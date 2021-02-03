Почему расстояние между Европой и Америкой увеличивается?

Расстояние между материками увеличивается, но почему?

Недавно ученые выяснили, что расстояние между американскими континентами и Европой ежегодно увеличивается примерно на 4 сантиметра. Это значит, что Атлантический океан все время расширяется, о чем ученые догадываются уже давно. Увеличение расстояния между континентами связано с тем, что они располагаются на разных литосферных плитах, которые находятся в постоянном движении. Ранее считалось, что две литосферные плиты расходятся в разные стороны потому, что между ними постоянно просачиваются тяжелые породы и тем самым толкают их. Но странность заключается в том, что в Атлантическом океане нет тяжелых и легко проникающих в глубины нашей планеты пород. Ученым уже давно интересно, что именно заставляет Америку отдаляться от Европы и недавно они всерьез занялись изучением этого вопроса. Для этого они опустили в океан множество сейсмометров, которые способны рассказать о процессах, протекающих в глубинах нашей планеты.

Движение литосферных плит

Результаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Nature. Для начала стоит уяснить, что Европа располагается на евразийской литосферной плите, а Северная и Южная Америки — на Северо-Американской и Южно-Американской литосферных плитах. Все просто. Между ними располагается так называемый Срединно-Атлантический хребет, который представляет собой цепь высоких гор, которые спрятаны водами Атлантического океана. О существовании этого хребта стало известно в 1872 году, во время экспедиции на корабле «Челленджер». Целью ученых было изучить, можно ли проложить под океаном телеграфный кабель. Свою задачу они выполнили и, вдобавок, сделали очень важное для научного сообщества открытие.

Срединно-Атлантический хребет расположен посередине и показан красным цветом

В начале статьи мы уже выяснили, что на дне Атлантического океана нет тяжелых пород, которые могли бы толкать американские материки и Евразию в разные стороны. Чтобы выяснить настоящую причину этого явления, группа британских ученых опустили в океан 39 сейсмометров, которые смогли рассказать о процессах, которые происходят на глубине 410-600 километров. Оказалось, что материки расходятся из-за того, что между плитами происходит «набухание» мантии — слоя нашей планеты, которая находится ниже коры, то есть самой верхней оболочки. Этот слой занимает 80% объема Земли и все происходящие в нем процессы влияют на внешний вид планеты.

Из-за чего меняется облик Земли?

По словам автора исследования Майка Кендалла (Mike Kendall), результат их работы сильно меняет представление ученых о причинах движения литосферных плит. Ранее считалось, что в таких местах как Атлантический океан, материки расходятся из-за тяжелых пород. Теперь же известно, что в этом процессе важную роль играют и другие силы. Впрочем, ученым уже давно известно, что движение литосферных плит происходит из-за того, что их неровная нижняя часть прочно сцепляется с мантией, которая не может стоять на месте. Именно из-за этих процессов наша планета сегодня выглядит совершенно не так, как миллионы лет назад, во времена динозавров.

Можно с большой долей уверенности сказать, что в будущем облик нашей планеты тоже изменится. И причиной этому будет не только движение литосферных плит. Постоянные читатели нашего сайта уже прекрасно знают, что из-за загрязнения окружающей среды на нашей планете уже сейчас наблюдаются последствия глобального потепления. И речь идет не только об исчезновении целых видов животных и регулярных пожарах. Из-за постоянного повышения средней температуры воздуха в холодных частях нашей планеты тают ледники. Растаяв, они повышают уровень мирового океана, из-за чего в будущем многие прибрежные города могут остаться под водой. Уже в 2050 году затопленным может оказаться китайский Шанхай, в котором живет очень много людей.

И все это далеко не шутки, потому что некоторые города уже давно находятся под водой. Например, на территории Египта есть город Гераклион, посетить который можно только в костюме для подводных погружений. Он был обнаружен только в 2000 году подводным археологом Франком Годьо (Franck Goddio) на глубине 10 метров. Изучение этого города ведется до сих пор и относительно недавно там был найден затонувший храм и корабль с сокровищами.