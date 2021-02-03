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В Великом Новгороде откопали Немецкий двор

Археологи постепенно рисуют карту средневекового города.

Специалисты совместной экспедиции Института археологии РАН, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого с 2020 года вновь занялись исследованиями Славенского конца Господина Великого Новгорода. Заложенные археологами шурфы и траншеи позволили не только определить наиболее перспективные места для дальнейших раскопок, но и сделать несколько интересных находок.

В Великом Новгороде откопали Немецкий двор
Немецкий двор, Ярославово Дворище и Торг в Великом Новгороде с трассировкой древних улиц (реконструкция). фото: Институт археологии РАН.
В Великом Новгороде откопали Немецкий двор
Деревянные настилы средневековой улицы Михайловой. фото: Институт археологии РАН.
В Великом Новгороде откопали Немецкий двор
Черепица. фото: Институт археологии РАН. ‹ › Открыть в полном размере

Основное открытие сезона – местоположение Немецкого двора, средневекового торгового представительства ганзейских купцов. В исследованном месте у границы фактории собрана целая коллекция находок бытового и хозяйственного предназначения, из которых многие имеют западноевропейское происхождение. Кроме того, было уточнено направление нескольких средневековых улиц, открыто деревянное мощение одной из них (Михайлова) и мостовая другой (Большая Пробойная). Рядом с границей Немецкого двора открыты остатки бревенчатых построек больших жилых усадеб, принадлежащих новгородцам.

Среди деревянных находок есть, например, европейская торговая бирка, которую купцы прикрепляли к своему товару, и метровая бочка. В земле Новгорода хорошо сохраняются органические предметы (дерево, ткани, береста и др.), поэтому здесь можно найти то, что в других древнерусских городах исчезло с течением веков. Редкой находкой – всего вторая за всю историю раскопок Новгорода – считают фрагменты черепиц.

В XII-XVI веках в столице Новгородской республики – Новгороде – находились фактории европейских торговцев. Сначала появился Готский двор, а позднее – Немецкий. Они неоднократно упоминаются в исторических источниках. На их территории временно проживали иностранные купцы и хранили свои товары. Оба двора имели каменные церкви, о которых тоже писали в новгородской летописи.

Немецкий двор располагался на территории современного городского квартала № 38. По инициативе Российской академии наук и Новгородского музея-заповедника здесь создаётся историко-археологический парк.

Иллюстрации: Институт археологии РАН

03 февраль 2021 /
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