характерны только для самцов. Самцы усатых китов вообще, как правило, намного более говорливы, чем самки. У многих видов они издают стереотипные, ритмически организованные последовательности звуков — так называемые песни. Например, репертуар синих китов северо-восточной части Тихого океана представлен тремя основными типами звуков — А, B и D. При этом звуки типа А и В издают только самцы — либо по отдельности, либо в виде ритмических последовательностей, которые и формируют песню.

Сонограмма звуков A и B синего кита, записанных у побережья штата Орегон. Изображение из статьи R. P. Dziak et al., 2017. A pulsed-air model of blue whale B call vocalizations

Самцы синих китов поют свои песни во время длительных стереотипных заныриваний на небольшую глубину; похожим образом поступают и самцы финвалов. Считается, что песни как-то связаны с размножением: возможно, они привлекают самок или отпугивают других самцов, но достоверно это не известно. Даже для горбатого кита — одного из самых изученных усатых китов и автора классических китовых песен со сложной многоуровневой структурой — функция песен до сих пор точно не выяснена (см. «Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощают, «Элементы», 30.01.2019). Еще меньше известно про функции других китовых звуков, так как контекст, в котором они издаются, может быть очень разнообразным.

Ольга Филатова