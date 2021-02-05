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Танец смычка Яши Хейфеца
Этот фотопроект представляет собой встречу двух великих талантов XX века. Знаменитый скрипач Яша Хейфец стал героем световых картин фотографа Гьена Мили в 1952 году. Для своей серии Мили прикрепил лампочку к смычку и попросил скрипача сыграть в затемненной студии. Так и получились впечатляющие кадры танца смычка.
05 февраль 2021 /
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