Слон на Георгиевском соборе

На фото — один из рельефов Георгиевского собора в Юрьеве-Польском Владимирской области. На сегодняшний день это единственное известное изображение слона в древнерусском храме. Георгиевский собор, построенный в 1230–1234 годах, известен не только тем, что это один из последних крупных белокаменных храмов домонгольского периода, но и тем, что на его стенах сохранились уникальные рельефы. До нашего времени дошло около 450 резных белокаменных фрагментов, среди которых есть изображения святых, животных (птиц, львов, волков), грифонов и растительные орнаменты.

Рельеф со слоном находится на северной стене храма над второй левой капителью с изображением трех женских масок (одна анфас по центру, две по сторонам в профиль). Миниатюрный рельеф расположен высоко, поэтому его сложно отыскать невооруженным взглядом. Он лучше виден, если немного отойти от собора, так как при взгляде снизу его загораживает одна из масок.

Ну что, сможете найти слона? Чтобы увеличить фото , кликните на него. фото с сайта flickr.com

Несмотря на то что на Руси слоны не водились, древний мастер довольно точно передал животное, изобразив хобот и бивни (сравните с другими древними изображениями слонов в этом каталоге). Правда, уши у слона слишком длинные и похожи скорее на заячьи, ноги тонковаты и заканчиваются крупными когтями. Но не будем ругать мастера: всё-таки первый живой слон был привезен на русскую землю только в XVI веке (см. Слон Ивана Грозного).

Рельеф со слоном над капителью с изображением масок. фото с сайта photobook33.ru

Благодаря колоритной внешности слон часто упоминается в мифологических сюжетах. Например, слон и другие экзотические звери встречаются в «Венском Генезисе» — иллюминированной рукописи Книги Бытия, вероятно созданной в Сирии в первой половине VI века.

Животные выходят из Ноева ковчега. Миниатюра «Венского Генезиса», Сирия, VI век. Изображение с сайта biblia.okis.ru

Также рисунок слона с когтями можно увидеть в «Христианской топографии» (VI век), которая была известна на Руси начиная с домонгольского периода. Возможно, рельефное изображение слона — это собирательный образ, который видел древнерусский мастер в рукописях.

Слон с когтями. Миниатюра «Христианской топографии», издание XVI века. Изображение с сайта biblia.okis.ru

На выставке Дарвиновского музея «Животные в резьбе белокаменных храмов Древней Руси» (она продлится до 14 февраля 2021 года), где представлена точная копия рельефа со слоном, специалисты рассказали, что наличие длинных когтей у слона имеет биологическое объяснение. Если животное не стачивает их о грубые поверхности, а также их никто специально не подрезает, то они могут отрасти до такого размера. Поэтому, например, при содержании слонов в неволе рекомендуется наличие твердых прочных поверхностей (бетона), которые помогут ограничить разрастание их когтей (или, скорее, ногтей).

Копия рельефа с изображением слона в Дарвиновском музее на выставке «Животные в резьбе белокаменных храмов Древней Руси». Как и другие слепки на выставке, эту копию можно потрогать. фото © Эрики Ефремовой

Тем не менее ученые до сих пор не знают, что побудило древнего скульптора поместить на собор рельеф с изображением слона. Более того, если мы приглядимся к рельефу, станет понятно, что слон явно не на своем месте и, возможно, раньше был частью некой композиции (обратите внимание на обрамляющий слона валик, ему явно не хватает продолжения слева). И действительно, мы знаем, что в XV веке храм внезапно обрушился. В 1471 году его восстановил из старого камня Василий Дмитриевич Ермолин по приказу Ивана III. Но в процессе воссоздания облик собора оказался изменен, он стал ниже примерно в два раза, часть рельефов погибла, изначальный порядок расположения сохранившихся рельефов был утрачен. У мастера не было точного плана и зарисовок белокаменной резьбы, поэтому сюжеты перепутались и образовался своеобразный «ребус» из рельефов. Попытки восстановить первоначальный замысел резьбы, прочесть ее как каменную книгу не прекращаются и по сей день.

фото с сайта tourpedia.ru.

Эрика Ефремова