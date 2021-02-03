Под Севастополем нашли шестьдесят три надгробия поздних скифов
Такие стелы довольно редки, так что теперь это самая большая коллекция подобных находок.Археологи обнаружили шестьдесят три надгробия во время раскопок позднескифского некрополя Киль-Дере. Это много: стелы в позднескифской археологической культуре редки. Так, в соседних могильниках – крупных, богатых и хорошо изученных – ранее нашли всего 15 надгробий.
Находки делятся на два типа. Первый – это антропоморфные стелы, то есть вырезанные в форме человеческой фигуры. Второй – надгробия с личинами – схематическими изображениями лиц.
фото: пресс-служба ИА РАН. фото: пресс-служба ИА РАН. фото: пресс-служба ИА РАН. фото: пресс-служба ИА РАН. фото: пресс-служба ИА РАН. фото: пресс-служба ИА РАН. фото: пресс-служба ИА РАН. фото: пресс-служба ИА РАН. фото: пресс-служба ИА РАН. ‹ › Открыть в полном размере
Некрополь Киль-Дере находится в окрестностях Севастополя, в Инкерманской долине, и датируется рубежом I-II – концом IV века. Поздние скифы – условное название варварской культуры, которая находилась под сильным греческим влиянием. Раньше считалось, что эти варвары были прямыми потомками «классических» скифов, которые кочевали в степях Северного Причерноморья примерно с VII века до нашей эры и оставили после себя знаменитые курганы.
Но потом оказалось, что поздние скифы появились в Крыму только в III веке до н.э., а их предполагаемые предки, скифы «классические», исчезли около IV века до н.э. То есть между «предками» и «потомками» образовалась лакуна примерно в столетие. Кроме того, позднескифская культура при ближайшем рассмотрении оказалась пропитана влиянием соседних греческих городов, сарматов и фракийцев. Один из ведущих специалистов по поздним скифам, директор заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Павлович Зайцев считает, что позднескифская культура – это культура без собственного лица. То есть некое сообщество, впитавшее в себя элементы других культур и не имеющее никаких своих специфических черт.
В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь). Кажется, появились они сначала в Предгорьях, и только потом – в Северо-Западном Крыму. Юго-Западную часть полуострова поздние скифы осваивали в два или даже больше приёмов – сначала там основали два-три крупных поселения, а потом, уже в первые века нашей эры, плотно заселили этот регион. Его жители, судя по всему, очень тесно общались с соседним греческим Херсонесом. Именно в этой части Крыма и находится могильник Киль-Дере.
Его обнаружили в 2018 году и исследовали раскопками в 2020. Работы охранные – их проводили перед строительством трассы «Таврида». Всего экспедиция Института археологии РАН открыла 232 погребения. К сожалению, только 14 из них оказались неграблеными: «черные» копатели разворовывали некрополь в течение многих лет. Судя во всему, они располагали землеройной техникой и металлоискателями.
Некрополь расположен на холме, погребения покрывают его почти полностью. Больше всего могил в центральной части кладбища, там они нередко перекрывают друг друга.
Хоронили на Киль-Дере тремя способами: в подбойных могилах, в каменных ящиках или кремировали покойников и складывали их прах в амфоры. Интересно, что обряд менялся со временем. Если в конце I и во II веке преобладали подбойные погребения, то в III веке их сменяют каменные ящики и кремации в амфорах. Погребальный обряд обычно очень консервативен, так что такие перемены могут говорить о серьёзных изменениях в составе населения.
Находки из погребений обычны для поздних скифов: краснолаковая посуда, стеклянные сосуды, металлические предметы. Впрочем, археологи отмечают, что большинство предметов, вероятно, самые интересные, забрали грабители. О том, что находок должно быть больше и они были богатые, говорит количество надгробий. Вероятно, их устанавливали над погребениями знатных людей, а некрополь Киль-Дере имел какой-то особый статус,– считает Олег Васильевич Шаров (д.и.н., руководитель работ).
Киль-Дере – один из многих позднескифских могильников в Юго-Западном Крыму. Хорошо исследованы Чернореченский, Инкерманский и Усть-Альминский могильники, некрополи «Совхоз № 10», Бельбек IV. Один из таких могильников – Фронтовое 3 – экспедиция ИА РАН открыла недавно и тоже перед строительством «Тавриды». Он оказался неграбленым.
По материалам пресс-службы ИА РАН.
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