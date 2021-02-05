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Особенности национального чаепития

Есть чайник у нас с прогоревшим дном

Но мы не пытались его запаять.

Отчего мы неделю чаю не пьем,

Это разум Вселенский не может объять!




Редьярд Киплинг


Традиция пить чай строго в 5 часов вечера по всем правилам этикета давно ушла в прошлое. Такая привычка была скорее привилегий неработающей аристократии, класса, которого в современной Британии почти не осталось. Потребление чая в стране, тем не менее, остается на высоком уровне. В среднем британцы выпивают 2,5 чашечки чая каждый день. 98% предпочитают добавлять в напиток молоко, около 30% — сахар. К употреблению чая нация относится столь серьезно, что порой ученые мужи затевают споры о том, в какой именно момент стоит наливать молоко — до самого чая или после — и как разница в техниках влияет на конечный вкус. Сейчас ежедневный рацион британца просто невозможно представить без чая, но так было, конечно, не всегда.



Особенности национального чаепития



Чай со сконами, кремом и джемом. Источник: bbc.co.uk


В Европу из Азии, преимущественно, из Китая, чай добрался примерно в середине XVI столетия. Португальские и голландские купцы были первыми, кто импортировал этот товар из далекого и загадочного края. Европейцы поначалу относились к чаю как к лекарству — заварено на травах и в теории способствует излечению от легких недугов вроде головной боли, простуды и несварения желудка. Попробовать диковинный напиток, «названный китайцами Ча», в Лондоне можно было с 1657-го года, когда его стали продавать как сухим на развес, так и в заваренном виде в одной из кофеен города в Exchange Alley. Владелец, купец Томас Гэрвэй, предлагал посетителям отведать новинку. Предприимчивый делец уверял, что употребление чая поддерживает тело активным, молодым и сохраняет великолепное здоровье. Все это — о зеленом, а не о черном чае, который стал номером 1 позже.


Развитию настоящей моды на чай способствовала супруга Карла II, Екатерина Брагансская. Ко двору нового короля доставили около 50 граммов сухих листьев чая — несмотря на то, что его уже подавали кое-где в кофейнях, напиток все еще не приобрел широкой известности. Молодая королева сразу же распробовала новинку и пристрастилась к чаю. Она превратила его употребление в настоящую церемонию и приобщила к ней всех придворных дам. Екатерина любила выставлять напоказ прекрасные вещицы из фарфорового сервиза, которым очень гордилась. Разливать дорогущий напиток в бесценные чашки — что может быть элегантнее и аристократичнее? Все богатые дамы королевства мечтали заполучить хотя бы пару граммов чая, чтобы принимать его на манер Екатерины. Порой весь ритуал чаепития фиксировали на семейных портретах, чтобы продемонстрировать и запечатлеть на века то невероятное богатство, которым обладала семья.



Особенности национального чаепития



Семейный портрет за чаепитием, 1727 год. Источник: blogspot.com


Возможно, одним из первых рецептов по заварке чая была инструкция, написанная бароном Эдвардом Хербертом в 1672-м году: «1 кварту проточной воды вскипятить, добавить 1 ложку чая и подсластить по вкусу сахаром. Как только чай и сахар окажутся в посуде, необходимо удерживать пар внутри, постоянно подогревать, но не кипятить, на протяжении четверти или получаса. Маленькие чашки следует подержать над паром, прежде чем разливать в них жидкость».


Как только чай стали пить в богатых домах, средний класс подхватил моду. Разглядев возможность нажиться на новом, желанном продукте, Карл II попытался регулировать продажу чая и наложить обязательство на владельцев кофеен получать лицензию на торговлю им. К середине XVIII века напиток оттеснил даже любимые британцами эль и джин и вышел на первое место по популярности (в это время самым ходовым был черный, а не зеленый, и привозили его в основном из Индии). Его пили уже не только аристократы и зажиточные купцы — чай постепенно проникал в дома и сердца тех, кто жил скромнее. Правительство обложило товар непомерными налогами — пошлина достигла 119%. Обычному рабочему пришлось бы выложить годовую зарплату за один фунт чая. Все это способствовало расцвету контрабандного рынка.



