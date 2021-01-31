Женщины живут по луне

Лунный цикл влияет на наши биологические часы, однако это влияние не стоит преувеличивать.

Менструальный цикл у женщин длится в среднем 29,5 дней – столько же, сколько длится лунный месяц. Да и у многих животных репродуктивный цикл тоже очевидным образом привязан к лунному. Это заметили давно, и со временем стали появляться исследования, согласно которым женская половая система и впрямь живёт по лунному календарю. Например, наблюдения говорят, что в ночь полной луны и в день перед новолунием рождается чуть больше детей, чем в другое время.

Сотрудники Университета Вюрцбурга и Мюнхенского университета вместе с коллегами из США и Аргентины пишут в Science Advances, что хотя репродуктивная система у женщин и связана с Луной, но эту связь не стоит преувеличивать. Исследователи проанализировали записи 22 женщин, которые в течение долгого времени подробно записывали фазы собственного менструального цикла.



Время действительно было долгим – некоторые из записей охватывали 32 года. Что до лунного цикла, то авторы работы отмечают, что лунных циклов на самом деле три. Первый – это убывание Луны и её рост на протяжении 29,53 дней, с небольшими вариациями. Второй цикл связан с тем, что Луна, двигаясь по орбите, меняет положение относительно земного экватора: то она чуть южнее, то чуть севернее. Второй цикл длится 27,32 дня. Третий цикл связан с тем, что Луна движется по эллиптической орбите, оказываются то ближе к Земле, то дальше. Третий цикл длится 27,55 дней.

Оказалось, что все три лунных цикла связаны с циклом менструальным, но связь, как было сказано, не то чтобы очень явная. У женщин до 35 лет только четверть менструаций приходились на полнолуние или новолуние. После 35 лет связь с лунным циклом проявлялась только в одной менструации из десяти. Никакой мистики тут нет: скорее всего, лунный свет влияет на суточные ритмы.

Но современные люди видят не только солнечный и лунный свет – вокруг нас много ламп, фонарей, светящихся вывесок, светящихся экранов ноутбуков, планшетов и смартфонов. Вероятно, в молодости биологические часы ещё могут чувствовать лунный свет, а с возрастом накапливается влияние искусственных источников света. В пользу такого объяснения говорит также то, что у женщин-«сов» не удалось найти никакой синхронизации менструальных циклов с лунным календарём. Может быть, если кому-то так уж хочется почувствовать единение с Луной, нужно синхронизировать искусственные источники света с естественными.

Однако в течение лунного цикла меняется не только лунный свет, но и её гравитационная сила – та самая, которая вызывает отливы. Исследователи полагают, что в тех случаях, когда менструации случаются по лунному расписанию, лунному свету помогает лунная гравитация. Так, у семи женщин из девяти репродуктивный цикл синхронизировался с лунным в 1961, 1979, 1997 и 2015 годах. Интервал между этими датами 18 лет. Мы говорили, что лунных цикла на самом деле три, и вот каждые 18 лет они комбинируются специфическим образом – и, вероятно, комбинация гравитации и света усиливает влияние Луны на биологические ритмы.

Все живые организмы сформировались под влиянием гравитации, и насколько мы от неё зависим, становится видно при полётах в космос . Возможно, наше тело реагирует даже на такие, казалось бы, лёгкие гравитационные изменения, которые случаются из-за Луны. Но тут, как говорится, необходимы дополнительные исследования.