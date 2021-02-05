Танец смычка Яши Хейфеца

Этот фотопроект представляет собой встречу двух великих талантов XX века. Знаменитый скрипач Яша Хейфец стал героем световых картин фотографа Гьена Мили в 1952 году. Для своей серии Мили прикрепил лампочку к смычку и попросил скрипача сыграть в затемненной студии. Так и получились впечатляющие кадры танца смычка.