Особенности национального чаепития



Королевские гвардейцы и контрабандисты чая, гравюра XVIII в. Источник: npr.org


Удивительно, но во второй половине XVIII века чай ввозили в страну нелегально, как какой-нибудь запрещенный алкоголь. Корабли из Голландии и Скандинавии останавливались у британского побережья, а местные подпольщики на мелких суденышках перевозили коробки на берег. Занимались подобной контрабандой, как правило, рыбаки, в чьем распоряжении имелись собственные лодки. Затем ценный груз по подземным туннелям переносили на хранение в надежное место. Часто таким местом был церковный приход. И хотя нелегальный чай стоил дешевле «официального», стоимость его все еще оставалось высокой. Для удешевления продукта к нему добавляли листья ивы и терна, брали также уже использованные чайные листы и смешивали со свежими. Конец черному рынку пришел в 1784-м году с принятием нового акта, регулировавшего чайную пошлину — она упала до 12,5%.


Вкус и свойства чая оценил и растущий рабочий класс. В отличие от аристократии, которая встречалась за чаем, чтобы обсудить сплетни и просто культурно провести время, люди попроще, чей день был занят тяжелой работой, употребляли его в коротких перерывах, практически не отходя от станка. Во-первых, горячий напиток помогал проглатывать сухой паек, прихваченный из дома, во-вторых, крепкий и сладкий, он давал энергию и силы завершить долгий рабочий день. Было у чая и еще одно преимущество — так как вместо обычной воды употребляли кипяченую, это снижало риск подхватить желудочные инфекции вроде холеры и дизентерии.



Особенности национального чаепития



Перерыв на чай для женщин-рабочих, Манчестер. Источник: Pinterest


Традиция пить чай примерно в 5 часов появилась в начале XIX века. Считается, что законодательницей этой моды стала Анна Рассел, герцогиня Бедфорд. Она приказала ежедневно подавать в свои покои чай с хлебом и маслом между 4 и 5 часами дня. По словам герцогини, это помогало ей утолить голод и заполнить промежуток между ранним обедом и поздним ужином. Уже во второй половине XIX века послеобеденный чай превратился в традицию для благородных дам. Они надевали свои шляпки, длинные платья и перчатки и встречались с подругами на таких вот чаепитиях, где присутствовали легкие закуски; либо принимали чай в одиночестве, в своих комнатах, перед вечерним выходом в свет.


Первым магазином, чьей специализацией была продажа исключительно чая, стала лавка Томаса Твайнинга, открывшаяся в Лондоне в 1706-м году. В 1837-м году (Викторианская эпоха) компания получила Королевский ордер «Постоянного поставщика чая Ее Величества». Виктория обожала послеобеденный чай, который обычно подавался королеве со множеством закусок вроде мини-сэндвичей, выпечки и пирожных.



Особенности национального чаепития



Викторианская чайная «вечеринка» на природе. Источник: Pinterest


Не последнюю роль чай сыграл и в движении суфражисток — дамы, собираясь группками за распитием чая в общественных кафе, обсуждали текущие дела, в том числе политическую повестку. Британский историограф сэр Роджер Фулфорд предположил, что именно чайные комнаты обеспечили женщинам необходимую площадку, где они смогли вместе размышлять над стратегией действий в борьбе за свои права.


Современные британцы по-прежнему употребляют обыкновенный черный чай в значительных количествах, хотя объем несколько снизился за последние 15 лет. Подавляющее большинство, 96%, заваривает чай в пакетиках, остальные предпочитают рассыпной. Часть населения переключилась на травяные, фруктовые и прочие «полезные» чаи, чья доля на рынке за 5 лет с 1997 по 2002 годы увеличилась на 50%. Популярность набирают также чайные продукты с низким содержанием кофеина.


Дарья Александрова


Из: Дилетант
05 февраль 2021 /
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