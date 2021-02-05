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Танец смычка Яши Хейфеца

Танец смычка Яши Хейфеца

Танец смычка Яши Хейфеца

Танец смычка Яши Хейфеца

Танец смычка Яши Хейфеца



Этот фотопроект представляет собой встречу двух великих талантов XX века. Знаменитый скрипач Яша Хейфец стал героем световых картин фотографа Гьена Мили в 1952 году. Для своей серии Мили прикрепил лампочку к смычку и попросил скрипача сыграть в затемненной студии. Так и получились впечатляющие кадры танца смычка.
05 февраль 2021 /
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