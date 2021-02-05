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Бернар Палисси и его «сельские глины»

Бернар Палисси и его «сельские глины»





Бернар Палисси (ок. 1510 — ок. 1590). Французы его почитают, как мы Ломоносова, в Лувре его работам отведен целый зал. Простой горшечник, гончар, Палисси стал изобретателем, художником, физиком, химиком, агрономом, одним из основателей современной геологии и палеонтологии. Палисси занимался фаянсом, эмалями, глазурью, выпустив в свет трактат «О гончарном искусстве, его пользе, об эмалях и огне» (1580). Он изучил и опубликовал немало производственных тайн и секретов, но оставил и свои: целый ряд рецептов его глазурей не раскрыты и по сей день. Бернар Палисси прожил долгую трудовую жизнь, а в конце ее был брошен в застенки Бастилии как гугенот. Там он и умер.



Родился он на юге Франции, в небольшой деревушке близ маленького городка Бирон. В ранней молодости он много путешествовал по Пиренеям, Арденнам и берегам Рейна. В качестве простого работника переходил он с места на место, занимаясь одновременно ремеслом стекольщика, горшечника и землемера.



Бернар Палисси и его «сельские глины»



Портрет Бернара Палисси на фаянсе


Палисси вспоминал, как однажды во время путешествия он забрел в какую-то заброшенную мастерскую, где увидел «глиняную чашу, исполненную так превосходно, что пришел в замешательство».


Пытаясь постичь секрет белой земли, покрывавшей чашу, Палисси поселяется в городке Сенте близ Бордо, устраивает здесь плавильную печь.


Первые опыты его неудачны, он сам таскает и кладёт кирпич, обжигает известь, носит воду из колодца. Печь готова. Приготовляется эмаль и Палисси начинает её сплавлять. Стоя перед огнём, 6 дней и 6 ночей Палисси подкладывает дрова. Топлива не хватает — тогда Палисси начинает швырять в огонь подпорки плодовых деревьев, мебель, выламывает и подбрасывает в топку доски из дома. Над ним смеялись соседи, а лавочники лишили кредита. Палисси очутился на улице с двумя грудными детьми и по уши в долгах.


«Надежда не покидала меня. Я принялся снова работать, силясь сохранить весёлый вид...».

«Меня постигло новое несчастье. Под влиянием жары, холода, ветра и дождей испортилась большая часть моей работы прежде, нежели она была готова».

«В течении нескольких лет, не имея средств сделать навесы над моими печами, я проводил у них ночи под дождём и ветром... Никто не пришёл ко мне на помощь, никто не оказал мне поддержки, ни от кого не услышал я слова утешения, и только мяуканье кошек да вой собак утешали мой слух по ночам...»


Палисси поставил перед собой задачу — получить невиданную до того глазурь, которая должна сочетать в себе глазурь разных цветов. Задача сложная, потому что глазурь разных цветов плавится при различных температурах. Этот план удается, и Палисси получает знаменитую «крапчатую» глазурь, напоминающую мрамор с разноцветными искрами, и изготовляет «сельскую» посуду — сосуды с изображением растений и животных. Постепенно он превращает свои изделия в высокохудожественные произведения искусства. Его сосуды украшают мелкие животные, насекомые, растения, змеи, рыбы в натуральную величину. Они производят впечатление живых. Затем в работах мастера появляются сюжеты из античной мифологии.



Бернар Палисси и его «сельские глины»



В результате 15-летних исканий Палисси в 1550-х гг. открывает особый способ декорирования фаянса, названный им «сельские глины».


Палисси считал, что секреты его искусства не должны стать всеобщим достоянием, и, называя состав эмалей, отказывается сообщить дозы смешений (сообщил, что в состав глазурей входят оксиды олова, свинца, железа, сурьмы, меди, а также песок и сода). Он утверждает, что «это не механический процесс и здесь необходима специальная геометрия». тайна технологии «сельских глин» так и осталась неразгаданной. Многие пытались «объяснить» технологию удивительных шедевров Палисси, но эти «реконструкции» носят фантастический характер.



Бернар Палисси и его «сельские глины»



Палисси создает мастерскую, кроме «сельских глин» его мастерская производила (без гончарного круга, методом прессовки в формах) декоративные изделия с аллегорико-мифологическими композициями по мотивам, заимствованным из художественного металла. Его великолепная посуда и красивые статуэтки были оценены по достоинству и раскупались нарасхват. К нему обращаются с заказами король Франции Генрих II и всесильные вельможи.



Бернар Палисси и его «сельские глины»



По приглашению короля Палисси переезжает в Париж, где работает как керамист (получил должность «изобретателя сельских фигурок для короля и королевы-матери» — т.е. для Екатерины Медичи и Карла IX). Екатерина Медичи поселила его в Тюильри, где изобретатель занялся отделкой королевских дворцов.


Справка
«Сельские глины» («фигурки») — фаянсовые большие, неглубокие, всегда овальной формы блюда с широкими прямыми краями, украшенные мотивами живой природы (слепков с натуры изображениями рыб, раковин, зелени, змей, ящериц и лягушек). Палисси получил «яшмовую глазурь», отличавшуюся большой прозрачностью и глубиной тона. В ней преобладают голубые, зеленые и пурпурно-коричневые цвета.

Выпуская штучную декоративную утварь, Палисси использовал подобные «глины» в будущем и для оформления садовых гротов в Экуане под Парижем (1562) и у дворца Тюильри (1570).

Его изделия впоследствии активно копировались, в особенности в 17 в., а также в 19 в., когда в керамике возникла целая школа «палиссистов».


В Париже он основывает «естественно-исторический кабинет», в котором в течение 1575–1585 гг. читает лекции по естественным наукам и физике. Будучи протестантом-гугенотом, он придавал своим художественным и научным занятиям религиозно-утопический оттенок, мечтая о создании идеальной страны в виде подземного «сада-убежища», где «истинные христиане» могли бы укрыться от преследований.



Бернар Палисси и его «сельские глины»



Также он собирает коллекцию камней — подлинный геологический музей.


Палисси впервые высказал гипотезу, что раковины и другие окаменелости не являются простой игрой природы, но представляют собой ископаемые остатки древних животных.



Бернар Палисси и его «сельские глины»



Он в числе первых указал на значение солей в почве. Утверждал, что минеральные соли необходимы для жизни растений, и рекомендовал примешивать растворимые соли к навозу и другим органическим удобрениям.


В 1588 году он заключен в Бастилию как гугенот. Покровительство Екатерины Медичи спасло его от смерти в Варфоломеевскую ночь. Но когда в 1588 году Лига захватила Париж, он был посажен в Бастилию. Однажды к нему в камеру пришел король Генрих III и предложил свободу за смену религии. Палисси отказался. Умер Палисси в Бастилии в 1590 г. По другим сведениям — его казнили.


Из: marinni.livejournal.com
05 февраль 2021 /
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